El catálogo y la estantería

Cuando era niño, hacía trampa con el termómetro. En cuanto mi madre se iba, yo lo agitaba para que subiera el mercurio hasta los 38 grados. De esta manera, me aseguraba un par de días más en la cama. No hacía aquello porque no me gustara ir a clase, sino porque me entusiasmaba jugar a periodista radiofónico.

Tenía un folleto estupendo, a todo color, de un radiocasete e, imaginando que aquel aparato fotografiado grababa de verdad, me dedicaba a organizar los programas de una hipotética emisora de radio. Por un lado, escuchaba el programa Radio Polluelo de Nani Bejarano y Polito en La Voz de Extremadura, única emisora que entonces había en Cáceres, y lo grababa imaginariamente con el magnetofón de papel cuché. Luego, 'grababa' mis propios programas inventados y hasta celebraba imaginarios partidos de fútbol con fichas y chapas, que 'grababa' para retransmitirlos en diferido en mi radio virtual.

Con este material inventado, grabado en un casete imaginado, preparaba la escaleta irreal de una emisora imposible que nunca sonaría. Pensarán ustedes que servidor era un niño muy tonto, pero en realidad era un niño muy feliz porque soñaba con algo que me estimulaba muchísimo y durante el rato que dedicaba a soñar, me olvidaba de cualquier preocupación. Luego, al acabar la programación, regresaba a la realidad de enfermo imaginario, un par de días después volvía al colegio y con estas y otras rarezas fui pasando la infancia.

Mis padres, al verme tan entusiasmado con aquel folleto, que guardaba como oro en paño en mi mesilla de noche, pensaron que acabaría volviéndome loco y decidieron darme una gran sorpresa: el día que cumplí 12 años, me regalaron un radiocasete de verdad.

Creí que aquello era la felicidad completa, que había llegado al cielo en la tierra. Pero lo que son las cosas: aunque el casete era muy entretenido y me permitía grabar de verdad, lo cierto es que no me hizo tan feliz como el radiocasete del folleto. Fue en ese momento, con 12 años, cuando descubrí que los sueños superan casi siempre a la realidad, que soñar satisface porque cuando quieres cortas el sueño sin que te provoque frustración ni ansiedad, mientras que alcanzar el sueño, al tiempo que te satisface, también te deja sin deseo y te demuestra que no hay cielo en la tierra y que la miserable condición humana se impone siempre a la perfección soñada.

Diez años después del vacío del radiocasete, moderé en el aula Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca una mesa redonda en la que participaba el catedrático de Filosofía Agustín García Calvo (Zamora, 1926-2012). Eran tiempos de huelgas y revueltas estudiantiles y en aquel acto se debatía sobre la revolución. García Calvo arrojó sobre los asistentes al acto, que llenaban el aula, un jarro de agua fría al aclararnos que lo mejor de la revolución era la revolución en sí, es decir, la realidad soñada, pero que luego, cuando triunfaba la revuelta, lo que quedaba era una realidad frustrante manejada por las nuevas élites nacidas del proceso revolucionario. A mí, aquel razonamiento, que fue muy debatido y discutido en el aula unamuniana, me recordó al caso del radiocasete: exultante de plenitud mientras fue un sueño, vacío insondable e inexplicable cuando se sustanció.

Analizando los procesos revolucionarios que nos ha regalado la historia, llegas a la conclusión de que García Calvo tenía razón: lo bonito es creer, soñar, aspirar... no conseguir. Bajemos a la realidad: Cataluña. Era mejor soñar con la República Catalana que tener la República Catalana. Reconozcámoslo: es más divertido ojear el catálogo de Ikea que montar su estantería Billy.