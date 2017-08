Más del 11% de los conductores que pasó por controles iba drogado Control de alcohol y drogas al volante en una carretera. :: hoy Son datos de la última campaña desarrollada por la Benemérita, en la que 98 personas dieron positivo en alcohol y 30 en estupefacientes M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 25 agosto 2017, 23:41

Aunque siga habiendo muertes en las carreteras, la DGT esté harta de hacer campañas de concienciación y los agentes de la Guardia Civil continúen poniendo multas, lo cierto es que aún hay conductores que se ponen la volante después de haber consumido drogas o ingerido alcohol. No saben, o no quieren saber, que entre sus manos tienen un arma letal que puede matar. No sólo a ellos, también a los demás.

Los datos aportados por las agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil tanto de la provincia de Badajoz como de Cáceres, a través de la Delegación del Gobierno, indican que en la última campaña de control de la tasa de alcoholemia y droga al volante puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico en la región, que se desarrolló desde el pasado 11 al 15 de agosto, los agentes hicieron un total de 2.306 controles de alcoholemia, de los cuales 98 resultaron positivos, lo que supone el 4,2%.

Por provincias, el número total de pruebas realizadas en la de Badajoz durante esos cinco días fueron 1.876, y dieron positivo en los controles 66 conductores, que iban con algo de alcohol al volante.

En la provincia de Cáceres, los agentes de la Guardia Civil efectuaron un total de 430 pruebas de alcoholemia, y fueron 32 los conductores que dieron positivo.

En cuanto a controles de drogas, los agentes realizaron en las carreteras extremeñas durante esos días un total de 256 tests a conductores, de los cuales en 30 de ellos dieron positivo, es decir, el 11,7%.

Por provincias, en la de Badajoz se efectuaron 218 controles, en los cuales 20 conductores dieron positivo por haber consumido algún tipo de droga. Por su parte, en la de Cáceres el total de pruebas de drogas realizadas fue de 38, y dieron en este caso positivo 10 conductores.

De estos datos se deduce que durante esta campaña los agentes de la Guardia Civil detectaron a más de un centenar de personas que antes de ponerse al volante habían consumido alguna droga o ingerido alguna bebida alcohólica. En total fueron 128 personas, 98 de ellas fueron detectadas en los controles de alcoholemia y 30 en los controles de sustancias estupefacientes.

Drogas más consumidas

En cuanto a las drogas más consumidas por los conductores controlados, tanto en Badajoz como en la provincia de Cáceres, están la cocaína, anfetamina, cannabis, opioides, metanfetamina y benzodiacepina.

En la provincia de Badajoz un total de 11 personas dieron positivo en cannabis, ocho en cocaína y tres en anfetamina.

En la de Cáceres el cannabis también es la droga preferida por los que conducen después de haber consumido alguna sustancia estupefaciente. En los controles hechos por la Guardia Civil dieron positivo en esta sustancia 6 conductores. Le siguen por positivos registrados la cocaína (tres positivos) y las anfetaminas (2).

En la anterior campaña de este tipo contabilizada, efectuada entre los días 12 y 14 de agosto de 2016, se realizaron un total de 1.706 pruebas de alcoholemia, de las que 21 dieron positivas. 17 de estas pruebas con resultado positivo se realizaron en puntos de control, 1 por infracción y 3 por accidente.

Así mismo, se realizaron 107 pruebas de drogas, de las que dieron resultado positivo 7 de ellas.

Los datos de este periodo del año de 2016 no son del todo comparables con los de este año. El pasado año se contabilizaron los controles que se llevaron a cabo en tres días. En cambio, este año se han extendido hasta cinco días. Así que las cifras son, lógicamente, más altas.

Para esta última campaña se ha activado un operativo con algo más de 400 agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Tenían como objetivo tratar de reducir el número de ciudadanos que conducen bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

La Dirección General de Tráfico instó también a los ayuntamientos a adherirse a esta campaña con la participación de la Policía Local para reforzar el impacto de los controles. En zonas urbanas, el consumo de alcohol y drogas sube, sobre todo los fines de semana.