Un congreso sin sobresaltos y con vistas a las elecciones El PSOE celebra su cónclave para ratificar a Vara, renovar cargos y avanzar en sus propuestas para 2019 CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 28 julio 2017, 07:26

No es que vaya a ser un congreso a la búlgara pero la cita congresual que arranca hoy en Mérida para los socialistas extremeños tiene pinta de ser balsámica. O casi. Algo impensable hace unos meses en el PSOE.

El proceso de primarias que ha renovado el liderazgo de Guillermo Fernández Vara ha despejado el panorama en cuanto al debate de los nombres, y la discusión de las propuestas tampoco parece que vaya a generar discusiones acaloradas. También se asume que habrá integración de las candidaturas perdedoras en primarias en el comité regional o la comisión ejecutiva. Al congreso, que finaliza el domingo al mediodía, se han presentado casi 500 enmiendas y ninguna de ellas se refiere a la plurinacionalidad que ha implantado Pedro Sánchez en el PSOE y que ha creado polémica en algunos territorios. «Aunque eso no significa que nadie vaya a hablar de eso. Eso no se sabrá hasta cuando se aborden las resoluciones», indica Ascensión Godoy, secretaria de organización. Tampoco aparece en la propuesta de ponencia política de 62 páginas que marca el camino a seguir de cara a las elecciones regionales y locales de 2019.

«El congreso va a servir para ratificar el apoyo al liderazgo social y político de Vara y sentar las bases para nuestro programa electoral de cara a ganar las próximas elecciones», expresa Miguel Ángel Morales, secretario provincial del PSOE de Cáceres. «Es un congreso muy importante no solo para nosotros sino para la región. Superado ya el debate de las personas es el momento de debatir las propuestas como esbozo de nuestro programa electoral», añade Ramón Ropero, alcalde de Villafranca. «Supone un nuevo impulso al proyecto socialista que está recuperando cada uno de los derechos que quitó Monago. De este congreso vamos a salir fortalecidos y es el que debe decidir el futuro en los próximos años del PSOE, con lo que eso significa para Extremadura», agrega Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación pacense.

Ninguna enmienda propone debatir sobre la plurinacionalidad auspiciada por Sánchez

El villanovense es uno de los que no esconden que no se siente «identificado» con los postulados de plurinacionalidad aprobados por el último congreso federal del PSOE prácticamente sin cuestionamiento. Aunque no es previsible que el cónclave de los socialistas gire en torno a ese concepto, Gallardo deja clara su postura. «Todo lo que debilite al Estado perjudicará a Extremadura. Una menor solidaridad, menor igualdad... Todavía se desconoce realmente qué significa eso de plurinacional pero cuando se habla de nación pienso siempre que es la antesala de reclamar un estado».

«Ya veremos en qué queda eso de la plurinacionalidad. A priori, no tengo inconveniente en aceptarla si se respeta la solidaridad entre territorios, que todos los españoles seamos iguales en derechos. Si no es así estaré en contra. En todo caso, es un tema que requiere un debate en profundidad», tercia Eva Pérez, candidata en las últimas primarias.

«Si hace cuatro días se ha debatido y aprobado en el congreso federal no es lógico replantearlo en los regionales. Además, eso de la plurinacionalidad ya está recogido en la Constitución», comenta Enrique Pérez, el tercer candidato en primarias.

«No creo que en Extremadura haya debate con eso. Ya en la Constitución se habla de regiones y nacionalidades. Con temas con tanto peso como el paro, la demografía o la situación de los transportes el debate se centra ahora en estas cosas», añade Morales. Ropero va en esa línea. «Ha quedado claro que el PSOE español apuesta por un único Estado y que nadie por vivir en un territorio tenga más derechos que otro».

Vara ha recalcado que no se discute la indisoluble unidad de España y su distribución en regiones y nacionalidades, y «eso es compatible con la plurinacionalidad». El presidente extremeño está al frente del consejo de política federal, el órgano del PSOE en el que los líderes regionales de su partido debatirán sobre la cuestión territorial.

Otro de los aspectos por definir es cómo quedarán los órganos de representación tras el proceso de primarias en las que Vara se llevó un 65% de los apoyos, Eva Pérez un 25% y Enrique Pérez un 10%. Hay acuerdo cerrado para, en esa misma proporción, definir los 250 integrantes del comité regional.

Queda por ver los miembros de la Ejecutiva, puesto para el que Eva Pérez se autodescarta, aunque Vara no se lo ha ofrecido. Tampoco a Enrique Pérez, que sí lo aceptaría. «Guillermo debe pensar en las mejores personas con independencia de cuotas. En los que mejor puedan desempeñar las tareas. No se trata de integrar por integrar», puntualiza Gallardo. «Guillermo hará los gestos necesarios porque no es personalista», concluye Morales.