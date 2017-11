Capuccino con Álvaro Arias

Me llama Álvaro Arias. Es el alcalde de Valdefuentes. Parece preocupado. En la comarca de Montánchez hay mar de fondo. La fiesta de los Tableros está movilizando a los pueblos más que cualquier injusticia. Quiere explicar su postura. Quedamos. Las siete es buena hora. Nos citamos junto al Gran Teatro. En el Pans. Aquí había antes una tienda de pantalones, me dice. El Pans era una franquicia catalana, de los Carulla, «indepes» de toda la vida, pero me niego a hacer boicot a los productos catalanes. Discrepancias, sí, boicot, no. Además, Pans ya es portugués, Carulla se lo ha vendido al grupo Ibersol, los de la Loja das Sopas.

Pero no hemos venido a este tresillo cuco del Pans & Company cacereño de San Antón a hablar de Cataluña, sino de Valdefuentes, de las Torres, de Albalá. Hierve la comarca con el lío de su fiesta más popular: Los Tableros. En las redes, se usa el lugar común de A Tablerazo Limpio, que no es 'trending topic' porque ninguno de los pueblos de la comarca llega a los 2.000 habitantes, pero el tema es viral: un virus de piques, desplantes y envidias que enfrenta a primos, novios y consuegras.

«A mí me encantan Los Tableros de Torre de Santa María y siempre que llega su fiesta, cuelgo fotos y mensajes en Facebook animando a acudir», confiesa Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes, mientras tomamos uno de esos capuccinos molones con dibujos de corazoncitos en la espuma (hay que reconocer que los capuccinos del Pans-San Antón están ricos).

Álvaro es alto y con buena presencia. Viste camisa moderna con toques de fantasía y pantalones bonitos. Acaba de llegar de su pueblo y, a pesar de llevar todo el día de aquí para allá, parece lozano e inasequible al bajón del atardecer.

«Si es que los Tableros de Torre de Santa María son preciosos y las tablas de Albalá son muy hermosas», apunta Álvaro y puedo dar fe porque a mi whatsapp llegan estos días decenas de fotos de tablas y tableros de Montánchez, de Albalá, de las Torres... Pero acompañando a cada foto suele aparecer algún mensaje irónico cuando no incendiario. Todo se debe a que el empuje de Valdefuentes y su petición para que sus Tableros sean declarados Fiesta de Interés Turístico no ha gustado una pizca en los otros pueblos, donde presumen de tener tablas y tableros tan buenos y festivos como los de Valdefuentes.

Intentando quitar hierro a la disputa, Álvaro se explica y justifica que él tire por su pueblo, pero quiere que quede claro que le entusiasman los demás tableros. Particular tablerofilia esta que se extiende por la comarca de Montánchez. ¿Pero qué diantres son estos tableros de la discordia?

Se trata, en fin, de las tablas alargadas que antaño utilizaban las mujeres para llevar los panes y los dulces al horno. Se los colocaban sobre una rodilla en la cabeza y así caminaban, con mucho garbo y mucho equilibrio, hasta la tahona.

La fiesta consiste en hacer lo mismo, pero decorando los tableros con paños, con bordados, con encajes de bolillos, con motivos vegetales, flores de papel, banderas caladas y estandartes de los santos y vírgenes a quienes se realiza la ofrenda. Encima, coronando, roscas de aire, flores, piñonates...

En Valdefuentes, tienen documentados estandartes de tableros desde el año 1879. La fiesta es antigua y resulta difícil señalar qué pueblo ostenta el decanato de la celebración o la organiza de manera ininterrumpida desde hace más años. Lo único cierto es que ha sido Álvaro Arias el que ha iniciado los trámites para que Los Tableros de Valdefuentes sean catalogados como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Esta semana, la Junta resolvía y Los Tableros no están entre las fiestas escogidas. Otro año será. Igual, si hacen como en las Hurdes, donde han concurrido todos los pueblos juntos con el Carnaval Jurdano y lo han conseguido... Pues eso, que igual tienen más fuerza Los Tableros juntos que enfrentados. Y luego quedamos y lo celebramos con un capuccino.