UGT y CC OO chocan con Educación por los servicios mínimos para el 8M 01:51 En el centro, Encarna Chacón (CC OO) y Patrocinio Sánchez (UGT).:HOY Los convocantes de la huelga critican que no se aclare a los centros que el paro podrá realizarse en las dos últimas horas de clase JUAN SORIANO Miércoles, 7 marzo 2018, 07:57

Lío en Educación para la jornada de huelga de mañana. Los sindicatos UGT y CC OO, que han convocado un paro de dos horas para el 8 de marzo, lamentan que la Junta de Extremadura no está cumpliendo con los acuerdos para los servicios mínimos, por lo que esperan que a lo largo del día de hoy se envíen nuevas instrucciones a los centros de la región.

La convocatoria de CC OO y UGT consiste en una huelga de dos horas por turno de trabajo: de 11.30 a 13.30 por la mañana, de 16.00 a 18.00 por la tarde y las dos primeras para la jornada continuada de noche.

Según indica Francisco Jiménez, de CC OO, el pasado lunes se acordó adaptar estos horarios al ámbito educativo. Como explica, se pretende compaginar el derecho a huelga con la correcta prestación de los servicios mínimos. Como un parón de 11.30 a 13.30 no coincide con el horario lectivo de los centros, para que la suspensión de actividad no se lleve a cabo en mitad de una clase se planteó llevarla a cabo en las dos últimas horas lectivas. Además, los sindicatos estiman que así se facilita la organización a las familias, que no tendrían que volver a los centros a las 13.30 para completar media hora de jornada lectiva.

Jiménez señala que así se ha hecho en otras comunidades autónomas, por lo que no esperaban problemas en Extremadura. Pero en las instrucciones que ayer se enviaron a los centros educativos no se aclara este punto y se remiten a la convocatoria formal, que es de 11.30 a 13.30 horas, lo que ha generado confusión entre los docentes.

Los sindicatos convocantes mantienen abierto el diálogo con la Consejería de Educación, por lo que esperan que hoy puedan enviarse nuevas instrucciones que aclaren los servicios mínimos de la huelga.

También Podemos criticó ayer estas instrucciones, en concreto una notificación de la Delegación Provincial de Cáceres en la que sólo se menciona la convocatoria de huelga de dos horas (otras entidades amplían su alcance) y se indica que los empleados públicos deben comunicar si participan o no en la huelga.

Donde no hay problemas es en el sector sanitario. El Servicio Extremeño de Salud y los sindicatos han pactado que todos los servicios hospitalarios funcionarán al menos como un turno de domingo o festivo excepto en oncología médica, oncología radioterápica, hemodiálisis y hospital de día en tratamientos que sean inexcusables. El personal de Urgencias se considera en su totalidad servicios mínimos.

En cuanto a la atención primaria, todos los centros de salud y consultorios locales donde se ubique un punto de atención continuada (PAC) funcionarán como si se tratase de un festivo. En el resto se designará a un médico y un enfermero para atender sólo urgencias.

Los servicios de urgencias y emergencias de los centros de salud se configurarán como servicios mínimos. En cuanto a las gerencias de área, se garantiza la presencia de al menos un trabajador de personal y otro de registro de documentos.

En Sanidad los servicios mínimos se plantean como si se tratase de una jornada de domingo o festivo

En cuanto a la Administración general de la Junta, que abarca al resto de dependencias autonómicas, se ha acordado en líneas generales que haya al menos un trabajador en registro y otro en servicios comunes por cada centro de trabajo. Existen excepciones, como en los centros de menores y en las residencias de mayores, donde se trabajará con la planilla del pasado domingo. Asimismo, en las escuelas de educación infantil el parón de 11.30 a 13.30 horas se traslada al final de la jornada, de 13.30 a 15.30 horas.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta señala que estos servicios mínimos se han pactado con UGT y CC OO, entidades promotoras de la huelga de dos horas para mañana jueves. Pero se considera que se hacen extensivos a otras convocatorias del 8 de marzo, como el parón de cuatro horas que propone la Unión Sindical Obrera (USO) y la jornada completa de paralización que movilizan la CNT y otros sindicatos.

En todos los casos, las instrucciones de la Junta recuerdan que los trabajadores que ejerciten el derecho de huelga no cobrarán el salario correspondiente al tiempo que permanezcan en esa situación.

«Una huelga histórica»

Las secretarias generales de CC OO y UGT Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, afirmaron ayer que la movilización de este jueves «será histórica», pues se trata de la primera huelga que se convoca por la igualdad. Según recoge Efe, auguraron que tendrá un gran éxito.

Además de los paros de dos horas por turno, los sindicatos han convocado concentraciones a las 12.00 horas en Mérida (III Milenio), Cáceres (frente a la Subdelegación del Gobierno) y Badajoz (frente a Delegación del Gobierno), entre otras. Además, animan a participar en las manifestaciones que habrá por la tarde en las grandes ciudades.