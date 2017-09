La deuda de Canal Extremadura alcanzó los 8,3 millones en julio de 2015 Isabel Gil Rosiña, antes de su comparecencia en la Asambela:: BRÍGIDO El PP no desvela si acabará apoyando a Urbano García como nuevo director general de la Cexma CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 29 septiembre 2017, 12:46

La Cexma llegó a alcanzar una deuda comercial de 8,3 millones de euros en julio de 2017 y tampoco pudo disponer de otros 11,8 millones al no autorizar el Gobierno la devolución del IVA en los años 2011 y 2014. «Eso sí fue una gran crisis, cuando se produjo el cambio de gobierno con la llegada de la nueva legislatura. Lo de ahora es una crisis institucional por tener en estos momentos un director general interino pero apelamos a la responsabilidad de los partidos para que su nombramiento se produzca lo antes posible», ha respondido esta mañana Isabel Gil Rosiña en la Asamblea durante su comparecencia para hablar sobre la salida de Carmen Santos Garaicoechea de la dirección general de la radio y televisión pública extremeña. Podemos había solicitado la

presencia en comisión de la portavoz de Ejecutivo regional tras la noticia avanzada por HOY de un contrato de alquiler de una nave en Mérida con una productora firmado por Santos ha sido anulado por la Junta. El contrato ha sido calificado como fraudulento desde ámbitos políticos al recoger un sobrecoste del 845% sobre el valor real de mercado y no ajustarse a la ley de contratos del sector público. Además, la Administración extremeña ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta actuación al ver indicios de delito.

Esa deuda de 8,3 millones llegó a poner en cuestión la viabilidad de Canal Extremadura, ha dicho la portavoz del grupo socialista, Estrella Gordillo, para incidir en que el Ejecutivo de Vara ha actuado de forma «impecable y diligente y se ha evitado un perjuicio a la empresa pública. El Gobierno, con ese contrato declarado nulo (por la Intervención General de la Junta)». Para Álvaro Jaén, de Podemos, Canal Extremadura se encuentra ahora en la etapa «de mayor desastre» del ente público tras la salida de Carmen Santos como su gestora. «Parece que se pretende exculpar a otras personas y desviar la atención», ha dicho Jaén, quien ha dirigido sus críticas hacia Miguel Ángel Campos, secretario general del Cexma, al que acusa de responsabilidad en el contrato ya frustrado del alquiler de la nave para una productora. «¿Cómo redactó y firmó Santos ese contrato fraudulento eludiendo los análisis del departamento jurídico de la Cexma?, cuestionó el secretario general de Podemos.

Para el PP, hay que «depurar responsabilidades y la Fiscalía lo va a hacer», en palabras de su diputado Miguel Cantero, pero se ha preguntado que no puede ser cierto que un gabinete jurídico no tenga conocimiento de ese contrato antes de firmarse. «Y si eso es así hay personas que no sirven para desarrollar su tarea en la Cexma», ha agregado. El PP ha mostrado de forma general su «compromiso firme y leal» para que la Cexma desarrolle de la mejor manera su tarea de servicio público de información así como se desarrolle el sector audiovisual en Extremadura. Sobre la propuesta del periodista placentino Urbano García como director general de la Cexma, aprobada por el Consejo de Gobierno de este martes, el portavoz del PP no ha desvelado si su partido lo apoyará en la Asamblea, requisito básico para que salga adelante. Eso sí, Cantero ha enfatizado que Urbano García es un profesional «admirable».

Para Podemos, el nombramiento de García como nuevo director general de la Cexma está ya pactado entre PSOE y PP (se necesitan los votos de los dos partidos mayoritarios en la Asamblea al tener que alcanzar los 39 votos). La propuesta de su designación se llevará al Pleno del próximo mes de octubre. Si no consigue los apoyos mínimos, volvería a llevarse a la sesión de noviembre.