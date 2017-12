El SES destina 40 millones más para pagar medicinas en hospitales en 2018 Descarga de material sanitario en el Hospital de Mérida. :: j. m. romero La partida crece más de un 50% y llega a 117 millones para asumir el aumento de costes y ajustar el presupuesto a las necesidades reales JUAN SORIANO Viernes, 8 diciembre 2017, 07:59

La sanidad extremeña dispondrá el próximo año de 40 millones de euros más para pagar las medicinas que se consumen en los hospitales de la región. El proyecto de Presupuestos autonómicos para 2018 recoge este significativo aumento, con el que se hará frente a los incrementos de costes y a las necesidades reales de la región.

La partida de medicamentos para hospitales se encuadra dentro del artículo denominado Productos farmacéuticos y hemoderivados. Este gasto se reparte entre las distintas consejerías, pero la mayor parte se concentra en el Servicio Extremeño de Salud (SES), en concreto en el programa de Atención especializada. La cifra pasa de 76,6 millones de los Presupuestos aprobados para 2017 a casi 117 millones en el proyecto de cuentas para 2018. La subida es de 40,3 millones, un 52% más que este año.

El SES señala que el presupuesto de farmacia tanto para hospitales como para recetas recoge la previsión de gasto en función de la evolución estimada, que depende de múltiples factores. «Hay que tener en cuenta el impacto de la innovación de los cada vez más eficaces pero también más caros nuevos tratamientos, la tendencia del consumo de medicamentos, el envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas y pacientes polimedicados», apunta. Junto a esto, añade que el aumento de la dotación también se debe al «esfuerzo de la comunidad para la mejora en la infrafinanciación general de la sanidad y para disminuir el diferencial entre el presupuesto y el gasto».

El dinero previsto para recetas también sube 8,5 millones de euros, un 2,6% más que este año

De esa forma, con esta subida no solo se pagarán los cada vez más caros (y eficaces) tratamientos, sino que también se pretende poner freno al endeudamiento comercial que arrastra la sanidad extremeña.

Según el último informe sobre el periodo de pago a proveedores de las comunidades autónomas, con datos de septiembre, la deuda comercial de la Junta de Extremadura ascendía en ese momento a 104,6 millones de euros. 61,39 corresponden al ámbito sanitario y de ellos 61,23 han sido generados este año.

Esta cantidad no solo incluye el gasto en medicamentos en hospitales, pero basta con analizar las cuentas de la región de los últimos años para apreciar que se trata de una de las partidas que presenta más morosidad comercial. En el año 2014 el SES disponía en los Presupuestos regionales de 59,7 millones de euros para productos farmacéuticos y hemoderivados en atención especializada, pero las obligaciones reconocidas (gasto real generado, ya sea abonado o pendiente de pago) ascendieron a 135,9 millones. Aunque no se especifica, probablemente incluyen deudas.

En 2015 la partida se elevó a 60,1 millones de euros, pero al cierre del año las obligaciones reconocidas fueron de 138,7 millones. En 2016 la dotación aumentó un 25% y llegó a 75,5 millones. En ese ejercicio, en el que se liquidó la deuda al completo, se llegó a un gasto de 248,4 millones.

El coste real de la farmacia hospitalaria aparece distorsionado por la cantidad que se pagó cada año, ya que incluye deudas pendientes. Pero esto evidencia que la dotación ha sido insuficiente, algo que también se aprecia en los datos que publica el Ministerio de Hacienda. El gasto en productos farmacéuticos y sanitarios llegó en septiembre a 113,6 millones de euros. El mismo mes del 2016 era de 109,6 millones, lo que supone que este ejercicio ha crecido más de un 4%. El global del año se cerró en 149,4 millones de euros.

Estas cifras excluyen los medicamentos contra la hepatitis C, que condicionaron los costes de 2016, y se refieren exclusivamente a gasto devengado, es decir, generado en el periodo. Por lo tanto, no abarcan deudas pendientes. Y aunque no solo se refieren a hospitales (también incluyen centros sociosanitarios), evidencian que se necesita más dinero del que se presupuesta, algo que se quiere paliar en 2018.

También más para recetas

Aunque menos notable, el proyecto de cuentas para el próximo año también recoge un aumento en la partida dedicada a recetas, que se incluye en el programa de Atención primaria del SES y que representa la mayor parte del gasto farmacéutico de la región. En concreto, se pasa de 325,3 millones en los Presupuestos de 2017 a 333,8 en el proyecto de 2018, 8,5 millones más (2,6%).

Como en el caso anterior, en los últimos años esta partida se ha acercado a las necesidades reales. En 2014 y 2015 se presupuestaron en torno a 231 millones y las obligaciones reconocidas ascendieron a 304,6 y 313 millones, respectivamente. En 2016 se contaba con 327,7 y el gasto real fue de 324,1. Este año ha vuelto a crecer, un 1% según los datos del Ministerio de Hacienda hasta septiembre (de 245,2 millones el pasado ejercicio a 247,6 este año).

Respecto a este año, el SES dispondrá en 2018 de 48,8 millones más para recetas y farmacia hospitalaria. Representan cerca de la quinta parte del incremento total del proyecto, 262,3 millones.