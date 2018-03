La cárcel más sórdida de Portugal A diez minutos de Badajoz, el rehabilitado Forte da Graça, la prisión más temida del país vecino hasta 1989, se ha convertido en una gran atracción cultural 01:18 Vista aérea del Fuerte de Gracia, construido en 1792 y restaurado en 2016; y en el círculo, prisioneros en la década de los 50 transportando barriles de agua. / PÍXELDRONE/HOY J. LÓPEZ-LAGO Sábado, 24 marzo 2018, 08:48

En Portugal hay una cárcel a la que los abuelos llevan a sus nietos. Les explican que ahí, en lo que fue la fortificación más inexpugnable del mundo conocido en el siglo XVIII, en el interior de sus galerías y polvorines, ellos cumplieron condena, en la mayoría de los casos por pensar a contracorriente.

Los mandaron a un fuerte que está en lo alto de una loma cuya cima es destino frecuente de ciclistas que quieren probar sus piernas contra una fuerte pendiente. Casi ninguno lo sabe, pero cuando se hacen el selfie en maillot junto a la inscripción Forte da Graça se están retratando a las puertas de la que fue la cárcel más temida de Portugal. Como prisión civil funcionó hasta 1975, como militar hasta 1989.

Elvas, con 23.000 habitantes, es una ciudad fronteriza en el país vecino a la que se llega en diez minutos desde Badajoz. Entre los siglos XIV y XIX España estuvo en guerra con Portugal varias veces y el enemigo tenía vía directa hasta Lisboa porque para llegar hasta esta capital no hay obstáculos naturales como un río o unas montañas que paren al invasor. Por eso en 1763 se dio la orden de levantar sobre un cerro cercano a Elvas el Fuerte de Nuestra Señora de Santa María de Gracia, llamado así porque esta era la virgen que había en su ermita. Desde abajo no se aprecia, pero en lo alto hay 17 hectáreas fortificadas con baluartes y revellines dedicados a defender la villa. A vista de dron la construcción tiene once puntas y su diseño, obra del Conde Lippé, es tan perfecto desde el punto de vista militar que nadie jamás osó atacar el fuerte.

Fue abandonado a finales en 2001 y ni los vándalos ocasionaron desperfectos reseñables. Ha sido restaurado y desde noviembre de 2016 es visitable como construcción militar. Pero los guías no tienen ningún episodio bélico que contar. Lo que predomina en sus relatos son las historias carcelarias.

Poca gente es capaz de imaginar que ahí hubo presos hasta hace 29 años. Y que semejante fuerte, de una solidez excepcional para repeler al enemigo exterior, cumplió la mayor parte de su vida útil como prisión política, con miles de soldados custodiando a un enemigo que vivía en el interior de sus murallas y al que alimentaban a diario.

A los visitantes les cuentan que la construcción por la que pasean, con unas vistas espléndidas, llegó a tener listos para disparar 250 cañones. También les hablan de numerosas trampas para el que osara aproximarse a pie, incluso subterráneas. Pero es al bajar a los polvorines y galerías cuando a los turistas les recorre un escalofrío. De repente, les cuentan que están pisando las mismas estancias donde penaron miles de presos políticos.

La peor es conocida como ‘La redonda’, sala circular de ocho metros de diámetro concebida originalmente para guardar la munición y que terminó siendo uno de los peores destinos de la red penitenciaria de Portugal. Allí se hacinaban hasta 50 personas cumpliendo condena a pan y agua.

La sordidez de este lugar solo era superada por una estancia anexa denominada ‘La solitaria’. Es diminuta, el turista entra y le explican que ahí solía haber una o dos personas que pasaban a oscuras 23 de las 24 horas del día. Tan solo les encendían una vela media hora para almorzar y media hora para cenar. Para rematar la tortura, el suelo estaba cubierto con cuatro dedos de agua para que la humedad debilitara el organismo del prisionero. Aquí eran confinados los más problemáticos de Portugal hasta 1975, que en esa época solían ser comunistas y socialistas que se opusieron a la dictadura de Salazar. Precisamente este periodo de la historia reciente de Portugal se ideó en esta prisión. Fue cuando una revuelta que fracasó en 1925 acabó con varios de los responsables, de extrema derecha, enviados a esta prisión de Elvas. Eran amigos del general que gobernaba el fuerte, que los subió a vivir cómodamente con él. Se dice que ahí empezó a fraguarse la dictadura militar salazarista que comenzó el 28 de mayo de 1926 y duró hasta 1974.

