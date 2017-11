«La calidad del tratamiento mejora gracias al flujo de trabajo digital»

Los pacientes de Instituto Neofacial tienen a su disposición especialidades como implantología, prótesis, periodoncia, endodoncia, ortodoncia u odontopediatría, así como otras relacionadas, como cirugía y medicina estética, dermatología, nutrición y radiología. El doctor José Carlos Moreno Vázquez es el director de esta clínica y la persona que se encarga de coordinar la labor de un amplio grupo de especialistas.

– ¿Qué ha permitido la revolución digital en la cirugía oral y maxilofacial y en la odontología?

– En cirugía ha permitido desarrollar la Cirugía Asistida por Ordenador (CAS), ya sea en forma de guías quirúrgicas estereolitográficas o mediante sistemas de navegación quirúrgica, que permiten realizar cirugía mínimamente invasiva de forma segura. En las especialidades odontológicas, la revolución digital ha conllevado el uso del escáner intraoral y el escáner de modelos, que posibilitan realizar el flujo completo de trabajo odontológico y protésico con mayor precisión y sin necesidad, en la mayoría de los casos, de las incómodas impresiones dentales de alginato o silicona. En odontología posibilita hacer cada vez tratamientos menos invasivos. En implantología, los diseños actuales de los implantes permiten obtener mayor estabilidad, más rápida osteointegración, acortar los tiempos de tratamiento e, incluso, evitar la necesidad de injertos, como en el caso de los implantes cigomáticos. Por último, ha habido un progreso importante en las técnicas de radiodiagnóstico.

– ¿Qué es el flujo digital?

– Es la utilización de imágenes digitales y programas informáticos en las diferentes fases del diagnóstico, la planificación y el tratamiento, como una secuencia de información que se va completando y generando el resultado final, sin el concurso de imágenes analógicas o medios manuales.

– ¿Qué ventajas tiene esta técnica?

– La precisión, la rapidez y la facilidad de intercambio de información entre los diferentes componentes del equipo de especialistas. De esta forma, mejora la calidad del resultado final. Además, incide en la comodidad que supone la cirugía mínimamente invasiva –sin incisiones ni suturas– y las impresiones dentales digitales, sin la incómoda pasta de alginato o silicona.

– ¿Qué equipo de profesionales necesita y qué equipo humano tiene el Instituto Neofacial?

– El flujo digital en una clínica requiere una adaptación de todo el equipo a una forma de trabajar diferente, además de una formación específica en cada de una de las técnicas que se realizan. Una de las principales fortalezas de Instituto Neofacial es que pone a disposición del paciente a un equipo de especialistas de años de experiencia y residencia estable en Badajoz, para ofrecer las mejores soluciones siempre de forma multidisciplinar, como garantía de nuestro compromiso de dedicación y de resultados.

– El sector de la odontología se encuentra preocupado ante lo que se ha dado en llamar la mercantilización de la odontología. ¿A qué se debe esa mercantilización?

– Tiene un origen multifactorial. Es un fenómeno similar al que está ocurriendo en otros sectores, que está agravado por la creciente competencia profesional y por la entrada en el sector salud de capital inversor ajeno a la profesión médica u odontológica. En algunos casos, hemos pasado de la salud como actividad profesional a la salud como negocio. Hay inversores que en lugar de montar otro tipo de negocio montan una clínica. La mercantilización aparece cuando las decisiones médicas se toman por criterios económicos, no por criterios médicos, y no se propone el mejor tratamiento para el paciente sino el tratamiento más rentable para la empresa. Una clínica no es una tienda más, pero algunas lo parecen.

– ¿Es un problema grave para los pacientes?

– Tomar decisiones médicas basadas en criterios no médicos puede tener consecuencias graves en la salud del paciente, a veces irreversibles. Recordemos el caso de las prótesis mamarias PIP, que eran baratas y que están necesitando ser retiradas. El problema se agrava cuando aparecen complicaciones y éstas tampoco se tratan adecuadamente por criterios económicos. Así se explica que veamos pacientes con problemas graves, sin solucionar durante varios años, y que no encuentran una respuesta clara o efectiva en la clínica donde fueron tratados.

– ¿Cómo se puede luchar contra ella?

– Con información y con sentido común. El paciente debe acudir a profesionales debidamente cualificados y recibir una información médica completa sobre su diagnóstico y las opciones de tratamiento. Esa información debe proporcionarla el profesional sanitario, que debe estar perfectamente identificado, y no el personal comercial. En todo el proceso asistencial debe existir un facultativo responsable del tratamiento o un equipo de facultativos responsables si el tratamiento es multidisciplinar. La responsabilidad no puede recaer simplemente en el gerente de la clínica. Por sistema, hay que desconfiar de tratamientos baratos. La competencia en precio es el recurso fácil del que no puede competir en calidad y a veces se consigue con materiales de baja calidad, profesionales de baja cualificación o ambas cosas. El paciente tiene que tener claro si quiere el tratamiento más barato o si quiere el mejor tratamiento posible.

– También llevamos años hablando de la necesidad de regular la publicidad sanitaria, ¿qué daño hace al sector?

– Uno de los problemas a los que nos enfrentamos los profesionales de la salud es la percepción de igualdad que tienen muchos pacientes sobre los servicios médicos u odontológicos. El paciente no se plantea que en medicina o en odontología existe la misma variabilidad de calidad que en otros sectores. Muchos pacientes nos perciben a todos iguales o similares. En un país con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo el paciente confía en los profesionales de la salud y también en la publicidad. El peligro de la publicidad engañosa en medicina es el peligro de la banalización del tratamiento. Es responsabilidad del profesional realizarlo bien y es responsabilidad del paciente elegir bien al profesional. Criterios elementales para elegir al profesional son: cualificación, experiencia, equipo e instalaciones acordes al tratamiento a realizar, dedicación adecuada con capacidad de respuesta ágil ante posibles complicaciones y el ‘boca-oreja’ de otros pacientes.

– Instituto Neofacial está a la vanguardia de la tecnología en un sector que no deja de avanzar, ¿cómo se enfrentan a esta situación los profesionales de la clínica?

– En la clínica intentamos estar siempre actualizados. Nuestro objetivo es que nadie pueda realizarse un tratamiento en otra clínica de España que no pueda realizarse aquí. Por este motivo hemos sido pioneros en Extremadura y en España en muchas técnicas y equipamiento. Esta actitud de innovación permanente requiere dedicar tiempo a la formación de todo el personal y no sólo de los facultativos. También requiere una revisión permanente de los procesos y la organización de la clínica. Un ejemplo claro es la Implantología Digital, que requiere aparte de toda la tecnología necesaria, un verdadero cambio organizativo. Y en esas estamos ahora. Siempre es posible mejorar.

– ¿Cómo es la relación con la Universidad de Extremadura y en qué se traduce esa relación desde el punto de vista formativo?

– Instituto Neofacial tiene desde hace años un acuerdo de colaboración con la Universidad de Extremadura, que se traduce en la organización cada año de un título propio de Especialista Universitario de Implantología y Cirugía Oral. Este año ha empezado ya la séptima promoción. Para nosotros es un honor colaborar con la UEx y estamos orgullosos de contribuir a la mejora de la calidad asistencial implantológica en España y, por otra parte, agradecemos esta oportunidad como estímulo para ofrecer una formación de calidad manteniéndonos siempre actualizados en nuestra profesión.