Una decena de ayuntamientos extremeños han sufrido robos en diez días Ventaja con la reja arrancada en el Consistorio de Atalaya. :: / HOY En Atalaya arrancaron una reja para acceder por la ventana y en Medina de las Torres el paso de un vecino los ahuyentó tras romper la puerta C. J. VINAGRE Lunes, 19 febrero 2018, 21:05

Continúa la sucesión de robos en ayuntamientos extremeños. Los últimos, la madrugada del lunes en Burguillos del Cerro, Atalaya y Valverde de Burguillos, en la comarca de Zafra. En el de Medina de las Torres, también de la zona, los ladrones iban a entrar en el edificio tras romper la puerta pero la presencia de un vecino hizo que salieran a la carrera. En lo que va de año, al menos trece edificios consistoriales han sido asaltados en la región. En los últimos diez días se han producido diez en la provincia de Badajoz. A principios de año sucedió en los municipios cacereños de Conquista de la Sierra, Alcollarín y Abertura, entre Trujillo y Miajadas.

En Burguillos (3.200 habitantes), la Guardia Civil recibió a las 05.09 horas una llamada de un vecino que había percibido como varias personas había entrado al Ayuntamiento. Como ha sucedido en casos anteriores, con una palanca forzaron la puerta. «Nos encontramos con cajones revueltos, papeles tirados por los suelos pero no hemos sufrido destrozos más gordos. Ni tampoco se han llevado ordenadores. ¿Dinero?. Se han llevado calderilla porque aquí no hay casi nada. De lo que se recoge por hace fotocopiadoras o la máquina del café», relató a HOY el alcalde burguillano, Manuel Lima.

En Valverde de Burguillos (290 vecinos), tras acceder al edificio, forzaron una pequeña caja fuerte que existe en el Ayuntamiento. «No sé qué se habrá llevado. En todo caso, ya ves lo que puede haber en la caja de un pueblo pequeño como el nuestro», indicó el regidor valverdeño, Carlos Delgado.

En Atalaya (también sobre 290 personas censadas), los daños han sido más evidentes. Intentaron romper rápidamente la puerta principal pero no pudieron. Entonces fueron a la ventaja y quitaron la reja.

Solo se han llevado pequeñas cantidades de dinero y han dañado varias puertas

«Una vez dentro han registrado despachos, cajones, pero no se han llevado ordenadores, gracias a Dios porque entonces sí que nos hubieran liado una buena con la cantidad de información que tenemos ahí», expresa Manuela Infantes, su alcaldesa. «De dinero no llegará ni siquiera a 60 euros los que habrán cogido. No sé que vienen buscando a los ayuntamientos. Me parece una cosa surrealista», añade Infantes.

«El susto ha sido tremendo y también han hecho daño porque tenemos que poner una puerta nueva que destrozaron por otro lugar del edificio, en un local que usa la asociación de mujeres», concluye.

Por último, en Medina de las Torres (unos 1.230 personas) también recibieron la visita de los ladrones pero no pudieron apenas actuar. «Forzaron la puerta del ayuntamiento pero apenas llegaron a entrar. Un vecino pasaba por ahí y los ladrones salieron corriendo. Esto debe ser cosa de una banda organizada», comenta el alcalde, Francisco Delgado.