Cruce de acusaciones sobre los Presupuestos

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, afirmó que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, miente cuando dice que no se les ha llamado para negociar los presupuestos de 2018 y dijo que si no se ha producido la reunión es porque no está todavía en la agenda de los populares.

Gil Rosiña defendió que sí se ha transmitido «la necesidad de hablar sobre los presupuestos con Monago y el PP» ya que la voluntad del Gobierno regional es negociar «con todas las fuerzas políticas». Y en esas reuniones que se produzcan –precisó– es cuando se tratan cuestiones relativas a «ingresos, gastos, modificaciones de impuestos y de todo lo de interés por el bien de los extremeños».

«Uno antes de sentarse a hablar no puede estar ya poniendo condiciones porque si no denota que tiene pocas ganas de hablar», apostilló la portavoz del Ejecutivo regional.

Minutos después, la portavoz del PP en la Asamblea regional, Cristina Teniente, acusó a la Junta de mentir al decir que la agenda del presidente popular, José Antonio Monago, dificulta negociar los Presupuestos de 2018.

Según la dirigente popular, «se ha acusado a Monago de mentir y que si no ha habido una reunión con el PP es porque este no la agendado».

«Es afirmación es –subrayó– falsa y una trola más sobre la negociación de los Presupuestos, no sé con qué intención».

En este sentido, teniente resaltó que no ha habido ningún intento de reunión con el PP mientras que sí lo ha habido con el resto de grupos parlamentarios, lo que es atípico.