Las catalanas y los pepinos

Las chicas catalanas montaron en Madrid. Eran cinco y parecían contentas. Una de ellas se sentó a mi lado. Reía mucho y yo creía que era así de simpática. Quizás lo fuera, pero cuando empezó a respirar deprisa y hondo, quedó claro que era una risa nerviosa, muy nerviosa: la muchacha catalana estaba aterrorizada ante la perspectiva de un viaje en avión Madrid-Badajoz en lo que ella calificó varias veces durante el vuelo como una avioneta.

He de reconocer que la chica era discreta y cuando quería manifestar su terror, se acercaba a sus compañeras y les hablaba en catalán y en voz baja para no herir a nadie, pero se le entendía todo. Sobre todo cuando, al aterrizar, comentó muy nerviosa que o la avioneta frenaba o nos íbamos de «cap a los pepíns».

La escena me parecía muy divertida porque el reactor aterrizaba como siempre, la pista de Badajoz es muy amplia y yo no veía pepinos por ningún lado, pero estos viajes en avión a Extremadura son siempre así: los pasajeros que vuelan a Badajoz por primera vez embarcan con aire de suficiencia, como dando a entender que ellos son muy low cost, muy ciudadanos del universo Ryanair y volar a Talavera la Real les parece un viaje menor. Los de aquí los observamos con media sonrisa, esperando a que se sucedan los acontecimientos y pierdan el aplomo.

Efectivamente, cuando constatan que no van a embarcar en el avión a través de finger, sino que deben bajar unas escaleras y montar en un bus a pesar de ser un vuelo de Iberia, empiezan a poner caras de extrañeza. El bus parte, recorre la terminal de punta a punta en un viaje que parece no acabarse y los chicos low cost se muestran inquietos. Entonces, llega el momento trauma: el autocar se detiene ante un avioncino, que parece de juguete comparado con los grandes reactores estacionados al lado, y los chicos Ryanair pierden todo su aplomo, parece incluso que van a escapar corriendo en cualquier momento. Pero no les queda más remedio que embarcar, ajustarse el cinturón y empezar a sudar y a respirar hondo para aplacar la ansiedad.

Ahí os queríamos ver, en el avioncino, con una sola azafata para todos, sin sandwiches mixtos ni bocatas calientes en el carrito, pasando la prueba de fuego aeronáutica. Para tranquilizar a la chica nerviosa, le dije que este avión era muy seguro porque, en caso de avería, al ser pequeñito, podía aterrizar en un huerto. Acabó de perder la compostura, aceleró su respiración y no descansó tranquila hasta que no bajó las escalerillas y constató que no pisaba pepinos sino asfalto.

Los viajes a Extremadura son muy sufridos, pero por eso mismo inspiran mucho. Se ha puesto de moda en la prensa nacional escribir reportajes contando viajes en tren a Badajoz. Si es en autobús, el trayecto Algeciras-Ferrol es fuente segura de sobresaltos: esos registros de madrugada en Zafra deteniendo a correos de hachís que hacen la ruta Marruecos-Galicia. No es de extrañar que con un transporte público tan tremendo, la región sea la sexta de España en uso de Blablacar tras Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla y León y Cataluña: solo en Blablacar no somos los últimos de la fila.

Dicen que pronto mejorarán los horarios de los vuelos desde Badajoz. Mientras, nos venden que el horario actual es muy bueno para enlazar en Madrid. No es verdad: va tan justo que enlazar sí enlazas, pero tus maletas no. Me pasó la semana pasada yendo a Santiago de Compostela, que la maleta me llegó 24 horas después. Y les sucedió lo mismo a otros viajeros. Corríamos como locos por la terminal buscando nuestros enlaces y dejando atrás nuestras maletas facturadas.

Al regresar, tras despedirme de las viajeras catalanas, fui al parking a coger el coche. No arrancaba. Se había quedado sin batería. Cuando llamé a asistencia en carretera y dije dónde estaba, la telefonista se sorprendió mucho: «Es la primera vez que oigo que en Badajoz hay aeropuerto»