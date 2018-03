Las cuatro mayores ciudades acaparan la mitad del turismo que tiene la región Turistas en la plaza de las Veletas, en la Ciudad Monumental de Cáceres. :: hoy Cáceres se mantiene como el principal destino seguido por Mérida y Badajoz, aunque quien más creció en el último año fue Plasencia ANTONIO J. ARMERO Cáceres Viernes, 30 marzo 2018, 08:37

La mitad de los viajeros que recibe Extremadura tienen como destino alguna de las cuatro ciudades más pobladas de la comunidad autónoma. En concreto, entre Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia acaparan el 49% de los viajeros y el 50% de las pernoctaciones que suma la región. Si solo se tiene en cuenta al segmento hotelero (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones), estos porcentajes suben hasta el 58 y el 53 respectivamente, según los datos del último informe anual del Observatorio de Turismo de Extremadura.

Este análisis certifica que Cáceres sigue siendo el principal reclamo de la región, el único lugar que supera los trescientos mil viajeros y el medio millón de pernoctaciones. A ella le corresponden el 17% del total de viajeros que pararon el año pasado en Extremadura. Le sigue en esta clasificación Mérida, con Badajoz en el tercer lugar y Plasencia en el cuarto. Este orden se da tanto al analizar las cifras de viajeros como las de pernoctaciones.

De las cuatro localidades más pobladas de la comunidad, quien mejor se comportó durante el último año fue Plasencia, que registró subidas del 7% en viajeros y del 8% en pernoctaciones, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que es la fuente de la que bebe el Observatorio de Turismo de Extremadura.

La capital atravesada por el río Jerte forma parte del destino turístico denominado Norte de Extremadura, que ocupa el siguiente puesto en el escalafón de preferencias de quienes visitan la región. Un tercio del total de las pernoctaciones que se contaron en la comunidad autónoma a lo largo del año pasado se deben a esta zona, que está integrada por Plasencia, Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla, Valle del Jerte y La Vera.

Los datos, no obstante, cambian si se analizan las comarcas por separado. En este punto, el último informe del Observatorio incluye varios apartados que avalan la preponderancia de las principales ciudades sobre el conjunto del sector. Solo ellas superan el 30% de ocupación media anual, con Mérida (48%) en el primer puesto, seguida por Cáceres (42%), Plasencia (40%) y Badajoz (38%).

En cifras bajas

No hay ninguna comarca extremeña que supere el 30% de ocupación media al cabo del año. Tierra de Barros-Zafra se queda a las puertas, con un 29,8%. También se sitúan por encima del 20% el valle del Ambroz-Tierras de Granadilla, Vegas del Guadiana y Alqueva-Sierra Suroeste-Tentudía. El resto no llegan a esa cifra. Incluso hay varias que se quedan por debajo del 15% de ocupación media anual. Son el grupo formado por Sierra de Gata-Las Hurdes y el Valle del Alagón, el geoparque Villuercas-Ibores-Jara y el destino La Siberia-La Serena-Campiña Sur.

«El grado de ocupación media anual del 40%, que es el que presenta el sector en las cuatro ciudades más pobladas, incluye a todo tipo de alojamientos, pero lo cierto es que en los hoteles más conocidos, esa tasa es más alta, ronda el 60%», aclara José Luis Ascarza, presidente de Cetex (Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura). «En los hoteles -amplía- sí que se nota un aumento de la ocupación, pero hay otros actores, como los alojamientos de menor categoría, donde no se aprecia esta mejoría, y tenemos zonas, como el sur de la provincia de Badajoz, donde la situación es claramente negativa».

Ascarza cree que «Extremadura está trabajando mejor todo lo que tiene que ver con la promoción, y aunque no es algo como para tirar cohetes, sí que empezamos a notar que recibimos un turismo con mayor poder adquisitivo, más dispuesto a contratar no solo el alojamiento sino también la plaza de aparcamiento o el desayuno buffet». «Esto -concluye el presidente de Cetex- se nota sobre todo en las ciudades, donde creo que podemos afirmar que la dinámica ha cambiado y al menos ya no estamos en caída como ocurría hasta no hace mucho».