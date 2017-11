¿Y después del 18N, qué? Plaza de España de Madrid, el pasado día 18. / BRÍGIDO Tras la manifestación en Madrid, la agenda de la protesta por un tren digno tiene nueva clave: los presupuestos del Estado ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 26 noviembre 2017, 00:11

¿Y después del 18N, qué? Patrocinio Sánchez, secretaria regional de UGT, es de las que lo tiene más claro. «No podemos esperar seis o siete meses hasta volver a movilizarnos, y cuando lo hagamos, tenemos que ser más reivindicativos de lo que lo fuimos en Madrid». No es que a ella no le gustara el acto que reunió a miles de extremeños en la plaza de España. Todo lo contrario. Cree que se cumplió lo que se perseguía y hace un balance muy positivo, pero tiene claro que «ahora tocan otro tipo de movilizaciones».

El 18 de noviembre de 2017, el sábado en el que miles de extremeños madrugaron para ir a protestar a la capital del país, ya es historia. «El tren digno –se dijo ese día– lo pediremos hoy, mañana y cada día hasta que sea una realidad». Una frase que leyeron entre Pepa Bueno y Jesús Sánchez Adalid porque figuraba en el manifiesto consensuado por los firmantes del Pacto Social y Político por el Ferrocarril. O sea: la Junta, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Comisiones Obreras, UGT y la Confederación Regional Empresarial Extremeña. Antes de final de año, las siete partes se volverán a reunir. Y sobre la mesa tendrán una tarea principal: qué hacer ahora.

«No podemos estar dándonos golpes en el pecho por lo bien que fue el 18N», previene Victoria Domínguez. «De entrada –apunta la diputada de Ciudadanos–, lo que toca ahora es vigilar de cerca lo que hace el Ministerio, y exigirle, por ejemplo, que las estaciones y subestaciones de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia salgan a licitación ya». «Y si en los presupuestos generales del Estado para el año que viene –continúa– no se contempla para nuestro tren el dinero que se necesita para cambiarlo de verdad y no para ir parcheando la situación, pues tendremos que volver a manifestarnos».

En su reflexión aparece la primera clave del periodo posterior al 18N: los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los mencionan todos, los siete. No se conocen aún y no se sabe cuándo se anunciarán, revuelto como está el patio político nacional, con el conflicto catalán y las incógnitas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Pero hay muchos ojos pendientes de cuánto dinero habrá para el tren extremeño en esos presupuestos. «Son claves –plantea la secretaria regional de UGT–, porque van a ser la piedra de toque que nos permita comprobar hasta qué punto es cierto el compromiso del Gobierno central con el tren extremeño». Ella no tiene reparos en mencionar la posibilidad de «ir a una estación y cortar el tráfico». Sánchez simplemente la cita junto a otras opciones, aunque hay más de dos que firmarían debajo de esta propuesta. Entre la dirigencia de algunos de los colectivos firmantes del Pacto por el Ferrocarril hay partidarios de movilizaciones de este tipo. Las defendían, aunque no públicamente, antes del 18N y también ahora. «Yo no sé –concluye Patrocinio Sánchez– si lo que hay que hacer ahora es ir a una estación y cortar el tráfico, o lo que toca es organizar una movilización importante en una ciudad extremeña o manifestarse frente a la sede del Ministerio de Fomento, pero sí tengo claro que a esas miles de personas que el otro día madrugaron para ir a Madrid no podemos crearles la frustración de pensar que su madrugón solo valió para hacerse la foto».

Sumar adeptos a la causa

Su colega de Comisiones Obreras, Encarna Chacón, resalta «lo bien que se ha gestionado el Pacto, lo claro que ha quedado que el diálogo social es fundamental». Y resume en tres puntos lo que su sindicato va a hacer a partir de ahora: implicar a más asociaciones, trabajar para mantener la tensión entre la ciudadanía y sumar adeptos a la causa. «Profundizaremos –adelanta Chacón– en los contactos con nuestros compañeros de Andalucía, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León, y también con Portugal».

Ni la secretaria regional de Comisiones Obreras ni la de UGT confían mucho en que Fomento vaya a cumplir los plazos que ha ido dando para el futuro tren extremeño. Esto es: plataforma de Plasencia a Badajoz terminada en el año 2019 y electificada en 2020. Y tampoco le tienen mucha fe a los PGE, al contrario que Víctor García del Moral, del PP. «Lo que a nosotros nos llega desde Madrid –explica este último– es que el aumento en la partida para nuestro tren va a ser muy importante». «El objetivo del Pacto –añade– no era la manifestación del día 18, sino que es lograr para la región un tren del siglo XXI, y yo creo que ha quedado demostrado que el Ministerio está comprometido». «Lo que toca ahora –sigue– es vigilar que los plazos se van cumpliendo, aunque también creo que el Ministerio de Fomento se ha ganado que le demos un margen de confianza».

