Campamento Dignidad pide a la Junta una enseñanza completamente gratuita Imagen de archivo de componentes de Campamento Dignidad con su lema 'Pan, Trabajo, Techo y Dignidad'. / HOY Esta organización que lucha por los derechos sociales, exige el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, donde se establece el derecho a una educación gratuita y de calidad EFE Viernes, 1 septiembre 2017, 11:14

La organización Campamento Dignidad de Extremadura, un movimiento que lucha por los derechos sociales, exige a la Consejería de Educación y Políticas Sociales que tome las medidas económicas oportunas para que las educaciones Infantil, Primaria y Secundaria sean gratuitas.

El Campamento Dignidad, cuyo lema es 'Pan, Trabajo, Techo y Dignidad', indica que el objetivo de esta petición es el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española, puesto que el inicio del curso escolar representa «una pesada carga» para la economía de la inmensa mayoría de las familias extremeñas.

En este sentido, apuntan que, por término medio, los libros de Educación Infantil tienen un coste aproximado de 100 euros, los de Primaria de 200 euros y los de Secundaria superan en muchas ocasiones los 300 euros, «sin contar otros materiales escolares necesarios».

Los centros educativos, con las ayudas que se reciben de la Junta de Extremadura, han constituido bancos de libros que, en el caso de de Primaria y Secundaria, permiten que el alumnado disponga de bastantes libros de texto, agregan.

No obstante, añaden, la gratuidad no es total porque no se entregan todos los libros y, además, necesitan otros materiales escolares complementarios «que pesan como una losa en la economía familiar».

De este modo, Campamento Dignidad ha señalado que el artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho a una educación obligatoria pública, gratuita y de calidad pero que «está escrito en papel mojado porque no se cumple».

Asimismo, ha instado a la Consejería de Educación a establecer las ayudas correspondientes para que la gratuidad sea total en Infantil, debido a «la enorme importancia» de este nivel en la formación de las personas.