Los colegios podrán reducir su horario en cualquier mes por ola de calor Docentes y alumnos terminaron el curso con ventiladores y vaporizadores en las aulas. :: / HOY Educación da luz verde a una medida que deberá ser tomada por el consejo escolar de cada centro y que no cuenta con el respaldo unánime de los sindicatos ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 14 julio 2017, 23:44

Ante una alerta de altas temperaturas por parte de los organismos correspondientes, en cualquier mes del año, los centros escolares podrán reducir el horario lectivo.

La Consejería de Educación amplía de este modo, tras la Mesa Sectorial celebrada este viernes, la posibilidad de la reducción más allá de los meses de junio y septiembre, como había propuesto inicialmente. Ahora, esa reducción se podrá acordar cuando se produzca una alerta. Tras pasar por la sectorial, la medida se llevará a la Permanente del Consejo Escolar y después se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), para que se pueda aplicar el próximo curso a partir del 13 de septiembre cuando comenzarán de nuevo las clases.

Esta opción es la respuesta de Educación ante la demanda planteada por sindicatos y asociaciones de padres durante el pasado junio, cuando Extremadura sufrió una ola de calor que complicó y mucho el final de curso a docentes y alumnos. Entonces, tal como recordó el secretario general, Rafael Rodríguez de la Cruz, fue imposible plantear sobre la marcha una reducción horaria porque tendría «consecuencias negativas» en los servicios de transporte y comedor escolar, y en las familias.

Pero también entonces adelantó que esta posible reducción se analizaría de cara al próximo curso. Es la que ahora se concreta y que se podrá aplicar a partir de septiembre siempre que se produzca una alerta y así lo acuerde el consejo escolar de cada centro, que tendrá autonomía para establecer una reducción del horario lectivo. En este sentido, Rodríguez de la Cruz explicó que «no se pueden tomar medidas con carácter general, al no darse la misma temperatura en Hervás que en Monesterio».

Además, el secretario general ha dejado claro que la posible reducción que se acuerde no modificará los horarios de comedor ni de transporte escolar, por lo que los alumnos que lo utilicen permanecerán en los centros atendidos por los profesores, «que no reducen su horario de trabajo», motivo por el que los menores que no puedan ser recogidos por sus familias a la hora que terminen las clases, también podrán continuar en el centro atendidos por los docentes hasta culminar la jornada lectiva habitual.

La medida no fija las horas en las que se podrá reducir la jornada, pero en cualquier caso, los centros deberán comunicar la decisión que acuerden a la Consejería de Educación y, «si se determinara que es excesiva, se les reconvendría», informa Efe.

Desde su punto de vista, la medida establecida, dar la posibilidad a los centros para que modifiquen el horario escolar, es «más realista, estable y segura que disminuir el horario lectivo sin saber las temperaturas que habrá durante esos meses». En referencia a la propuesta planteada por PIDE, que ha demandado que durante los meses de junio y septiembre las clases finalizaran a las 12 del mediodía.

«Los centros no están preparados para afrontar temperaturas superiores a los 30 grados, que se dan en Extremadura durante los meses de junio y septiembre», mantiene la central. «Por eso defendemos la necesidad de que se reduzca el horario en dos horas en estos meses, que suman un total de 24 días lectivos».

Tampoco ANPE está de acuerdo con la medida acordada, porque también cree conveniente que la decisión se debe adoptar con carácter general al conjunto de la región. «No vemos oportuno ni viable, por parte de la organización de los centros, por parte de los alumnos y de las familias, que la medida se pueda adoptar dependiendo de los días que se esté en alerta por ola de calor». Por su parte, UGT y CC OO consideran acertada la propuesta de Educación, si bien UGT demanda un protocolo de actuación ante una ola de calor, y desde Comisiones se solicita un plan de actuaciones a corto y medio plazo para acondicionar los centros educativos que lo requieran. Y al respecto, De la Cruz aseguró que en los nuevos centros que se construyan si está previsto que se incorporen medidas que, como «zonas verdes», contribuyan a disminuir las temperaturas.

Personal docente

Por último, la sectorial acordó la distribución de las 360 plazas de la oferta de empleo público para el personal docente de 2017, que se convocarán en las oposiciones de 2018. Así, del total de las 360 plazas, 339 corresponden al 100% de la tasa de reposición, es decir, plazas que han quedado sin cubrir debido a jubilaciones o fallecimientos, y 21 son para maestros que promocionan a profesores de Secundaria.

En cuanto a su distribución por cuerpos, 248 plazas son para el cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria, 92 para el de profesores técnicos de formación profesional y 20 para el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas.