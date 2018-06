No se lo cuenten a nadie

Llego a lo alto de la alcazaba de Reina, salgo del coche y me pueden la emoción y la angustia. ¿Cómo puedo trasladar al lector estas vistas, este silencio, esta magnificencia visigótica y, sobre todo, almohade del siglo XII? «Sal tú e intenta trasladar estas emociones con la cámara», animo a la fotógrafa. «Con la pluma va a ser imposible», me rindo.

Aquí arriba, con la Campiña Sur a mis pies y Sierra Morena quebrando el horizonte, entiendo a San Juan de la Cruz. Para comunicar determinadas experiencias, el fraile carmelita recurre a la poesía, el arma de lo inefable, la única manera de comunicar los instantes rebosantes de belleza.

Pero ni esto es un libro de poemas ni yo soy poeta, así que habré de conformarme con la rupestre prosa viajera, a sabiendas de que nada de lo que cuente se aproximará a lo que he sentido y sentirá el viajero que se sacuda la pereza y suba a la alcazaba de Reina.

Porque a este mirador formidable de Extremadura hay que subir y la cuesta es empinada para las personas y para los coches. Pero no tengan miedo, el camino es seguro, el piso de adoquines es firme y la recompensa justifica el esfuerzo. De todas maneras, vaya por delante que quienes más dispuestos parecen a hacer este viaje al infinito son los turistas andaluces, que colonizan las maravillas del sur de Extremadura. Ya sea en la mina La Jayona, ya sea en la ermita de la Virgen del Ara, en el teatro romano de Regina, en Llerena o en esta Alcazaba, los viajeros de Córdoba, Sevilla y Huelva son mayoría.

A los extremeños, nos parece que Reina está muy lejos. No les vamos a engañar, efectivamente, está en la esquina suroeste, a un paso de la provincia de Sevilla y a dos de las de Córdoba y Huelva, pero hay viajes que merecen la pena, aunque supongan dos horas de buenas carreteras desde Cáceres o desde Badajoz.

Ya en lo alto de la alcazaba, uno se olvida del viaje porque sobreviene el éxtasis y las experiencias místicas pueden con todo. La vista se perderá por la llanura, desmontará cualquier preocupación banal y solo quedarán en el aire preguntas geográficas de entretenida solución: ¿Será Azuaga aquella mancha blanca; dónde queda Montemolín, con cuyo castillo se comunicaban haciendo hogueras los de la alcazaba de Reina; el pueblo aquel, metido en la sierra, será Fuente del Arco?

Decía un amigo, que nos encontramos esa mañana en un restaurante de Casas de Reina, que en la Alcazaba había sentido vértigo y sí, es cierto, en este balcón del sur todos los sentimientos son posibles: el vértigo, naturalmente, y también la emoción, la plenitud, la felicidad, la euforia, un colocón de paisaje, un chute de primavera sustanciada en matices y tonos, en verdes intensos y en verdes diluidos, como si un pintor impresionista francés se hubiera dedicado un mes a pintar la Champagne en la Campiña, entre Llerena y Azuaga.

Lo que nos asombra es que, siendo un sábado de primavera tan agradable, no haya ni un solo viajero por aquí. Es un placer recorrer esta Alcazaba en soledad absoluta y en silencio total, pero es triste que tan pocos extremeños dediquen su tiempo a disfrutar de una de las maravillas de Extremadura.

Sea como fuere, todo termina y también finaliza nuestra visita. Nos vamos de la alcazaba de Reina y sentimos una punzada de frustración. Estamos seguros de que no hemos sido capaces de contar bien lo que hemos visto, de que no hemos podido trasladar al lector lo inefable: la mística visión que desde aquí se tiene de Extremadura. Pero todo tiene solución: vengan a Reina y disfruten sin angustia, que ustedes no se lo tienen que contar a nadie.