¿Qué compran los turistas?

En las tiendas Duty Free del aeropuerto de Madrid, venden tortas del Casar. Nunca he visto otros productos extremeños. En el mercado de la Boquería de Barcelona venden cerezas del Jerte, tortas del Casar, algo de jamón ibérico extremeño y mucho pimentón. Supongo que también tienen fruta de hueso de Extremadura, pero nunca lo he visitado en temporada y no he podido comprobar el dato in situ. En los restaurantes de Galicia, Asturias o Murcia, el vino extremeño que se suele encontrar es Habla del Silencio. Habrá otros, pero no los he visto en las cartas.

Los únicos productos de Extremadura que se encuentran en las tiendas de Barcelona, en los mercados elegantes de Madrid y en los comercios para turistas de cualquier ciudad española son los de La Chinata. Si preguntáramos a un viajante de comercio, a un visitador médico y a un asiduo a congresos por las tres marcas que relaciona con Extremadura, responderían que La Chinata, Pascualete (el queso de la condesa de Romanones) y Habla.

Cuestión aparte es lo que se vende a los turistas que visitan Extremadura. A estas alturas del verano, he recorrido cerca de 40 pueblos extremeños y lo he hecho detenidamente, fijándome en los detalles. Tras detenerme ante escaparates de comercios para turistas de media región, tengo clara la selección de productos que se llevan los viajeros para agasajar a sus suegros, padres, hermanos y cuñados.

Punto primero: se llevan cosas de comer y procuran que no sean muy caras. En caso de optar por un recuerdo no comestible, eligen alguna pequeña pieza de cerámica o la socorrida cigüeña. Pero lo fundamental es lo gastronómico. En España, nos asocian con la autenticidad a la hora de comer y mi propia experiencia me dice que si obsequias con un lote de embutido, queso, aceite, mermelada y pimentón a un conferenciante, no se separa de su bolsa de delicias extremeñas el resto del día, no la vaya a perder durante el vino de honor.

Les presento la antología de productos que se repiten en los escaparates de las tiendas de Las Mestas y Pinofranqueado, de los comercios con encanto de La Vera, Gata, Hervás y el Jerte y de las mantequerías finas situadas en las zonas de paso de turistas de Cáceres, Plasencia, Mérida o Badajoz. Cada ciudad o comarca tiene su particularidad, pero en los escaparates no suele faltar un florilegio que se resume en el cartel rústico de la foto vecina.

Empezamos por las mermeladas, que suelen ser bien del Jerte, bien de Guijo de Santa Bárbara. Triunfan las de cereza y las de grosella y frutos rojos. Seguimos con la miel. Ahí arrasa la miel hurdana de Tío Picho. Anastasio también suele colocar en lugar preferente de los escaparates su prometedor Pichín Real, que hace furor entre las excursiones de la tercera edad por la leyenda urbana, o mejor, hurdana, de que es el mejor sustituto de la viagra. A lo mejor, no lo compran, pero con el cachondeo, acaban llevándose otros productos, que ya se sabe que la risa anima a consumir.

La estrella indiscutible de las compras turísticas es el pimentón, no solo por su calidad y su fama, sino por ser un regalo muy socorrido: las cajitas son monas, el desembolso no es grande, tienes garantía de quedar bien y puedes llevar para toda la familia sin recargar la maleta. No fallan en los escaparates los patés ibéricos de Santa Amalia, los bombones de higo de Almoharín, el kirsch del Valle del Jerte, los caramelos hurdanitos ni la gama de La Chinata. Sumemos algún vino, algún queso, algún aceite, perrunillas y algún embutido y tendremos completa la cesta extremeña del turista común.