Dos detenidos y un investigado por cometer cuatro estafas en comercios de Montánchez y Mérida La cantidad timada en productos cárnicos supera los 10.000 euros REDACCIÓN Viernes, 5 enero 2018, 10:38

Dos personas han sido detenidas y otra está siendo investigada como supuestos autores de los delitos de estafa, usurpación del estado civil y falsedad documental, ya que habrían conseguido realizar cuatro estafas en diferentes comercios de las localidades de Montánchez y Mérida durante el pasado diciembre. La cantidad timada supera los 10.000 euros.

La investigación se inició a raíz de tres denuncias de diferentes empresarios de Montánchez sobre estafas, en la venta de productos cárnicos en comercios. El modus operandi era similar, por lo que se inició la investigación de la operación denominada 'Monteviejo'.

Los supuestos autores de los hechos consiguieron apoderarse principalmente de productos ibéricos (jamones, chorizos, morcones, etc), y quesos en dos establecimientos de Montánchez, con un precio total algo superior a los 9.000 euros. Asimismo, intentaron cometer otra estafa en otra empresa por un valor de 3.152 euros, no lográndo realizarla al no poder verificar su propietario haber recibido el dinero de los productos encargados. Igualmente, a los mismos autores, se les implica en otro delito de estafa cometido en un establecimiento de Mérida (Badajoz), donde con el mismo procedimiento se apoderaron de tres patinetes eléctricos valorados en 900 euros.

Modus operandi

Los supuestos autores de los hechos contactaban telefónicamente con las empresas. Pedían la cuenta bancaria para transferirle el dinero y posteriormente, contactaban con un transportista para recoger los productos en las empresas y llevarlos hasta Mérida. Allí, uno de los detenidos esperaba y trasladaba los productos hasta una nave de una localidad próxima.

El transportista recibía una fotografía a través del teléfono móvil de la transferencia realizada al empresario, la cual enseñaba antes de recoger los productos encargados, consiguiendo los dos detenidos no ser identificados por ninguno de los empresarios, al realizar toda la transacción telefónicamente.

Del análisis minucioso de los justificantes de las transferencias realizadas, la Guardia Civil determinó la falsedad de todos ellos, ya que se trataba de montajes a través de un programa informático. En cuanto a la persona que figuraba como la que ordenaba la transferencia, se comprobó que se trataba de nombres y datos obtenidos en boletines oficiales que se encuentran en Internet, no teniendo nada que ver con los supuestos autores de los hechos.

La Guardia Civil continúa con la investigación, ya que que el mismo modus operandi está siendo utilizado en varias provincias, incluida Badajoz. No se descartan nuevas detenciones.

Esta operación, se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro que tiene activo la Comandancia de Cáceres, en evitación de delitos relacionados con el sector.