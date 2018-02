Cara y cruz de los otros planes mineros de Sacyr en Extremadura Trabajos de investigación en Las Herrerías, en Alconche, y mina de Aguablancal. :: HOY Mientras no se contempla la reapertura a corto plazo de la mina de Aguablanca, avanza la tramitación para explotar la mina de Alconchel CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 3 febrero 2018, 08:49

El proyecto de la mina de litio en Cáceres no es el único en Extremadura de la multinacional española Sacyr a través de su filial Valoriza Minería. De hecho es el último, pero su repercusión mediática ha eclipsado a otros dos que maneja el grupo empresarial en la comunidad. Uno, el de reabrir la mina de Aguablanca, en Monesterio, el gran foco de la minería extremeña hasta que dejó de sacar mineral hace un par de años. Otro, la explotación de un yacimiento en Alconchel (Las Herrerías). Además, Sacyr desarrolla diversos permisos de investigación en varios puntos de la geografía regional en busca de potenciales aprovechamientos.

Las Herrerías y Aguablanca representan la cara y la cruz de los intereses de Valoriza en la región. El primero está en fase administrativa para conseguir las autorizaciones medioambientales y concesión de explotación pero su puesta en marcha está cada vez más próxima. En cambio, la opción de recuperar la actividad en la mina de Monesterio para seguir extrayendo níquel y cobre, aunque no está muerta, siendo generosos se puede afirmar que está aletargada.

En la localidad del sur extremeño no reina el optimismo. Si en su día estaban en plantilla cerca de 200 empleados, más otros tantos trabajando indirectamente gracias a la mina, ahora solo quedan siete para labores de vigilancia y mantenimiento. «La sensación que se tiene es que esto no se reabre a corto plazo. No se ve la luz de forma inminente», admite el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, quien subraya que además Valoriza Minería no se ha reunido con los municipios de la zona desde que se quedó con Aguablanca en noviembre de 2016.

«El proyecto de Sacyr en Extremadura es el de la mina de Alconchel. Lo era cuando se presentó y lo sigue siendo» óscar díaz, alcalde de alconchel

«No nos olvidaremos de Aguablanca hasta que la empresa lo diga, pero no vemos la reapertura a corto plazo» antonio garrote, alcalde de monesterio

Aunque el plan de sacar níquel en galerías subterráneas (antes era a cielo abierto) tiene al fin la DIA positiva, el Gobierno ha incluido nuevos requisitos que complican su reapertura. Entre ellos, la exigencia de pedir autorización a la Confederación del Guadalquivir para la concesión de aprovechamiento de aguas sobre los caudales del agua subterránea.

El filón de Alconchel

También se exige un informe que incluya «un modelo matemático cuantitativo de los flujos del sistema hídrico para conocer los volúmenes de agua afectados por transferencias entre la zona de explotación y las masas de agua superficiales y subterráneas». Ese modelo debe tener a su vez otro informe del Instituto Geológico y Minero de España.

Se trata de documentos cuya tramitación tarda años. La DIA es favorable, «pero tiene un condicionado que no permite abrir la mina en el corto plazo», agrega Valoriza a HOY. Además, se requiere que el precio del níquel sea bueno para que Aguablanca sea rentable, algo que sí se cumple. «Estamos por los 12.000 dólares por tonelada. Se ha dicho que para que empiece a ser rentable se debe llegar a los 7.000. Eso sí, no está a los grandes precios de cuando la mina estaba a pleno funcionamiento», valora.

A pesar de las evidentes dificultades, el alcalde de Monesterio no se rinde. «No nos olvidaremos de la mina hasta que la empresa diga rotundamente que no se reabrirá y se empiece el sellado de la misma y la regeneración ambiental de la zona».

Primeras medidas del plan de reactivación de Tentudía El Ayuntamiento de Monesterio ya ha liberado terreno en el polígono industrial para nuevas empresas. Se trata de la primera medida efectiva del plan de regeneración económica de la zona de Aguablanca. Puesto en marcha por la Junta, la Diputación pacense, el consistorio monesteriense y el Grupo de Acción Local de la comarca, intenta paliar el impacto del cierre de la mina. Los beneficiarios, los vecinos de Monesterio, Calera y Montemolín (con sus dos pedanías). A partir de abril es previsible que se empiecen a realizar las primeras contrataciones de personas y acciones formativas. Este plan está dotado con 10,8 millones. Contempla varias líneas de actuación durante tres años. Una de ellas es la promoción empresarial y captación de inversiones. Incluye el incremento de 5 puntos en las subvenciones que se realicen en esta zona acogidas a la línea de incentivos. Además, Avante participará con entrada de capital preferentemente en proyectos empresariales mientras que Extraval facilitará avales a empresarios y se agilizará la concesión de microcréditos. En cuanto a empleo, se contratarán a 30 personas durante cada uno de los tres años, con contratos de doce meses a repartir entre las tres localidades. Del mismo modo, se pondrá en marcha una escuela profesional para mejorar la cualificación laboral de desempleados.

Otro primer edil, Óscar Díaz, de Alconchel, muestra la visión más optimista sobre la puesta en marcha de una mina en Extremadura. En ese pueblo de la comarca deOlivenza confían que Valoriza tenga todos los permisos en 2018 para poner en marcha un yacimiento del que se pueden extraer 8,2 millones de toneladas de cobre y hierro durante 12 años. En este caso, es la Junta la administración competente para conceder la autorización de explotación.

«El descubrimiento del yacimiento de Alconchel confirma la existencia de un nuevo cinturón del cobre en el suroeste de España, en el área geológica de Ossa-Morena», ha resaltado Valoriza en congresos internacionales en los que ha participado para hablar de nuevas posibles explotaciones en nuestro país.

Díaz mantiene contactos fluidos con Valoriza desde que se puso el proyecto sobre la mesa. «El proyecto de Sacyr en Extremadura es el de Alconchel», enfatiza para señalar que el grupo lleva tres años de trabajos para la mina de Las Herrerías. «El de la mina de litio es reciente y además no es el socio mayoritario y el de Aguablanca lo recibió al quedarse con los derechos mineros de proyectos como el de Alconchel», define.

Recalca que Valoriza ya cuenta con la financiación para sacar mineral y tratarlo en una planta en el propio yacimiento. «Todo nos hace ser optimistas. Esta mina viene muy bien al pueblo y a Extremadura».