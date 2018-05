Calzadilla, sin ninguna planta fotovoltaica Sábado, 12 mayo 2018, 08:48

Calzadilla de los Barros no tendrá ninguna planta fotovoltaica. Hace un año, Madrid denegó la DIA positiva para dos plantas que iban a ir en su término dentro del macroproyecto con Bienvenida. Este arrancó hace siete años con 394,1 megavatios de potencia instalada entre cuatro plantas. Pero el Ejecutivo de Rajoy rechazó en junio pasado las plantas Calzadilla I y II. Se perdían así 170,1 megavatios. Ahora, tras no poder contar con más capacidad la subestación de Bienvenida, han sido los promotores los que han declinado poner en marcha los otros 74 megavatios que Calzadilla iba a compartir con Medina de las Torres (con poco espacio en el caso de esta última localidad). De esta forma, no habrá ninguna fotovoltaica en Calzadilla de los Barros.