«Cada día que cojo la silla me pregunto por qué no me puse el cinturón de seguridad» Laureano Honorato quedó parapléjico tras un accidente de tráfico y ahora cuenta su experiencia para evitar futuros accidentes

Laureano Honorato y sus amigos fueron a ver el Rally de la Vendimia. Llegaron a Almendralejo antes de la salida y esperaron en un bar. Se perdieron la salida. Fueron hasta Salvaleón. «Los coches ya van por Feria», le dijeron. Llegaron al cruce de Feria. «A cinco kilómetros tienen ustedes los coches», les anunció la Guardia Civil que controlaba el tráfico. «Si vamos tan cerca, pensó, no me pongo el cinturón. Estamos al lado». Dos minutos después, el coche en el que iba bajaba dando vueltas por un barranco y se empotró contra la pared de una casa de campo. El conductor fue el primero que reaccionó. Aturdido, sacó a sus tres compañeros, uno por uno, del vehículo y llamó a las asistencias. Salió ileso. El que viajaba en el otro asiento delantero apenas sufrió unas pocas magulladuras. Laureano pasó trece días en coma, seis en Toledo y se quedó parapléjico para toda la vida. Cuando salió del hospital se enteró que al cuarto amigo, el que viajaba a su lado en el asiento trasero, había que ir a verlo al cementerio.

Veinticinco años después de aquello, Larueano cuenta su accidente y sus consecuencias en voz alta. Lo hace sin paños calientes. Con palabras claras, rotundas y sin rodeos. Es la mejor forma, dice, de que la gente se conciencie del riesgo que corre cuando no se ponen el cinturón de seguridad o se montan en un coche con un conductor que ha bebido. «Yo cometí esos dos errores. Pensé que nunca me iba a pasar a mí y ahora, cada día que cojo la silla me preguntó por qué no me puse el cinturón de seguridad».

Laureano habló ayer en la Base Aérea de Talavera. Lleva siete años tratando de concienciar a escolares, jóvenes de secundaria o soldados a través de Aesleme, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espina. Te sientes útil, confiesa, porque puedes salvar a la gente de pasar por lo que tú has pasado.

La Base de Talavera y la DGT organizaron un taller de seguridad vial para los militares

En el cuartel del Ejército de Aire entran cada día cientos de coches de jóvenes militares que se mueven a diario por la N-V, una carretera con ocho rotondas en los trece kilómetros que hay entre el cuartel y Badajoz. En verano coinciden con los camiones de la cosecha del tomate . En el año 2017 hubo seis accidentes en la N-V.

El ejército suele organizar charlas y talleres de seguridad vial para prevenir los accidentes entre los militares.

Ayer, antes de Laureano, también participaron el sargento primero de la Guardia Civil de Tráfico Tomás Roble Mayo, el responsable de emergencias de Cruz Roja Víctor Domínguez y la coordinadora provincial de Educación Vial de la DGT Ana Pachón. Durante más de dos horas, los ponentes fueron resolviendo las dudas de los militares respecto a adelantamientos -se puede adelantar en línea continua a un ciclista si hay visibilidad-, normativa -un militar implicado en un accidente de tráfico por alcoholemia pierde su destino- o intervención en caso de encontrarse con un accidente -la regla general es no ponerse en peligro-.

Cuando tomó la palabra Lauraeano, lo primero que hizo fue salir de la mesa. «Estoy sentado como el resto de la mesa, pero mi silla es distinta», dijo mientras se movía para que vieran que era parapléjico. Luego contó su caso y explicó que eso de que la vida te puede cambiar en unos pocos segundos no es un tópico que le ocurre a los demás. «Todos podemos ser víctimas de un accidente de tráfico».

A Laureano le costó asumir su nueva situación. Cuando el médico le dijo en el Hospital que nunca más volvería a andar, lo primero que hizo fue intentar tirarse de la cama para levantarse. No fue capaz. Luego pensó que su estancia de Toledo le valdría para recuperarse. Allí no vas a intentar andar, dijo, en realidad aquello es un entrenamiento para aprender a vivir con la silla.

Ya de vuelta a casa, su obsesión era no convertirse en una carga para su familia. Sus padres vivían en un bloque con ascensor en el que no cabía una silla de ruedas. Con el dinero de la indemnización se compro una casa baja y dejó la autocompasión el día que fue a dar el pésame a los padres de su amigo fallecido. «Ojalá pudiera estar mi hijo en una silla y no en el cementerio», escuchó.

En cierto modo, entendió que podría haber sido peor. Laureano pidió ayer a los conductores que sean prudentes y no beban si van a llevar a sus familias en coche. Sobre todo, ahora que entramos en el mes de las celebraciones familiares por las comuniones. «No cometan el mismo error que yo». Insistió.