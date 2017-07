El PP culpa a los socialistas de la sanción por los fondos de desarrollo rural REDACCIÓN Martes, 4 julio 2017, 08:27

El Partido Popular considera que la responsabilidad de que Extremadura tenga que abonar una multa de 5,3 millones de euros y también devolver otros 8 millones por mal uso de fondos europeos es del PSOE.

En primer lugar, fuentes populares aseguran que la Comisión sanciona con 5,3 millones de euros a Extremadura «por una baja ejecución del gobierno Socialista en los Fondos Feader entre los años 2007 y 2010, que ha ocasionado una pérdida de 58 millones de euros para nuestra región. Esa baja ejecución se está repitiendo en este nuevo periodo de programación, donde llevan una ejecución muy baja porque no presupuestan lo suficiente y encima, lo que se presupuesta no se gasta». Por eso el PP reitera que si no se modifica la gestión de las ayudas, la región volverá a perder fondos.

Devolución

El PP también culpa a los socialistas de la obligación de devolver 8 millones de euros por gastar fondos europeos por encima de lo debido. En este caso, lo achacan al comienzo de la actual legislatura, durante la segunda mitad del año 2015. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo de Vara tenía que gastar todos los fondos porque era el último año del programa operativo. Y lo hicieron, pero para poder cumplir, los populares creen que la Junta cargó a los fondos Feader gastos que no se podían cargar para posteriormente dar marcha atrás. «Esto no es sobreejecución, es un engaño manifiesto», aseguran en el PP.

Por último, critica que la consejería quiera compensar la sanción con el dinero «que tiene que mandar Rajoy» ya que esos fondos se reparten en Sectorial. «Es decir, dinero para gastar en ayudas a jóvenes agricultores, a caminos, a regadíos, a Grupos de Acción Local o a lucha contra incendios. ¿Pretenden no invertir en eso para pagar una multa que le han puesto por su baja ejecución en 2007-2010?», se pregunta.