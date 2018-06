La Chiquinina y El Presumido

Mi suegra dice que ella prefiere a la chiquinina, que le parece mucho mejor política que la Cospedal, y que poner a Feijoo es como poner a otro Rajoy. Este fin de semana, en Ceclavín, durante las veladas campestres del atardecer, bajo el porche, con la dehesa al fondo y los milanos sobrevolando, hemos hablado mucho de política.

Cuando mi suegra y mi madre opinan de política, aguzo el oído y mi entendimiento se apresta a entender la realidad vista desde un prisma muy realista, nada teórico y extremadamente popular. Así, durante estos fines de semana al aire libre, mientras picamos un poco de chorizo con guiso de Ceclavín o de Torrejoncillo, que dice mi madre que es el mejor guiso que hay, el debate en torno a los aspirantes a la presidencia del PP ha dejado claras algunas cosas.

La primera es que ni mi madre, ni mi padre ni mi suegra tenían ni idea de quién era Bauzá, el líder del PP balear, que se postula como jefe popular encabezando una candidatura liberal. En casa, esas etiquetas de liberal conservador, social cristiano o neocón tienen poco recorrido. Se analiza la situación con planteamientos mucho más divertidos y demoledores. Así, Soraya Sáenz de Santamaría es la preferida de mi suegra porque, argumenta, tiene dos cuartas debajo de tierra.

Para ella, Soraya es La Chiquinina, remoquete que emplea sin maldad, desprecio ni acritud, puro realismo. Además, tira de sabiduría popular para sentenciar que todas las chiquininas son espabiladas, ambiciosas, bulliciosas, listas y peligrosas, es decir, muy buenas en política. Lo de las dos cuartas debajo de tierra hace referencia a que atesoran tanto bagaje en cuerpo tan menudo que han de guardarlo debajo de ellas, en dos cuartas donde caben la inteligencia, la decisión y cuantas virtudes quieran ustedes enterrar en esas dos cuartas.

A mi suegra, la Cospedal como que no. Ella no profundiza en sus análisis políticos, sino que despacha su rechazo con un razonamiento sencillo: «Es muy cortante y no despierta cariño». Sorprende que en siete palabras se atesoren las razones por las que la señora Cospedal no destaca en las encuestas.

Más mosqueado me tiene eso de que vean a Feijoo como otro Rajoy. Ni saben cómo ha gobernado en Galicia ni se puede sentenciar que sus orígenes galaicos lo igualen a don Mariano. Pero parece que la retranca y la capacidad de enredar las palabras hasta convertir las frases en jeroglíficos ya no molan.

Si en el Congreso del PP votaran solo los barones y los líderes territoriales, seguramente estas opiniones de mi suegra tendrían poca influencia y no permitirían adivinar el resultado, pero como votan los militantes, sospecho que van a influir más las dos cuartas bajo tierra, el cariño dormido y la retranca repetida que otros argumentos más científicos y más políticos.

Cambiamos de partido político y de madre política a madre auténtica. Mi mamá no ha dado ni cien días de respiro a Pedro Sánchez. En verdad, no le dio respiro desde el primer día. Fue verlo y sentenciarlo: «Ese es un presumido». Desde que apareció por primera vez en televisión, no le gustó. Entra dentro de la lógica que no le gustara porque mi madre nunca ha sido de izquierdas, en realidad no sé de qué es. Pero de nuevo conviene resaltar que aquí no se trata de análisis políticos ni de superestructuras ideológicas, sino de intuiciones populares.

Mi madre asegura que El Presumido no habrá cabido por la puerta del palacio de la Moncloa de tan inflado como estaba. La imagen es pura maldad, pero a los octogenarios se les perdona todo. Por ejemplo, que no tengan en cuenta a los líderes de los nuevos partidos políticos. Rivera e Iglesias les interesaban tan poco que, hasta este fin de semana, salvo lo de El Coletas, no les había escuchado un mote para ellos. Pero va a ser verdad que Rivera sube en las encuestas porque este domingo, Rivera ya tenía mote destructivo en mi casa: El Marinerito.