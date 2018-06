PP y Ciudadanos piden más seguridad jurídica en la ley de parques de ocio El portavoz socialista, Valentín García, con el presidente de la Junta, Fernández Vara. :: brígido El PSOE afirma que mejorará el texto a través de enmiendas y Podemos rechaza la norma porque estima que sólo persigue autorizar más casinos JUAN SORIANO Viernes, 1 junio 2018, 07:53

Habrá ley de grandes instalaciones de ocio, pero no será como propone el PSOE. Tanto PP como Ciudadanos piden mejoras para que el texto tenga más seguridad jurídica, a lo que se comprometen los socialistas. Con esos cambios, la norma previsiblemente saldrá adelante, aunque no con el apoyo de Podemos, que la considera una forma de permitir macrocasinos en la región.

El Pleno de la Asamblea acogió ayer el debate de totalidad de la Ley extremeña de grandes instalaciones de ocio (Legio), que propone un marco legal para la construcción de parques de atracciones en la comunidad (el proyecto más avanzado se localiza en Castilblanco, en la Siberia). El resultado ya se conocía, puesto que no había ninguna enmienda que debatir, lo que implica que pasa a la siguiente fase de tramitación. Pero faltaba por conocer las posiciones de cada grupo ante la tribuna de oradores.

El portavoz del Grupo PSOE-Siex, Valentín García, fue el encargado de presentar una propuesta de ley que abruma por sus grandes cifras. La norma ofrece un marco jurídico favorable para el desarrollo de proyectos que supongan al menos 1.000 millones de euros de inversión, 2.000 puestos de trabajo, 1.000 hectáreas de superficie y 3.000 plazas hoteleras. Todo ello en un plazo máximo de ejecución de cinco años.

García defendió las bondades de una ley pensada para atraer grandes inversiones a Extremadura en forma de proyectos que combinen el ocio familiar con la práctica del deporte, el juego, la actividad comercial y turística e incluso la residencial. Como expuso, se trata de materias que no tienen una limitación clara, por lo que la Junta decidió contar con una ley específica. Para ello, contó con la aportación de expertos para asegurar su legalidad.

Además, plantea una regulación más favorable tanto en cuestiones normativas (facilita la creación de casinos) como fiscales (plantea rebajas en las tasas de juego). Aunque, según expuso García, sin perder de vista el interés general en materias como el medio ambiente.

En vez de presentarse como proyecto de ley el gobierno de Fernández Vara recurrió a su grupo parlamentario para registrarla como propuesta de ley, lo que permite agilizar los trámites. Pero no se ha renunciado a solicitar el dictamen del Consejo de Estado, que ha reconocido que la comunidad tiene la competencia para aprobar esta norma. Eso sí, con algunas correcciones, que el PSOE pretende introducir en el trámite de enmiendas parciales.

Por parte del PP, su diputado Víctor del Moral se mostró a favor de proyectos que supongan inversiones para la región. Sin embargo, pidió más seguridad jurídica para evitar errores como el del complejo Isla de Valdecañas, que tras su construcción gracias al visto bueno de la Junta fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Asimismo, lamentó que no se haya pedido un dictamen ampliado al Consejo de Estado.

Con una argumentación similar, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, también se mostró a favor de una ley que permita generar empleo y riqueza en la región. Pero reclamó más seguridad jurídica y que se limen las dudas planteadas por el Consejo de Estado.

La única formación que rechaza el proyecto, pese a lo cual no ha presentado enmienda de totalidad, es Podemos. Su diputado Daniel Hierro afirmó que no se trata de una ley de grandes parques de ocio, sino que está destinada a permitir los macrocasinos. Además, criticó que la Junta no promueva normas que faciliten todo tipo de proyectos empresariales. También apuntó que el empleo que se genere será precario.

La propuesta de ley pasará ahora a la Comisión de Economía de la Asamblea para su tramitación. De entrada, los grupos tienen de plazo hasta el próximo día 7 para solicitar la comparecencia de agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que puedan aportar mejoras al texto.

Del gran parque al mercadillo

Además de abordar la regulación sobre grandes instalaciones de ocio, el Pleno también permitió que continúe la tramitación de la propuesta de ley del comercio ambulante presentada por Podemos.

El diputado Eugenio Romero defendió una ley que pretende dignificar y dar más estabilidad a los mercadillos. En este caso, sí había una enmienda de totalidad, presentada por el PP. El parlamentario popular Hipólito Pacheco aseguró que el texto perjudica especialmente a las pequeñas localidades.

Victoria Domínguez, de Ciudadanos, expuso que su partido no se opone a regular los mercadillos, pero rechaza las ideas de Podemos. Pero la iniciativa seguirá su tramitación gracias al voto a favor del PSOE. Su diputado Celestino Vegas apuntó que las dudas que plantea el texto pueden ser resueltas vía enmiendas.