Los deberes 'virales' de Sergio Sergio, con sus alumnos de cuarto de Primaria de los Salesianos de Puebla de la Calzada. :: cedida Las tareas veraniegas recomendadas por un profesor extremeño brillan en las redes ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Domingo, 23 julio 2017, 08:46

En pleno debate sobre la necesidad de regular o no los deberes escolares, el profesor extremeño Sergio Rodríguez Hernández se ha convertido en protagonista de las redes sociales por las especiales y novedosas tareas para casa que el último día de curso planteó a los padres de sus alumnos de cuarto de Primaria.

Este docente de 40 años, que lleva 15 en el colegio de los Salesianos de Puebla de la Calzada, ha logrado sin pretenderlo que sus deberes sean virales. A día de hoy han sido compartidos más de 12.500 veces, tienen más de 1.900 me gusta y más de 330 comentarios.

LAS 10 TAREAS Cada mañana, cuando salgas de la cama, dirígete a tu familia y da los buenos días y un beso. A continuación, pregunta qué puedes hacer para ayudar en las tareas de la casa. Busca un ratito cada día para leer. Juega al máximo, pero siempre respetando a los demás. Cuando vayas a la piscina, refréscate todo lo que puedas pero con precaución. Agradece cada día los alimentos, come de todo y no olvides lavar tus dientes. Busca un momento para decir a tu familia que la quieres. Si sales de viaje, disfruta e intenta hacer nuevos amigos. Al final del día, acábalo como lo empezaste, con un beso. Da las gracias a Dios por todas las cosas que tienes.

La repercusión ha sido tal que hasta desde la dirección de comunicación de Salesianos España se pusieron en contacto con él para hacer un breve vídeo sobre la iniciativa y un artículo.

Porque la realidad es que los deberes de Sergio han superado ya las 9.414 veces que fueron compartidas otras tareas para casa que planteó hace dos años un profesor italiano. «La verdad es que no me esperaba esta repercusión cuando me decidí a colgar los deberes», reconoce.

Una decisión que llegó tras constatar la aceptación que las tareas habían tenido entre los padres de sus alumnos. Como cada curso, son muchos los padres que solicitan al docente que les recomiende tareas para sus hijos para realizarlas durante los meses de vacaciones. En este caso, el planteamiento llegó a Sergio, tutor de 27 alumnos de cuarto de Primaria en el colegio Salesianos de Puebla de la Calzada. «Y ante las peticiones estuve pensando qué podría recomendar».

El pasado 26 de junio, junto con el boletín de notas, entregó a los padres las tareas que recomendaba. Un folio con una decena de deberes muy alejados de lo esperado, porque simplemente no son académicos. No hay cálculo que realizar ni morfología que estudiar.

«Creo que nueve meses de colegio son suficientes para los alumnos y que, por tanto, el verano y las vacaciones son para descansar y disfrutar». Por eso, añade, «pensé qué podía recomendar a mis alumnos y se me ocurrieron esas 10 tareas que pretenden fomentar el enriquecimiento personal y avanzar en la educación integral que procuramos desde nuestro colegio», explica.

Saber disfrutar con amigos, manifestar afecto a los familiares, leer mucho, comer de todo, lavarse los dientes, agradecer lo que se tiene, ayudar en las tareas de casa, absorber lo que vean en los viajes, disfrutar del agua y protegerse del sol... «La verdad es que a los padres les chocaron mis tareas, porque no son habituales, claro; pero lo cierto es que las aceptaron muy bien y les gustaron», afirma Sergio.

Por eso después decidió que quizás otros padres, aunque no fueran los de sus alumnos, podrían estar interesados en conocer esos deberes diferentes y los colgó en Internet. «La respuesta que he obtenido aquí sí me ha desbordado».

No ya por las cifras que avalan el éxito de sus recomendaciones veraniegas, sino porque éstas sigue creciendo cada día. «No lo esperaba y no sé a qué se debe esta respuesta masiva; quizás a que los padres están acostumbrados a recibir para el verano una receta de tareas o recomendaciones de cuadernillos a realizar para asentar los conocimientos aprendidos durante el curso por su hijos».

Quizás también «porque son unos deberes que valen para menores de otras edades y yo diría que también para adultos», concluye. Y que buscan avanzar en el aprendizaje de la vida desde el juego y el respeto.