Del Moral cree que en los presupuestos estatales habrá dinero no solo para el tramo Madrid-Badajoz, sino también para la conexión con Puertollano, aunque hace ver que «es posible que haya partidas plurianuales, porque no todo lo que queda por hacer se puede hacer completamente en el año 2018». También cree que, en cierto modo, la pelota está en el tejado socialista. «Si los presupuestos estatales contemplan una partida importante para el tren extremeño –plantea–, es de esperar que voten a favor de ellos los cinco diputados extremeños (cuatro del PSOE y una representante de Podemos), porque si no es así, ya nos dirán para qué hemos ido a manifestarnos a Madrid miles de extremeños». Él entiende que estos cinco diputados nacionales deberán pulsar el botón del sí llegado el momento, pero no cree que lo vayan a hacer. «No cuento con esos cinco votos –asegura–, intuyo que se agarrarán al argumento de que hay alguna otra partida que es lesiva para la comunidad».

El dinero de este año

Esos presupuestos aún por presentar tampoco los pierde vista Podemos. «Estaremos muy atentos, pero creo –avanza Jara Romero– que es igual de importante exigir que se ejecute todo lo que había contemplado para este año, porque una parte importante del dinero previsto no se ha utilizado y el año se está acabando». «No debemos olvidar que en este asunto, acumulamos treinta años de incumplimientos por parte de los dos grandes partidos, tanto en el Gobierno central como en la Junta», apunta la diputada regional de Podemos, que también recuerda que el Pacto no solo se refiere a la línea Madrid-Badajoz-Frontera con Portugal. «Está también el tren Ruta de la Plata, las conexiones con Sevilla y Huelva y los trenes en el interior de la región», desgrana Romero, partidaria de «mantener el pulso de la calle».

¿Y cómo conseguir eso? «Tenemos una batería de medidas, entre ellas charlas informativas en ciudades y pueblos, para que la gente nos especifique qué tipo de tren quiere para la región». «Hay que explicar –añade– muchas cosas, entre ellas lo contradictorio que es que la Dirección General de Turismo firme el levantamiento de las vías en el tren Ruta de la Plata –se está construyendo una vía verde para caminantes y ciclistas entre Plasencia y Béjar (Salamanca)– sin tener un tren para esa zona o la autocomplacencia de la Junta con el Ministerio de Fomento».

Tampoco se olvida de esas otras conexiones que no son la de Madrid a Badajoz el secretario general de la Creex (Confederación Regional Empresarial Extremeña). «La de Puertollano y la Ruta de la Plata son también muy importantes», recuerda Javier Peinado, que deja claro que «lo hecho hasta ahora, con el 18N a la cabeza, ha sido modélico pero es solo el inicio, nos queda todo por hacer». «Cuando hablamos de tren digno nos referimos a algo muy concreto, definido en el Pacto en ocho puntos que son el resultado de un exhaustivo estudio previo realizado por técnicos en la materia, y lo que tenemos que hacer ahora es mantenernos exigentes y vigilantes, para que se vayan cumpliendo cada uno de esos puntos», expone el portavoz de los empresarios. ¿Y las movilizaciones? «Ya las hemos hecho en Badajoz y Madrid, y si hay que organizar una tercera, una cuarta o una quinta, las que hagan falta, pues se harán».

Para Valentín García, portavoz del PSOE, «lo primero ahora es que los firmantes del Pacto nos reunamos –comenta–, que analicemos lo hecho desde que se firmó –fue en mayo del año pasado– y que reflexionemos, para no tomar decisiones dejándonos llevar por las emociones». «Que ni por asomo se le ocurra al Ministerio aflojar en sus compromisos», advierte García, que entiende que lo que se haga a partir de ahora «tiene que perseguir que el Ministerio cumpla sus plazos para el tramo Badajoz-Plasencia, que se adelanten los previstos para el Navalmoral de la Mata-Madrid y que se refuerce el compromiso de tener aquí doble vía y no vía única».

Otra vez, la pregunta: ¿Qué movilizaciones tocan ahora? «Habrá que verlo en la reunión del Pacto –expone el portavoz del PSOE–, pero lo que se haga debe pretender, por un lado, concienciar, y por otro, fomentar la participación, porque el 18N dejó claro que si actuamos colectivamente, somos muy fuertes».

Fuera del pacto pero muy presente en la causa está la plataforma ciudadana Milana Bonita, que en tres meses de actividad ha logrado desde Plasencia dar a conocer más allá de la región las penurias del tren extremeño. Valen Rodríguez, uno de los portavoces del colectivo, ha padecido en primera persona las incomodidades de ese ferrocarril decenas de veces. Y deja claros dos puntos: «Seguiremos difundiendo cada incidencia del tren de la que nos enteremos, como hemos hecho hasta ahora, y vigilaremos que las obras siguen su ritmo y que el Talgo que nos han prometido sea un Talgo de verdad, no vaya a ser que nos manden el que circulaba por aquí en los años ochenta». Además, asegura que la plataforma mantiene en todo lo alto su espíritu reivindicativo, siempre con el humor y la ironía como herramientas para lograr el objetivo de llamar la atención. Ya se plantaron el 8 de septiembre (Día de Extremadura) en Atocha disfrazados como los personajes de ‘Los Santos Incocentes’. Y habrá más actividades. De ese cariz o de otro, con o sin disfraces. Está por ver. Pero algo harán, asegura. «De hecho –cuenta Rodríguez–, en el viaje de vuelta del 18N ya veníamos dándole vueltas a qué acto orgnizar, porque si hay algo que tenemos claro es que hay que seguir en la brecha».