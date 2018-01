Cómo competir con Amazon

No es nada fácil... Competir con Amazon es muy complicado. Con Amazon y con cualquier tipo de comercio por Internet. El proceso de compra es cómodo y entretenido. Cada vez que aprietas las teclas para comprar, sientes un subidón de adrenalina. Escoges entre una variedad tremenda de productos, calidades y precios. Además, puedes consultar decenas de comentarios en los que anteriores compradores detallan fallos y ventajas de lo que te planteas adquirir.

El pedido te llega a casa enseguida y si no te convence, lo devuelves y recibes tu dinero o lo cambias por otro modelo, otras medidas, lo que quieras. A veces, tu compra no llega pronto porque no hay en stock, en ese caso, entras en una aplicación para conocer las causas de la tardanza, escribes tu teléfono, lo envías con un click y a los 10 segundos te llaman para atenderte.

En ese momento, te das cuenta de lo difícil que es luchar contra Amazon, Alí Babá, etcétera. Porque al otro lado de la línea telefónica te atiende un profesional muy amable, te llama por tu nombre, te pide disculpas, te agradece tu comprensión, se interesa por tu pedido y en medio minuto te explica que no hay en los almacenes, pero que entre tal día y tal día lo recibirán y te lo enviarán, pero que si quieres anularlo, lo puedes hacer en ese momento, de manera inmediata, sin problemas ni explicaciones.

Se despiden de ti encantadoramente y al minuto recibes un correo personalizado, muy personalizado, agradeciéndote la llamada, repitiéndote por escrito lo acaecido con tu pedido, volviendo a darte la posibilidad de anular o cambiar y detallándote todo lo que harán a partir de ese momento para que sepas cómo va tu compra y te sientas a gusto con ella.

¿Qué puede hacer un comerciante de proximidad para sobrevivir ante un gigante que, en general, tiene más oferta, mejor precio, admite devoluciones reintegrándote tu dinero, nada de recibos para que vuelvas a comprar otro producto en su «tienda», y, encima, te trata con suma amabilidad y hasta parece conocer tus gustos y preferencias?

¡Uf, es complicado competir! Pero se puede. Aunque el primer detalle, y fundamental, es que el comerciante de proximidad debe tener muy claro que compite contra un monstruo y que debe ponerse las pilas o sucumbirá irremediablemente. Es decir, no puede ser que entres en una tienda y te sientas mal si no compras, no puede ser que el tendero esté hablando con sus familiares o amigos de temas personales y no te atienda, no puede ser que te ponga mala cara si te vas de vacío, no puede ser que atienda mejor a unos que a otros dependiendo de su relación, apariencia, exigencia o capricho... No exagero, todo esto me ha sucedido intentando comprar en comercios locales.

Sin embargo, también me sucede a menudo todo lo contrario y por eso hay tiendas a las que volveré siempre por mucho que Alí Babá me traiga los mejores productos en alfombra voladora. La empatía, la conversación, los comentarios, la interactuación con el dependiente cercano no es comparable con nada.

El otro día, fui a comprar unos auriculares a la tienda de electrodomésticos de mi barrio. La chica que me atendió me entusiasmó al demostrarme cómo hacerse con un cliente para toda la vida. Eran unos auriculares inalámbricos. Eran baratos y bonitos. ¿Funcionarían? Fue la eficiencia vendedora personificada: sacó los auriculares del estuche, me los encendió, los conectó con mi teléfono y con mi música, me los colocó en la oreja, me llamó por teléfono, conversamos, eran muy buenos, no presionó para que comprara, sino todo lo contrario. Compré y ya tengo tendera para toda la vida. Al día siguiente, mi mujer fue a comprar un andador a la farmacia del barrio. Los probó todos, escogió el que más le convenció, le dejaron claro que si no le gustaban al destinatario, le devolverían el dinero y hasta se lo trajeron al portal. Contra eso, Amazon no tiene nada que hacer.