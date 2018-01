El SES consultará a los sindicatos antes de recurrir la sentencia de las enfermeras José María Vergeles, ayer en la Consejería de Sanidad. :: brígido Vergeles considera que el fallo del Contencioso presenta debilidades jurídicas y no resuelve aspectos del proceso selectivo CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Sábado, 6 enero 2018, 10:51

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) deberá resolver si la experiencia en la sanidad privada puntúa o no como mérito para los que se presenten a las próximas oposiciones del SES. El recurso ante el TSJEx es lo más posible por parte de la Junta, aunque ayer el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, no lo concretó de forma rotunda. El Gobierno regional va a consultar a los seis sindicatos con los que acordó en la mesa sectorial de Sanidad las bases del proceso selectivo y busca una posición común para decidir si sigue la vía judicial.

En todo caso, la Administración autonómica debe decidir antes de diez días si recurre el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida que obliga a incluir la experiencia profesional en la sanidad privada entre los méritos a puntuar. Vergeles se mostró partidario de hacerlo.

La sentencia, que adelantó ayer HOY, no presenta, a juicio del consejero Vergeles, toda la «solidez jurídica» necesaria para que empuje a desistir a la Administración a recurrir porque no es firme. Evidencia «algunas debilidades», no tiene «una doctrina fijada» y plantea «muchas dudas que tienen los propios tribunales en función de los fallos producidos en un sentido u otro».

La resolución del Contencioso da la razón a las 30 enfermeras que recurrieron el pacto alcanzado entre el Gobierno extremeño y los sindicatos para elaborar las bases del proceso selectivo sanitario. Otras 20 también lo hicieron pero su demanda fue archivada por cuestiones de forma.

Reunión inminente

Vergeles reunirá a la mesa sectorial, donde se sientan seis organizaciones sindicales, para consensuar la respuesta final a ese fallo, aunque el consejero de Sanidad se mostró partidario de recurrir al TSJEx.

Para el responsable de Sanidad, la resolución en primera instancia del Contencioso no es taxativa respecto a cómo debe desarrollarse. «No acota a qué colectivos debe aplicarse la sentencia (el trabajo en la sanidad privada). No dice si es para todo el personal que se presente a las oposiciones del SES, sea sanitario o no. Y si es sanitario, por ejemplo que se puntúe la experiencia en el ámbito privado solo de los enfermeros o a también la de otros colectivos», resumió.

También recalcó que el fallo no detalla «cómo se debe contabilizar esa experiencia profesional en la sanidad privada». Los servicios jurídicos de la Junta lo analizarán «detenidamente» y el SES se reunirá la próxima semana con los sindicatos, con los que pactó los criterios de las oposiciones, para adoptar la decisión de recurrir -como apunta- o no.

No paraliza las oposiciones

Por otra parte, José María Vergeles enfatizó que el auto del juzgado de lo Contencioso no paraliza las oposiciones del SES, «y eso es una buena noticia para los que están buscando un empleo» y recuerda que la baremación de méritos se producirá después de realizar las pruebas, para las que todavía quedan bastantes meses por delante.

Además, si se acude al TSJEx, la respuesta del tribunal será rápida, como ha sido la del Contencioso, porque al tener que resolver sobre demandas que afectan a derechos fundamentales estos procesos van mucho más rápido que los ordinarios.

Vergeles subrayó que la decisión consensuada entre el SES y los sindicatos de no baremar la experiencia profesional en la sanidad privada se adoptó por agilizar el proceso selectivo porque esta cuestión es la que había generado «más recursos y controversia» anteriormente.

Concluyó el consejero de Sanidad que, en ningún caso, se dañan derechos fundamentales. «Si quedan claras las reglas de juego en el momento previo a la convocatoria no se está conculcando ningún derecho fundamental de igualdad, mérito y capacidad. Los aspirantes saben qué criterios se van a tener en cuenta».