De campaña con Ramallo

Este mes de junio hace 40 años de casi todo. Fue en junio de 1977 cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la Guerra Civil y, para quienes vivimos aquella época con intensidad, es difícil encontrar cualquier tiempo pasado o presente que fuera mejor. Hace un momento, antes de ponerme a escribir este artículo, hacía sobremesa con mi mujer y recordaba que, en junio de 1977, ella estudiaba en Badajoz y vivía en una residencia situada en la avenida Antonio Masa.

Una tarde, les contaron que en un nuevo partido llamado UCD pagaban por pegar carteles y allá se fueron seis compañeras de la residencia. UCD tenía su sede electoral por la zona de Juan Pereda Pila, donde aparecieron las seis jóvenes universitarias dispuestas a hacer lo que fuera con tal de ganar algún dinero. Les preguntaron que si tenían coche y una de ellas, la cacereña entrañable, y tristemente desaparecida, Amparito Rodas, respondió que sí, pero que lo tenía averiado y aparcado en la avenida de Colón. Los ejecutivos de UCD les dijeron que les pagarían el arreglo del coche y que se olvidaran de pegar carteles porque acababan de convertirse en el equipo de animación del candidato Luis Ramallo.

Así que mi mujer y sus cinco amigas, montadas en el elegante Morris MG de Amparito, recorrieron la provincia de Badajoz con todos los gastos pagados y disfrutando de un mes de junio inolvidable. Salían por la mañana camino de Herrera del Duque, Burguillos del Cerro o Zalamea de la Serena, repartían propaganda, arropaban a Ramallo a su llegada y, al comenzar el mitin, regresaban a Badajoz.

Yo no conocía a mi mujer ni de oídas y estudiaba aquel mes de junio en Salamanca. Y también hice la campaña del 15-J del 77, pero no por dinero, sino por algo mucho peor: por ideología. Militaba en el PSP, que lideraba Enrique Tierno Galván. En nuestro caso, nos dieron un Renault 4 rojo con megafonía a cuatro colegas, alojados en el colegio mayor Hernán Cortés y afiliados al Partido Socialista Popular, y nos encargaron hacer propaganda por la provincia de Salamanca.

El partido para el que trabajaba mi mujer ganó las elecciones y ella ganó su buen dinero. Yo no gané un duro y mi partido solo obtuvo cinco diputados. Pero qué importaban los resultados si creías que el mundo podía ser un paraíso terrenal que tú ibas a ayudar a cambiar. Al poco de celebrarse las elecciones, me marché a pasar el verano a Francia, donde conocí gente fascinante para un joven de 19 años: una chica italiana que decía ser miss Turín, un francés que vestía de negro e iba cada poco a Londres a comprar discos de jazz, una muchacha inglesa que no llevaba sujetador, lo cual no era una tontería pues así vi por primera vez unos pechos femeninos, los de mi madre no cuentan.

Así que volví cambiado y eufórico para encontrarme con un golpe duro y con una coincidencia maravillosa. El golpe fue una carta que me enviaron desde la dirección de mi colegio mayor, el Hernán Cortés salmantino, para anunciarme que me expulsaban por no respetar el espíritu colegial, que era una manera de decirme que por militar en un partido de izquierdas en un colegio con un director candidato al Senado por Alianza Popular. Me pareció injusto, pero me permitió alquilar un piso con los otros tres del PSP, a los que también habían expulsado.

La coincidencia fue que, al regresar a Cáceres en septiembre, mis padres me dijeron que fuera con ellos a una fiesta para entretener a la hija de un amigo que se aburría. Acudí por educación y la chica que se aburría resultó ser la muchacha aquella que había ido de campaña con Ramallo por la provincia de Badajoz. Hoy soy su marido y seguimos viajando por la provincia de Badajoz, también por la de Cáceres. Aunque ya no hacemos campaña para Ramallo ni para el PSP, simplemente recorremos juntos Extremadura para descubrir y contar las historias de Un país que nunca se acaba.