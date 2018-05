La Confederación no retirará las algas de Los Molinos y dice que mejora la calidad del agua Téncnicos de la CHG toman muestras del agua en Los Molinos. :: j. a. Puebla del Prior se suma al listado de municipios en los que la población es abastecida con garrafas CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 11 mayo 2018, 08:25

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) confía en que la presencia de cianobacterias (algas) en la presa de Los Molinos desaparezca de forma natural y desecha la opción de medidas como la recogida a esas algas a través de barcas u otros medios acuáticos. Eso está descartado porque sería una iniciativa «sobre la que no tenemos una certeza de eficiencia muy elevada y además es costosa», indica a HOY Domingo Fernández, jefe del área de calidad de las aguas de la CHG. Mientras, la Consejería de Sanidad mantiene la prohibición de beber de Los Molinos mientras los resultados de las muestras tomadas no sean favorables para permitir el consumo por parte de la población.

Las muestras se han enviado a un prestigioso laboratorio de Castellón. Se han tomado periódicamente y, según Fernández, aunque no se conocen los últimos resultados, los primeros hablan de una mejoría de la calidad del agua aunque insuficiente para levantar esa prohibición.

«Lo que se ha confirmado es que el tipo de alga aparecida es la Aphanizomenon flos-aquae, una bacteria potencialmente tóxica. Su presencia se empezó a detectar el domingo y desde entonces se está siguiendo un exhaustivo proceso de estudio y control», relata el jefe de calidad de las aguas.

Admite Domingo Fernández que unas de las posibilidades manejadas para intentar eliminar esa alga y permitir que el agua de Los Molinos vuelve a ser potable es proceder a su retirada. «Pero es un proceso complejo porque, a diferencia por ejemplo del camalote que se puede retirar fácilmente, las cianobacterias no lo son y menos con un nivel de eficiencia alto que permita garantizar los resultados de esa retirada. Además tiene un elevado coste económico», concluye.

Desde la CHG se habla que la situación en el pantano próximo a Hornachos «está mejorando pero los parámetros exigidos para la toma de agua con destino a la población no cumplen con la normativa». Esto es, el agua no es apta, ni siquiera puede aún ser tratada por las depuradoras para su potabilización. Fernández no se atreve a vaticinar cuándo -«eso lo dirán los resultados de las muestras»- pero entiende que «será cuestión de días».

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, resaltó que la Junta opta por la prudencia al tratarse un asunto de salud pública. «Las características organolépticas del agua nos están dando buenos resultados ya. Pero nos faltan tener los resultados de las toxinas. Entonces es preferible esperar», declaró.

De otro lado, Puebla del Prior (490 vecinos) se sumó ayer a Hornachos, Villafranca de los Barros y Fuente del Maestre como municipios que se deben abastecer a través de garrafas debido a la imposibilidad de abastecerse de Los Molinos. Puebla del Prior no puede utilizar el pozo de sondeo que, como alternativa a Los Molinos, deseaba aprovechar para beber. Recibió por la mañana las primeras 2.000 garrafas de agua con destino a la población. Las mandó el consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz.