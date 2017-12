Beatriz Martín: cirujana de referencia internacional

Es complicado pillarla en España, y más aún en Badajoz, ciudad donde creció y estudió Medicina, una profesión por la que sintió vocación cuando empezó a ojear los libros de su hermano mayor, también médico.

Beatriz Martín Pérez (Don Benito, 1983) es ahora una brillante profesional que en estos momentos representa la punta de lanza en la curación del cáncer colorrectal, el tercero más frecuente tras el de pulmón y el de mama, el cual afecta a ambos sexos y tiene su mayor prevalencia a partir de los cincuenta años.

ALGUNOS DATOS Biográficos Nació en Don Benito en 1983, pero a los dos años sus padres se mudaron a Badajoz. En la capital pacense estudió en los colegios de Las Josefinas y Los Maristas. Tiene un hermano mayor que también es médico. Ella toca el violín en el cuarteto de música de cámara Palladio. Su padre es catedrático de Lengua y Literatura y su madre profesora de francés, ambos jubilados ya. Académicos Estudió Medicina en la Universidad de Extremadura y se especializó en Cirugía General y Aparato Digestivo. Ha trabajado en el Florida Hospital de Orlando y en la actualidad ejerce en el Clinic de Barcelona, donde además de operar forma parte del AIS Channel, que televisa operaciones en directo.

Sobre esta enfermedad se puede decir que esta extremeña lo sabe casi todo. Acaba de cumplir 34 años y compagina su labor asistencial como cirujana en el Clinic de Barcelona con ponencias alrededor del mundo. Milán, Houston, Nápoles, Frankfurt, Amsterdam, Acapulco, ... Solo en lo que va de año ha estado en once congresos de cirugía, entre otras razones porque en su puesto de trabajo actual forma parte del AIS Channel (Canal de Avances en Cirugía, en inglés), que televisa operaciones en directo con una intención fundamentalmente didáctica y de intercambio de técnicas quirúrgicas avanzadas.

Experta en intervenciones de cáncer colorrectal, imparte ponencias por todo el mundo

Hay que tener en cuenta que el equipo al que pertenece esta joven cirujana extremeña fue el que innovó mundialmente para intervenir el cáncer rectal, complicado de abordar al alojarse en la pelvis, hasta que desde 2011 se empezó a operar por la vía transabdominal y transanal, superando las primeras técnicas basadas en cirugía abierta o laparoscopia.

Obviamente convertirse en una cirujana especialista internacional no ha venido por casualidad. Ella atribuye a sus padres su interés por mejorar, salir de su zona de confort y tener una visión global del mundo. «No estaría aquí si no es por mis padres. Además de mi equipo, mi familia es mi otro punto de apoyo. Mis padres no tienen nada que ver con lo que yo hago. Él es catedrático de Lengua y Literatura y mi madre es profesora de francés. Pero de jóvenes vivieron en Alemania, Italia y suiza y esto te da un bagaje. Por eso a mí me mandaron a Estados Unidos en tercero de BUP, lo cual es un privilegio»

Después de hacer parte del Bachillerato en Ohio (Estados Unidos), sacó la segunda mejor nota de Selectividad. Años después se licenció en Medicina por la Universidad de Extremadura. En cuarto curso se marchó de Erasmus a Francia y obtuvo el premio de fin de carrera en la universidad. El MIR lo realizó en el Hospital Virgen de la Macarena en Sevilla en la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo.

Lo siguiente fue una oferta para investigar el cáncer de colon en el Florida Hospital de Orlando (Estados Unidos). En principio era para un año que se convirtieron en tres después de que superara el MIR americano, que consiste en tres exámenes antes de poder practicar la cirugía.

Según cuenta, practicar la medicina en Estados Unidos ha sido una etapa muy fructífera para ella. «Es un privilegio estar en ese país y trabajar allí, pero en mi caso apreciaba mucho poder volver a casa y aplicar lo que aprendí. Considero que es muy importante ir a formarse fuera y después volver. Ahora quiero quedarme en Barcelona, pero nunca descarto regresar a Extremadura».

Desde julio del año pasado ejerce en el Clinic de Barcelona, por lo que está a punto de sumar el catalán a sus conocimientos de inglés, francés e italiano.

Toca el violín en un cuarteto

«En el mundo de la cirugía predominan los hombres. Ser joven, mujer y dar charlas no es lo normal, por eso mis colegas lo valoran mucho. Saben además que las nuevas generaciones venimos muy preparadas. Y a nivel profesional me siento muy valorada. A nivel personal sin embargo es complicado encontrar un equilibrio porque se invierten muchas horas en el trabajo».

El violín es una de sus formas de evasión. Formada en el Conservatorio Superior de Badajoz, esta médico está integrada en un grupo de música de cámara denomado Palladio. «Somos un cuarteto de cuatro chicas y nos reunimos cuando podemos para tocar en eventos o alguna boda. Ya no es fácil que estemos las cuatro y a veces nos sustituye algún chico, pero sin duda mi hobby es tocar el violín».

Con residencia actual en Barcelona, Beatriz explica que viene a Badajoz unas cuatro veces al año -ahora por su cumpleaños, en verano, en navidades y en alguna otra ocasión señalada- En ese momento surge la reivindicación de unas mejores comunicaciones, como una mayor frecuencia de vuelos con horarios más cómodos o un tren de alta velocidad. «Si los transportes fueran mejores podría venir más», dice.