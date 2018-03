El SES consigue controlar el gasto sanitario mejor que la media nacional Hospital de Mérida, uno de los centros de referencia del Servicio Extremeño de Salud. :: j. m. romero La Junta comprometió el pasado año 617,5 millones en productos farmacéuticos y sanitarios, un 2,3% más que en 2016 JUAN SORIANO Viernes, 30 marzo 2018, 08:36

El gasto sanitario, una de las principales preocupaciones de las Administraciones Públicas, empieza a estar bajo control en Extremadura. La sanidad regional cerró el pasado año con unos costes de 617,5 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios, lo que representa un 2,3% más que en 2016. La media del conjunto del país y de las comunidades autónomas fue del 3,1%.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado esta semana los datos de gasto sanitario de las comunidades autónomas. Estas cifras recogen los costes en medicamentos consumidos en hospitales, en productos dispensados en farmacias con receta u orden de dispensación y en otros productos sanitarios (equipamiento, accesorios, material para diagnóstico, etc.).

El gasto total del pasado año, 617,5 millones de euros, supone 13,7 millones de euros más que el ejercicio anterior. Esto representa un incremento del 2,3%, por debajo del aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017, que según el Instituto Nacional de Estadística fue del 2,4%.

El gasto en farmacia hospitalaria, recetas y otros productos superó en 13,7 millones el de 2016

La sanidad extremeña continuó de esta forma con la senda iniciada en 2016, en el que el gasto sanitario creció un 2,6%. Sin embargo, en ese caso estuvo por encima de la media del Estado y de las comunidades autónomas, que fue del 1%. También superó el crecimiento del PIB, que en ese ejercicio fue del 2%.

Extremadura fue en 2017 la cuarta comunidad con menor incremento del gasto sanitario por detrás del País Vasco y Murcia. La Rioja encabeza esta relación, ya que consiguió reducir los costes respecto a 2016, pero en este caso los datos no incluyen aún el mes de diciembre. Galicia y Baleares lideraron las subidas con un 4,7%.

Estos datos apuntan a una cierta estabilización del gasto sanitario, una vez que se ha descontado el efecto que ha tenido la compra de medicamentos específicos para combatir la hepatitis C.

Estos productos dispararon los costes en 2015, año en el que las comunidades autónomas aumentaron su gasto un 9,6%, mientras que Extremadura lo hizo un 6,9%. Si se descuenta el efecto de estos productos, el gasto real fue del 3,8% para la media autonómica y del 3,5% para la región.

De hecho, si no se contempla el peso que tuvieron estos medicamentos el pasado año en la comparación con el anterior, Extremadura fue, con el País Vasco, la región que mejor controló su gasto sanitario. Su aumento fue del 2,4% y sólo se vio mejorado por La Rioja, aunque, como se ha indicado, en este caso aún faltan los datos de diciembre.

Por apartados, el gasto en farmacia hospitalaria en Extremadura ascendió el pasado año a 161,4 millones de euros, 6,5 millones más que en 2016, lo que supone una subida del 4,2%. Si se descuentan los medicamentos contra la hepatitis C, el desembolso fue de 156,7 millones, 7,2 millones más que el año anterior.

En cuanto al gasto por productos con receta médica u orden de dispensación, el SES cerró el año con un total de 330,3 millones de euros, 4,3 millones más que en el ejercicio anterior. Esto supone una subida de apenas el 1,3%.

Por último, los gastos en otros productos sanitarios ascendieron a 125,7 millones de euros, casi 3 millones más que en 2016, lo que representa un 2,4%. En este caso, se trata del dato más bajo de todas las comunidades autónomas con excepción de La Rioja.

Todos estos datos se refieren a gasto devengado en el ejercicio. Por tanto, no distinguen si ya se ha efectuado el pago o no. Tampoco recogen desembolsos por facturas de años anteriores. Estas dos cuestiones explican las diferencias respecto a la ejecución presupuestaria de la Junta de Extremadura, que se conocerá en los próximos meses y que incluye obligaciones reconocidas en el ejercicio (abonadas o no) y pagos correspondientes a años anteriores (principalmente con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico).

Control del gasto

La publicación de los datos sobre gasto sanitario obedece a una reforma que se introdujo en el año 2015 para tratar de controlar el crecimiento de costes de la sanidad.

En ese ejercicio se reformó la Ley General de Sanidad para incorporar un título sobre transparencia y sostenibilidad del gasto sanitario. Con esta modificación, las comunidades autónomas están obligadas a remitir sus datos. Además, se fijó un límite de crecimiento, establecido en el techo de gasto del conjunto de las Administraciones Públicas. Para 2017 fue del 2,1%.

En la misma línea, el Gobierno firmó a finales de 2015 un acuerdo con la patronal de la industria farmacéutica para vincular el crecimiento del gasto en medicamentos a la evolución del PIB. Estos convenios se han reforzado y renovado en 2016 y 2017.