Un módulo de 2 km de largo

Rui Jesuino es el responsable del patrimonio de la ciudad de Elvas. Es historiador y dice que «el patrimonio no solo son piedras, son historias por contar». Bajo esta premisa, ha entrevistado a varios presos que fueron condenados al Forte da Graça, incluso a algunos que habitaron en ‘La redonda’.

«Había de todo porque esto era como una pequeña villa pues aunque el lugar fue diseñado para unas 1.500 personas aquí llegó haber casi 6.000 en algunos momentos. El aljibe no era suficiente, así que uno de los castigos físicos era ir a una fuente que estaba a los pies de la montaña llamada del ‘marechal’ (mariscal) a por agua. Los presos tenían que bajar y subir acarreando botellas de 5, 10, 20 o 50 litros, pero nunca eran llenadas del todo para que el líquido se moviera y costara más subirlas por el camino. Lo llamaban ‘barriladas’. Según el castigo que quisiera infligir el gobernador podían llegar a hacerse hasta tres viajes al día (...). En otras cuestiones la vida era más normal y había prisioneros que gozaban de la complacencia de los militares y hasta traficaban con whisky de Elvas o Badajoz», narra Jesuino en la entrada de una de las galerías que también acogió miles de presos y donde todavía se ven inscripciones talladas por los reclusos que datan de la década de los ochenta.

Su interior es siniestro, pero aquí la vida era más llevadera. Dormían sobre paja, cierto, pero los propios presos se preparaban su comida, por eso se ven varias chimeneas y hornos a lo largo de un pasillo jalonado con estrechos ventanales diseñados para disparar hacia el foso, a los que hubo que añadir barrotes de hierro en cuanto el lugar se convirtió en un módulo más del sistema represor portugués. En realidad esta estancia es un estrecho pasillo en curva de dos kilómetros de largo que apenas tiene dos metros de ancho.

Al otro lado de los gruesos muros preparados para recibir cañonazos que nunca llegaron, hacia el interior, el foso diseñado para contener el enemigo que lograra franquear la primera muralla se convirtió en un patio de la cárcel sin ángulos muertos que podía ser vigilado fácilmente desde lo alto por los militares.

El fuerte es una sucesión de plantas superpuestas coronadas por la casa del Gobernador. Durante un hipotético asalto habría que superar obstáculos de todo tipo antes de llegar al general o coronel al mando. Se ven desde huecos por donde se tiraría aceite hirviendo a lanzas de punta que caerían desde el techo ensartando al invasor.

Nunca hubo que poner en marcha estos mecanismos. Ni por un ataque español ni por un motín carcelario. Y eso que en algunos momentos la población de reclusa llegó a ser exagerada. Durante la Guerra Civil portuguesa entre liberales y absolutistas, que duró entre 1828 y 1834, llegó a haber 5.000 prisioneros. En los años sesenta del siglo XX, durante la dictadura de Salazar, hubo hasta 3.000 presos a la vez. En su última etapa, de 1975 a 1989, cumplieron condena unos 300 militares cuyos delitos solían ser desde homicidios o deserciones a agresiones a otros soldados o problemas con el alcohol. Todos los nombres, fechas y delitos están registrados en el Archivo Militar de Lisboa. Solo hubo hombres, cuyas penas oscilaron entre los seis meses y los 20 años.

Según reza una inscripción, el Fuerte de Gracia fue terminado en 1792 gracias al trabajo de 6.000 hombres, 4.000 animales y 120.000 monedas de oro fruto de un impuesto especial en el puerto de Lisboa. En 2001 fue abandonado y, con 6,1 millones de euros se restauró en tiempo récord. Abrió hace quince meses y se ha convertido en uno de los principales atractivos del Alentejo portugués. Ya lo han visitado 120.000 personas.