El PP dice que la falta de borrador condiciona la negociación del Presupuesto

mérida. El portavoz de Hacienda del Grupo del PP en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, dijo ayer que la ejecución de los Presupuestos regionales de este año por la Junta es muy baja hasta el tercer trimestre, un 56,43%, y que esto, unido a la falta de un borrador para 2018, condicionará las negociaciones. Así lo señaló el dirigente popular en Mérida, en el transcurso de una rueda de prensa en la que analizó el grado de ejecución de las cuentes de este año.

Según argumentó, el presidente regional, Guillermo Fernández Vara no ha cumplido el acuerdo con el PP para que éste diera el visto bueno a los Presupuestos de este año, que «no ha hecho los deberes y no tiene tiempo para hacerlos» para poder gastar lo que se ha previsto. Hernández Carrón señaló que el pasado día 11 de septiembre «cerró el grifo» con la Orden de cierre de Presupuestos para no cumplirlos y que se ha vuelto a repetir lo ocurrido en 2016 ya que «no ha cumplido su palabra» con los populares» en temas cruciales como las inversiones.