La cocina de Rebecca

Un grupo de blogueros chinos aprendiendo a hacer migas, ingleses conociendo las claves del «spanish traditional gazpacho soup»... En un rincón de la popular plaza de los maestros de Cáceres, donde estuvo enclavado durante años el comedor principal del restaurante Atrio, funciona desde octubre de 2016 Emoción en Ebullición, Culinary Center, es decir, una escuela de cocina donde se puede aprender desde a freír un huevo hasta las esencias de la cocina molecular.

Vestida de color rosa, hablando con mucha calma y detallando con entusiasmo cada detalle, Rebecca García-Monzón (Londres, 1980) explica las razones que la han llevado a sacar adelante este proyecto. Hija de un bilbaíno con orígenes gaditanos y de una irlandesa de Dublín, nació en Londres. «Mi madre, Patricia, ha influido mucho en mi gusto por la cocina. Es una gran cocinera. Reconozco que la cocina irlandesa no tiene mucha fama, pero mi madre es muy buena», señala Rebecca los orígenes de su pasión.

Tras licenciarse en Psicología en la Universidad Complutense, trabaja en investigación de mercados y en publicidad hasta que, hace 14 años, decide con su familia cambiar de vida. Como tantos otros con su misma inquietud, pusieron su mirada en la sierra de Gata, descubrieron una pequeña aldea en el término de San Martín de Trevejo, la compraron, la restauraron y abrieron el centro de turismo rural La Ramallosa.

«Preparaba las comidas en una cocina que se podía ver desde el comedor, los clientes entraban a interesarse por los platos que hacía, yo les enseñaba los pasos de cada receta y un buen día me dije que por qué no hacer lo mismo en una escuela de cocina», relata. Antes de decidirse, su experiencia como investigadora de mercados la llevó a la conclusión de que en Cáceres no existía ninguna escuela de cocina para todos.

El caso es que se traslada a Cáceres y abre esta escuela, un salón muy amplio, decorado con mucho encanto, en el que uno se siente como en casa, acogido por las mesas, las sillas, la barra, la decoración, todo en colores pastel, del verde tenue al ocre delicado, donde nada desentona y en todo se nota el buen gusto, ya sea en los vasos de agua, ya sea en los fruteros o los delantales.

En la escuela, trabajan la cacereña Pilar Muñoz y Aurora Cañas, natural de Salorino, titulada en cocina por el IES Universidad Laboral de Cáceres y con experiencia en restaurantes como Oquendo o Atrio. Rebecca, aunque cree que su máster en cocina fueron los 14 años en La Ramallosa, completó su formación cursando el Máster de Gastronomía de la Universidad de Sevilla.

En Emoción en Ebullición, se imparten cursos anuales para adultos de iniciación, nivel intermedio y nivel avanzado. Este último lo imparte Emmanuel Papoca Limón, un chef mejicano que trabajó en el hotel ABaC del televisivo Jordi Cruz antes de instalarse con su mujer extremeña en Don Benito. También se realizan numerosos cursos monográficos dedicados a países, productos, tipos de cocina.

«Nuestros alumnos son en un 60% hombres, suelen ser mayores de 40-45 años y les llaman mucho la atención técnicas de vanguardia como las esferificaciones. Son personas que buscan el conocimiento y el placer en la cocina para luego compartirlo con los amigos y los familiares», detalla. Celebran eventos, tienen cursos para niños y organizan un campamento infantil culinario de verano.

La cocina y el producto extremeño es una de las claves de este 'culinary center' cacereño. «Enseñamos a elaborar el buche al estilo de Salorino, la chanfaina, etcétera, pero los alumnos piden mucho lo de fuera: cocina japonesa, vegetariana, sin gluten, street food (pan bao, dim sum, ramen, hamburguesa coreana)», apunta Rebecca.

Mañana martes celebran de 17.00 a 20.00 horas una jornada de puertas abiertas y este mes tienen cursos de brunch, sándwiches, pan, galletas y macarons franceses.