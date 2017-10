Una chica rara

El viernes pasado hizo 40 años que conocí a mi mujer. Desde ese 29 de septiembre de 1977 estamos juntos. Las contradicciones nos acompañaron desde la primera noche: yo era, para entendernos, lo más parecido a un joven ‘podemita’ de hoy, al que acababan de expulsar del colegio mayor más pijo de Salamanca, donde estudiaba con una beca estupenda otorgada por las universidades laborales fundadas por el prócer franquista Girón de Velasco.

Más contradicciones: me habían expulsado por razones polí- ticas (el director había sido candidato al Senado por Alianza Popular y yo era militante activo del PSP) y aquella expulsión me otorgaba un aura revolucionaria muy resultona en aquellos años. Sin embargo, a mi mujer la conocí en una fiesta de La Colina, en plenas ferias de San Miguel de Cáceres, y La Colina era el Casino de Cáceres, donde en aquellas fiestas pijas se ponían las chicas de largo como en esos saraos de las fiestas de La Peregrina del Casino de Pontevedra a los que acude Rajoy. O sea, un revolucionario en una fiesta provinciana de presentación en sociedad.

Había atenuantes. Mi mujer, bastante menos incoherente que yo, acudió a la fiesta casi obligada por sus tíos, so pena de pasar por rancia, y tras confeccionarle una blusa rosa en media hora. Yo acudí porque me llamó mi padre y me pidió que me acercara a la fiesta para entretener a la sobrina de un amigo, de la que decían que era tan rara como yo. Me tuve que poner traje y corbata, algo que no hacía ya nunca, hasta el punto de que no me pude abrochar los pantalones por estrechos, pero lo disimulé con un chaleco. A pesar de tanto trajín, las coincidencias se pusieron de nuestra parte: me gustó aquella muchacha rara y a ella no le disgustó aquel revolucionario de pacotilla.

La siguiente contradicción fue más grave o, cuando menos, más graciosa, y es la que más divierte a mi hijo. Resulta que salimos al césped de la piscina y, en vez de intentar besarnos, nos pasamos toda la noche hablando de filosofía. Eran pensamientos más o menos adolescentes, nada de profundidades metafísicas, sino la filosofía resultona de Herman Hesse en su ‘Lobo Estepario’. A mí me pareció un rollo un poco escapista, pero la vi tan entusiasmada que me tiré al barro de la realización personal, el yo concienciado, el hastío y la alienación. Debí de engañarla y hacerle pensar que, además de ser El Revolucionario de La Colina, era un profundo de Casino provinciano que pa qué.

Lo que vino después sucedió casi por inercia. No, no piensen en fuegos artificiales, fue todo tan ridículo como que la invité a ir al día siguiente al cine Coliseum a ver el estreno de una peli tan romántica como… tachan, tachan… música de violines y arpas: ¡¡Rocky!! Al llegar a este punto de la narración, todas las mujeres dejan claro que si a ellas el primer día un tío las invita a ver Rocky, salen corriendo. Pero caramba, era lo que había, no estrenaban otra cosa. Mi hijo, cuando le contamos esta historia el viernes pasado, no dejó de vacilarnos y culminó las risas preguntándonos que si sabíamos por qué Schwarzenegger es pierna. Le respondimos que no y él lo explicó: «Porque Silvester es Talón». El chiste es malo, pero humilla. Aunque no más que mi actitud en aquella primera cita cinematográfica porque me dormí en plena película y mi mujer me confesó después que estuvo a punto de irse del cine y dejarme solo en la butaca roncando. Porque llegué a roncar. Ella razonaba: «Se pavonea de ser revolucionario, pero me conoce en una fiesta de sociedad; me habla de filosofía, pero me trae a ver Rocky y encima, se duerme».

Sin embargo, sus razonamientos no se tradujeron en la reacción lógica de escapar y ya ven, 40 años. De todos modos, algún trauma le ha debido de quedar porque cuando el viernes le propuse celebrar el aniversario saliendo a comer (a cenar no me saca porque me sigo durmiendo), me respondió que mejor lo dejábamos para cuando se estrene Rocky VI. Es rara.