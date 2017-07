Denuncian que la empresa que limpiará tres hospitales del SES deja en la calle a 50 trabajadores Los afectados exhibieron pancartas. :: pakopí Los afectados exigen que la nueva contrata, Eulen, subrogue los contratos que tenían con la empresa que prestaba hasta ahora ese servicio EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Viernes, 7 julio 2017, 07:10

Un grupo de trabajadores de Palicrisa que venían trabajando en la limpieza de los hospitales Infanta Cristina, Perpetuo Socorro y Materno Infantil de Badajoz se concentró ayer frente a la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, en la avenida de Huelva, para exigir que la empresa que acaba de ganar el concurso de limpieza de estos tres centros públicos subrogue sus contratos.

En el acto de protesta los afectados recibieron el apoyo de Mateo Guerra (CC OO) y Juan Ignacio Bazaga (USO), quienes denunciaron que alrededor de 70 trabajadores de Palicrisa fueron informados el miércoles de que Eulen, la nueva concesionaria de este servicio de limpieza, no tiene la intención de contratarlos. «Sólo van a ser subrogados unos 150 o 160 trabajadores, que es una parte de la plantilla, por lo que hay 70 trabajadores de los que pretenden no hacerse cargo porque, según dicen, no cumplen los requisitos que establece el Convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Badajoz»

Los dos representantes sindicales transmitieron su rechazo a esta decisión en la reunión que mantuvieron con el gerente del Área de Salud de Badajoz, Dámaso Villa. «Si en los pliegos de condiciones se establece la obligación de subrogarse los derechos y obligaciones de los trabajadores, no tiene sentido que se incumpla esta obligación». Juan Ignacio Bazaga insistió en la injusticia que supone y lamentó que entre los despedidos haya parejas e incluso familias en las que tres miembros se quedan en la calle. «Nos preguntamos de qué van a vivir esas familias a partir de ahora».

La nueva concesionaria ha dicho al SES que no puede subrogarlos porque incumplen los requisitos

Falta documentación

Los sindicalistas aseguran que entre los afectados hay personas que vienen prestando ese servicio de limpieza desde hace 14 años. «En algunos casos Eulen justifica que no se puede hacer la subrogación porque falta documentación o porque no cumplen los requisitos, pero eso no tiene sentido», añadió Bazaga.

Desde el Servicio Extremeño de Salud se dijo ayer que este conflicto laboral ha surgido porque existe una «diferencia de criterios» respecto a la subrogación de los trabajadores por parte de Eulen. «La empresa adjudicataria ha comunicado que 68 trabajadores, muchos de ellos contratados en los últimos meses o en tareas de sustitución, no cumplen las condiciones de subrogación establecidas en el pliego de condiciones».

En todo caso, el SES adelantó que la cifra de afectados se reducirá porque Eulen se ha comprometido a incorporar a los 20 trabajadores pertenecientes al Centro Especial de Empleo de Palicrisa para realizar tareas que «no necesariamente» consistirán en la limpieza de esos tres hospitales. «La administración y la empresa siguen trabajando para hallar la mejor solución posible», concluye la nota del SES.