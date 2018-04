Cazadores bajo presión Un grupo de cazadores en un coto extremeño. Este colectivo se manifiesta hoy en Mérida para protestar por el acoso que sufren y recordar que son necesarios J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 15 abril 2018, 08:53

Una mujer de Calamonte se disponía a adoptar un animal abandonado en la perrera de Mérida. Una protectora indagó en las redes sociales para evaluar el perfil de la posible adoptante, la identificó en una montería y, aunque ella se defendió diciendo que no era cazadora, no le concedieron el perro. Además, la protectora divulgó su negativa a entregarle el perro, lo que generó en la mujer un estado de ansiedad por el que acabó en el médico.

El relato de esta historia lo hace José María Gallardo, el presidente de la Federación Extremeña de Caza, la cual coordina hoy domingo una manifestación en Mérida para reclamar mayor respeto para los cazadores. Este colectivo, muy numeroso en Extremadura, se siente amenazado y acosado por lo que él llama «minorías radicales». Es la primera vez que quienes se dedican a la caza se echan a la calle para reivindicar su actividad.

Según Gallardo, las redes sociales están siendo el caldo de cultivo de un odio hacia ellos que temen que acabe en episodios que lamentar. Cuenta con resignación un caso tras otro en el que los cazadores son insultados o acosados públicamente en Internet, como los dos menores extremeños fotografiados con jabalíes abatidos a los que un internauta les desea la muerte; o el caso de Melania Capitán, bloguera de caza, hija de un extremeño residente en Aragón y que llegó a suicidarse el año pasado por la presión que sufría. Según Gallardo, colectivos defensores de los animales llegaron a acudir a la puerta de su casa y de su trabajo, donde pedían su despido. «Te vamos a callar con una bala en la frente» fue uno de los miles de mensajes que recibió de animalistas antes de morir.

«Queremos que se nos respete y se sepa que favorecemos el desarollo rural» josé Mª Gallardo Fed. Extr. de Caza

El representante de los cazadores extremeños reconoce que muchas veces la presión llega a ser insoportable. «La Federación hizo una encuesta reciente a 400 cazadores extremeños y más del 30% reconoció algún tipo de acoso o amenaza en la red. El 75% de ellas a través de Facebook y el 20% por Instagram. Estamos viendo -declara- que no es que haya un desacuerdo en algo sino una amenaza seria, que hay una polarización de la sociedad».

Y explica que no necesariamente es una foto posando con un animal muerto como trofeo la que enciende la chispa y da lugar al inicio de los ataques. «Unas veces es por eso y los propios cazadores son cada vez más respetuosos y cuelgan fotos sin sangre, pero es que si pides que una montería sea declarada de interés nacional te insultan, o si se publica algo sobre una feria de la caza te dicen que ahí se juntan los asesinos», señala con tono de resignación Gallardo, quien sabe de actos organizados por animalistas perfectamente coordinados para boicotear cacerías que aún no se han dado en Extremadura, pero que están proliferando por el país. «Se presentan con silbatos para ahuyentar a la caza, se meten en las manchas y lo graban todo. Ahí ya no estamos en las redes sociales, te llaman asesino a la cara, hay riesgos de llegar al cuerpo a cuerpo y si no pasa nada es por la educación de los cazadores».

Hoy mismo, también en Mérida, colectivos animalistas han organizado un acto - 'Jornada de la alegría'- que algunos interpretan como contramanifestación para provocar. El de los cazadores cuenta con el apoyo de PSOE, PP, Cs, VOX y una decena de organizaciones, incluidas varias agrarias o de turismo. El lema es 'La caza, nuestra forma de vida' y se celebra simultáneamente en cuarenta puntos de España. «Es para pedir el cese de estas agresiones verbales, pero también para reclamar atención de las administraciones públicas y reivindicarnos ante la sociedad como personas corrientes con nuestras familias y nuestros problemas. Que nos respeten y que sepan que favorecemos la conservación de la naturaleza y el desarrollo rural». En Extremadura las cifra de cazadores federados crece cada año. Son 86.000, de los que 17.135 están en vigor esta temporada.