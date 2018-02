Una de ciencia-ficción electoral Jornada electoral del 26 de junio de 2016 en un colegio de Cáceres. :: hoy El barómetro del CIS y la reforma electoral de Podemos animan a los partidos JUAN SORIANO Domingo, 11 febrero 2018, 09:16

A un año de las elecciones autonómicas y en mitad de una legislatura nacional de incierto final, las cocinas de los partidos políticos empiezan a hervir de datos y estudios. En realidad, nunca dejan de hacerlo, pero en la semana que termina los datos del barómetro del CIS y la propuesta de reforma electoral de Podemos han avivado el fuego de la política-ficción.

El pasado lunes se dieron a conocer los datos del barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio concede al PP una hipotética victoria en unas elecciones generales con un 26,3% de los votos. El PSOE quedaría en segundo lugar con el 23,1%, mientras que Ciudadanos se convertiría en la tercera fuerza con el 20,7% y Unidos Podemos quedaría relegada a la cuarta posición con el 19% (incluyendo a sus confluencias).

Los datos no son buenos para los dos grandes partidos, pero sitúan al PSOE por encima del resultado obtenido en las elecciones de 2016 y le acercan al PP. De ahí que los socialistas hayan elaborado unas extrapolaciones por provincias a partir de los datos que también maneja el CIS y que no son públicos.

Un estudio del PSOE a partir de los datos del CIS concede a los socialistas cinco escaños en la región

La ley electoral concede a la comunidad seis congresistas por la provincia de Badajoz y cuatro por Cáceres. El estudio elaborado por el PSOE concede a la formación liderada por Pedro Sánchez la mitad, con victoria en ambas provincias.

Según este análisis, los socialistas obtendrían el 39,05% de los votos en Badajoz, lo que le reportaría tres escaños. El PP llegaría al 31,58% y dos diputados, mientras que Ciudadanos alcanzaría el 16,87% y un parlamentario. Los resultados de 2016 fueron el 39,58% para el PP (tres diputados), 35,29% para el PSOE (dos) y 12,48% para Unidos Podemos (uno).

En cuanto a la provincia de Cáceres, la proyección que realiza el PSOE le otorga el 35,75% de los apoyos y dos diputados. El PP tendría el 32,37% y un escaño, y Ciudadanos el 16,94% y otro parlamentario. Hace dos años los populares obtuvieron el 40,4% de los votos y los socialistas el 33,35%, lo que concedió dos representantes a cada uno.

Pese a que reconocen que se trata de una muestra escasa (2.500 entrevistas en toda España), los responsables del PSOE en Extremadura conceden un valor moderado a estos resultados porque se acercan a los que maneja el partido en sus encuestas regionales.

La propuesta de Podemos

Dos días después de que se diera a conocer el barómetro del CIS llegaron nuevos ingredientes para elucubraciones con la propuesta de reforma electoral de Podemos, que plantea un sistema que favorezca la representación de los partidos medianos en perjuicio de los dos grandes, PP y PSOE.

En la actualidad se emplea el sistema D'Hondt, que consiste en dividir el número de votos obtenidos por cada partido entre la cifra de escaños en orden creciente. Primero se dividen los datos entre uno, después entre dos, luego tres... Se crea así una tabla y se asignan los diputados que correspondan a los cocientes más altos.

En vez de este sistema, la formación morada plantea emplear el método Sainte Laguë, usado en Alemania y países nórdicos. Como el anterior, se trata de dividir los votos obtenidos entre los escaños a repartir, pero sólo con números impares: uno, tres, cinco... Eso permite cocientes más pequeños, lo que da más oportunidades a formaciones medianas en perjuicio de las grandes.

Los analistas se han lanzado a diseccionar cómo quedaría el Congreso con este sistema. Pero para evaluar las consecuencias de este cambio hace falta una triple hipótesis: que se acepte la reforma, que se celebren elecciones y que los resultados sean los mismos que los obtenidos en las generales de 2016. De darse las tres condiciones, Podemos quitaría al PSOE un escaño en Cáceres y Ciudadanos otro al PP en Badajoz.

La propuesta de Podemos ha sido bien recibida por Ciudadanos, que sería la formación más beneficiada en todo el país, aunque hasta hace poco defendía un cambio de sistema que pasaba por ampliar el número de diputados para mejorar la representatividad. En cuanto a la formación morada, como ha recordado el PSOE, el pasado año planteaba una reforma basada en otro sistema distinto al que sugiere ahora.

Sin embargo, para que la propuesta de Podemos salga adelante no sólo necesita el apoyo de Ciudadanos, sino también del PSOE o del PP, ya que sería la única forma de obtener en el Congreso la mayoría necesaria para modificar la Ley orgánica del régimen electoral. Pero los socialistas ya han indicado que no habrá reforma si no hay consenso entre los principales partidos. Y los populares ni quieren oír hablar de cambiar las normas de juego.

El PP extremeño apunta que la legislación electoral en vigor ha permitido que en los últimos 40 años las elecciones se hayan desarrollado con normalidad y libertad, contribuyendo a la alternancia política y garantizando la pluralidad en los parlamentos. «La ley d'Hondt es la más utilizada en el mundo y no se puede hacer una reforma de la ley electoral a la carta, en base al interés de un momento determinado», afirma. En su opinión, la modificación que proponen Ciudadanos y Podemos no busca mejorar el sistema, «sino mejorar sus resultados y que los partidos que han perdido las elecciones tengan más escaños a costa del que ha ganado».

Junto a esto, apunta que los sistemas electorales tienen que garantizar la representatividad pero también la gobernabilidad. Por eso el PP extremeño insiste en que debe gobernar la lista más votada. Además, considera que la propuesta conlleva una disminución de la representatividad de comunidades rurales, como Extremadura.

En cuanto a los resultados del barómetro del CIS, el PP regional señala que valora las encuestas en su justa medida. «Son la fotografía determinada en un momento concreto sobre lo que piensan los ciudadanos y por tanto, la encuesta que nosotros valoramos es la de las urnas», añaden los populares extremeños.