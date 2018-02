Un bar sin cañas ni Coca-Cola

En Plasencia ha abierto una cafetería donde no sirven Coca-Cola ni hay cañero, una cafetería donde el vino es biodinámico y los zumos naturales se elaboran con naranjas con certificado ecológico. En Plasencia ha abierto la primera ecocafetería de Extremadura y una de las pocas que hay en España.

Fernando y Estela se embarcaron en esta aventura el 2 de octubre del año pasado. Fernando Bernaldo de Quirós es un adelantado de la panadería ecológica en la región. Este economista dejó sus trabajos de contable y de administrador de empresas en Madrid para venirse a vivir a Hervás y abrir hace diez años la primera panadería ecológica de Extremadura en Aldeanueva de la Vera: Ecotahona del Ambroz, que luego trasladó a la plaza Ansano de Plasencia. Y ahora, la ecocafetería.

«Lo único que no servimos ecológico es cerveza. Tenemos las artesanas de la zona: Bloomberg y Ambroz. Fue imposible conseguirla ecológica. San Miguel tiene cerveza y cañero eco, pero no la sirven en Extremadura. Seríamos los únicos clientes, no les compensaría», justifica Fernando.

La cafetería se llama también Ecotahona del Ambroz y está en la avenida de La Salle. A media mañana, las mesas están ocupadas por clientes que beben café eco con leche eco y desayunan tostadas de pan ecológico con aceite ecológico Jacoliva o dulces elaborados con ecohuevos de Biológicos de Monfragüe de Casatejada.

En Navidades, introdujeron en Plasencia los roscones de Reyes ecológicos, que han tenido tanto éxito que 20 días después del 6 de enero aún los seguían despachando por encargo. «Habremos vendido unos 300, que para nosotros es una cifra muy respetable», muestra Fernando su satisfacción.

El siguiente paso es introducir los salados: empanadas y demás. Ahí encuentra el pequeño inconveniente de la carne: la ganadería Casablanca, en Cáparra, es ecológica, pero necesitan un matadero que cumpla ciertos parámetros. Todo, en fin, es rigor bio y control eco en esta cafetería de amplias cristaleras, mucha luz natural, varios recortes enmarcados de artículos del HOY en una columna y prensa y libros para entretenerse mientras se disfruta de un té ecológico o de un bollo suizo delicioso y diferente.

Fernando y Estela están contentos porque acaban de entregarles en el hotel Miguel Ángel de Madrid la acreditación de haber conseguido una estrella DIR, las estrellas Michelín del pan. Los inspectores recorren de incógnito las panaderías españolas que destacan, valoran la calidad y exposición del pan y la formación de los empleados. Con estos datos, otorgan las estrellas (DIR es una empresa de programas informáticos para panadería que patrocina el galardón). Este año han concedido 80 y dos han viajado hasta Extremadura: a esta Ecotahona del Ambroz y a la panadería Amasamadre de Almendralejo.

Fernando participa con su ecopanadería artesana en el programa A12 Manos, que se celebrará en la panadería madrileña El Horno de Babette del 12 al 14 de febrero y consiste en la reunión de las 18 panaderías de la asociación La Pepa (Pequeños Panaderos Afines) para elaborar panes «diferentes». Este año, amasará y horneará una hogaza de tres higos.

En esa reunión de panaderos, se celebrarán mesas redondas en las que participan los expertos en pan más prestigiosos de España y del mundo como Jeffrey Hamelman, Chema Pascual o Anna Bellsolá. Esta última regenta un hotel panadería en Barcelona: Hotel Praktik Bakery. Es lo último: hospedarse en un hotel lleno de experiencias panaderas. Seguro que Fernando y Estela ya están barajando abrir en Plasencia el primer hotel del pan.