El cotillón de la Concordia

Quién le iba a decir al conde de Adanero, primer presidente del Círculo de la Concordia en 1850, año de su fundación, que 167 años después una errata periodística cambiaría el nombre del primer casino de Cáceres para llamarlo Círculo de la Discordia. El pasado sábado, se informaba en HOY de los 14 cotillones de Nochevieja autorizados por la Junta de Extremadura, nueve de Badajoz y estos cinco de Cáceres: Tuareg, Las Cañadas, Sinagoga, Club de Tenis Cabezarrubia y el Círculo de la Discordia (sic) de Cáceres, con un aforo para 250 personas.

Un lector inocente pensaría que menudo cotillón ese, donde 250 personas se juntan en un círculo llamado de la discordia para, se supone, discutir e insultarse durante toda la noche. Lógicamente, se trataba de una errata, pero a mí me dio la vena sentimental porque en ese Círculo de la Concordia aprendí a nadar, asistí a mi primer cotillón, conocí a mi mujer y celebré en sus salones mi banquete de boda.

No olvidaré nunca ese banquete porque me llevó a la concordia para siempre con decenas de invitados a los que dediqué por escrito palabras inesperadas que, me dicen cuando me ven, aún recuerdan. Esas dedicatorias tenían su truco: con el agobio de los esponsales, solo comí un langostino, bebí una copa de vino y, para combatir el dolor de cabeza, tomé dos optalidones que me provocaron un colocón formidable resuelto en forma de dedicatorias a los invitados llenas de lirismo, manipulación sentimental y demagogia sensiblera. El resultado: lágrimas de emoción y la exaltación del nombre del histórico casino cacereño, que aquella noche fue más que nunca el Círculo de la Concordia.

Aquel Casino, del que ya no soy socio, pero sigue funcionando con éxito y celebrando sus bailes de ferias y sus cotillones, nació, precisamente, para llevar a un local amplio la afición a los bailes, que hasta entonces, en Cáceres, se celebraban en palacios privados.

Da cuenta Publio Hurtado, en su libro 'Recuerdos cacereños del siglo XIX', de siete bailes públicos o privados de gran importancia y fama que se celebraron en Cáceres a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Tuvieron lugar en 1813 en la plaza Mayor para celebrar la derrota de los franceses en Vitoria; en 1836 y 1837, en la actual casa de los hermanos de la Cruz Blanca, organizados por el brigadier Tolosa; durante cuatro días de septiembre de 1839 para celebrar el Abrazo de Vergara; los del Carnaval de 1840; el baile en honor de la mayoría de edad de Isabel II (1843) y uno en la Casa de las Veletas (1852) festejando el nacimiento de la infanta Isabel de Borbón.

A partir de esa fecha, los bailes en Cáceres se trasladan a los círculos y casinos que van naciendo. En ellos bailarán la aristocracia y la burguesía (Círculo de la Concordia, 1850), la clase media y los profesionales (Círculo de Artesanos, 1862 y El Fomento de las Artes, 1865) y los comerciantes (Círculo Agrícola Mercantil, 1890).

El Círculo de la Concordia, que no Discordia, nació en el número 39 de la plaza Mayor de Cáceres. De allí, se trasladó al magnífico palacio de Godoy de la plaza de Santiago, cediéndoselo a Auxilio Social en 1937 para Casa de la Madre. Siguió peregrinando de local en local: primero al número 2 de Pintores; en los años 50 del siglo pasado a la plaza del Doctor Durán, detrás de la iglesia de San Juan y, finalmente, en los años 60, se mudó a La Colina, un moderno complejo con piscinas y canchas deportivas en La Madrila Baja, zona donde hubo alguna discordia y alguna pelea en la madrugada del uno de enero, no así en este Círculo cacereño que hizo honor a su nombre durante el cotillón de Nochevieja: Concordia.