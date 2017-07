«Aún no he decidido si dejaré o no el cargo», dice el alcalde de Torrejón el Rubio Luis Miguel Vacas, alcalde de Torrejón el Rubio. :: hoy Asegura que es una decisión que tomará con su familia y que, en cualquier caso, la persona que le sustituya «tiene que ser de confianza y del PSOE, el partido que ganó las elecciones» ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 16 julio 2017, 08:36

La situación que se da en Torrejón el Rubio, una localidad cacereña de 618 habitantes, es cuando menos inusual. «No lo he visto en ningún otro lugar», en palabras de Miguel Ángel Morales, secretario provincial del PSOE.

En estos momentos hay dos concejales en el equipo de gobierno y cinco en la oposición. Y Luis Miguel Vacas Blanco, condenado por un delito de prevaricación a más de 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público, ya sea éste local, provincial, autonómico, estatal o supranacional, continúa al frente de Torrejón el Rubio como alcalde.

A pesar de la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia, de que la misma haya sido ratificada por la Audiencia Provincial de Cáceres por beneficiar a su mujer e hijo en convocatorias de empleo, de que IU haya pedido su dimisión y de que el PSOE le haya expulsado del partido.

Luis Miguel Vacas se mantiene al frente del Ayuntamiento de Torrejón el Rubio hoy. Aunque asegura que está estudiando la opción de abandonar el cargo. Porque desde hace 15 días ya no cuenta con mayoría en el Consistorio. Ganó con una lista del PSOE las elecciones de 2015 y logró tres concejales, pero no se convirtió entonces en alcalde. El pacto que hicieron los dos ediles de IU, uno del PP y otro de Torrejón Unido (TU) le arrebató la Alcaldía.

Sin embargo, este acuerdo duró poco. Y en noviembre de 2015, una moción presentada por el concejal de TU, Ignacio Lobato, y apoyada por los tres ediles del PSOE convirtió a Luis Miguel Vacas en alcalde. De tal modo que hasta ahora ha habido cuatro concejales en el equipo de gobierno y tres en la oposición.

Pero los números han cambiado. Porque tanto Ignacio Lobato como la concejala Encarna Raigal, que entró por la lista del PSOE, han abandonado el equipo de gobierno. «Por entender que dadas las actuales circunstancias, situación y comportamiento del señor Vacas es la única manera o recurso del que disponemos para no perjudicar, deteriorar ni ensuciar más la imagen del Ayuntamiento», argumentan. También aclaran que si no han dado antes este paso es porque el alcalde les había manifestado que «cumpliría el pacto suscrito con este concejal (Ignacio Lobato) y que presentaría su dimisión».

Por su parte Encarnación Raigal dice que ha tomado la decisión de abandonar el equipo de gobierno, y por tanto pasar a la oposición junto con Lobato, de forma libre y voluntaria, y en consonancia con «la línea y el comportamiento que su partido le ha aconsejado y recomendado seguir desde el principio».

Independientes

Aunque lo cierto es que ni ella ni la concejala que en principio se mantiene con Vacas en el equipo de gobierno, Nazaret Gordo, son del PSOE. «Son independientes que formaron parte de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales; pero el único militante del partido era Luis Miguel Vacas, al que expulsamos tras la sentencia del juzgado», aclara Miguel Ángel Morales.

También que su recomendación, «porque no tenemos capacidad de decisión, puesto que no hay nadie del PSOE en el Ayuntamiento», ha sido que entre todos los concejales de la Corporación se pongan de acuerdo y busquen una alternativa a Luis Miguel Vacas, «porque es una indecencia política que este individuo siga de alcalde». Por eso insta a los ediles a que «pongan por encima de sus intereses particulares el de Torrejón y consensúen un candidato que si es de la lista del PSOE mejor, porque fue la más votada y se respetaría así la voluntad popular».

Pero de momento ese consenso no existe. Aunque es el propio Luis Miguel Vacas el que asegura que ya está pensando en irse. «No lo sé, tengo que hablar con mi familia y mi entorno más cercando, porque la idea es recurrir al Supremo, por lo que quizás hasta que no haya resolución definitiva pueda seguir». «Acatamos la sentencia, como no puede ser de otro modo, pero desde luego nos parece injusta porque no se ha entrado en el fondo de la cuestión». Según él, que el tribunal que examinó a sus familiares está formado por funcionarios.

En cualquier caso, considera que se puede negociar su alternativa. «Aún no he decidido si dejaré o no el cargo, pero entiendo que habría que llegar a un acuerdo y, desde luego, yo quiero que quien me sustituya sea una persona de confianza y del partido que ganó las elecciones, que es el PSOE».

No obstante, Luis Miguel Vacas asegura que él también fue como independiente en la candidatura a los comicios de 2015. «Yo no estoy en el PSOE desde finales de 2011, por eso no me pueden expulsar de un partido en el que no estoy... pero aun así soy socialista de corazón, he militado en ese partido durante más de 30 años y quiero que la persona que me sustituya pertenezca a esta candidatura».