«Las cajas de productos homeopáticos tendrían que avisar de que no curan»

Elena Campos Sánchez es biotecnóloga y presidenta de la Asociación para proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas ANTONIO TINOCO Domingo, 18 junio 2017, 09:20

No ha cumplido todavía los 30 años, pero es una de las científicas españolas de mayor notoriedad social en este momento porque preside la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, un colectivo que ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho un sonoro ¡basta! a los engaños en los que caen muchas personas atraídas por tratamientos milagrosos que lo único que suponen, en el mejor de los casos, es quebranto económico; y en el peor, la pérdida de la salud y, a veces, de la propia vida.

Elena Campos Sánchez es la científica que ha puesto voz a esa exigencia y se ha reunido con los grupos políticos en el Parlamento para pedirles que sean rigurosos en la persecución de la superchería disfrazada de terapia y en la protección de los enfermos. Elena Campos Sánchez toca de cerca a Extremadura porque nació en Serradilla en 1987. Criada en una familia cuyo padre es albañil y su madre ama de casa, ha estudiado siempre en centros públicos: desde el Colegio Santísimo Cristo de la Victoria, de su pueblo, al Instituto Gabriel y Galán de Plasencia y a la Universidad de Salamanca, donde cursó la carrera de Biotecnología, esos estudios cuyo acceso está vedado a quienes saquen menos de 13 puntos sobre 14 de nota de Selectividad. Cursó esos estudios, además, con deslumbrante rendimiento, y en tercero de carrera ya obtuvo una beca JAE-Intro de introducción a la ciencia, que auspicia el CSIC. Antes de acabar sus estudios de licenciatura, otra beca le llevó al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, una de las instituciones científicas con mayor trayectoria histórica en investigación. Allí hizo sus estudios doctorales y allí investiga actualmente si existen mecanismos alternativos, además de los que se conocen, que tengan una función en la inmunidad de algunas personas frente a infecciones. Descubrir ese mecanismo sería decisivo para mejorar el sistema de vacunas.

-Está usted en la cresta de la ola. Ha puesto en las últimas semanas en la conversación pública las terapias pseudocientíficas y además ha hecho que los grupos políticos empiecen a moverse en el Parlamento. Hace menos de diez días el PP ha anunciado una proposición no de ley para abordar este problema. ¿Tan grave es?

-Mucho. Es grave desde el momento en que hay gente que ha muerto por seguir unos pretendidos tratamientos que se revisten con el nombre de terapias y que no lo son.

-¿Por qué ocurre esto?

-Porque estamos siendo mal informados en relación a cómo funciona un tratamiento. Además, esta mala información está extendidísima, de manera que cualquiera se la puede encontrar en cada esquina de cada pueblo. Por si fuera poco, en nuestro país cualquiera se puede pasar por personal sanitario -médico, enfermero, psicólogo, etc.- aunque no tenga ni la más mínima formación sanitaria, sacarte dinero por ello y encima no tener ningún tipo de seguro de responsabilidad civil que te pueda compensar el daño que te cause. Usted me pregunta ¿es grave? Cómo no va a serlo si aquí la homeopatía, que es un camelo, la tenemos en todas las farmacias. Cómo no va a ser grave si las principales instituciones que llevan la antorcha de la educación, que son las universidades, tienen másteres en estas pseudoterapias y, por tanto, les dan el marchamo de rigor científico y una legitimación institucional muy difícil de combatir de cara a un ciudadano de a pie.

-¿Y cómo es posible que las terapias pseudocientíficas como la homeopatía disfruten de ese marchamo de rigor científico? ¿Por qué ha ocurrido esto?

-Por una parte por dejadez. Se les considera inocuas y como tal no se las combate con el rigor necesario porque, teóricamente, no hacen daño. No es verdad que no hagan daño. Al contrario, muchas veces provocan la muerte. Y, en todos los casos, lo que provocan es una estafa porque son un timo.

-¡Pero eso es un gol en la propia puerta de los científicos!

-Sin duda. Mucha culpa de lo que ocurre la tenemos nosotros, los científicos. No hemos sido capaces de hacernos respetar dentro de las propias instituciones y ante las autoriades sanitarias, administrativas, profesionales, etc. y tampoco hemos sabido empatizar con los ciudadanos para hacerles llegar el mensaje de que les estan engañando. Este reparto de culpas también alcanza a la Universidad española, que ha dejado que se impartan en sus aulas másteres como títulos propios -no títulos oficiales, cuyos contenidos tienen que pasar el control de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación, la ANECA- que en realidad son estudios impulsados por embaucadores, que no pasan ningún filtro sobre su rigor científico.

-Pero no sólo la Universidad. El Colegio de Médicos de Madrid ha tenido hasta el mes pasado abierta su sección de homeopatía. No me dirá que mayor aval que ese...

-Es una pregunta para que la conteste el propio colegio, pero el hecho de que una institución representativa de la profesión médica haya acogido hasta hace poco terapias sin valor científico es un indicio de que esto se nos ha ido de las manos. Tenga en cuenta que los médicos hacen un juramento para poder ejercer en el que se comprometen a aplicar tratamientos cuya validez científica está demostrada. Con todo, las últimas decisiones tanto de ese colegio como de la Organización Médica Colegial van en la dirección de poner coto a este desmadre.

-Le preguntaba antes por sus reuniones con los grupos políticos en el Parlamento para convencerles de la necesidad de legislar y acabar con las pseudoterapias. Ahora, el PP apuesta por ponerles coto, pero según ha declarado usted, sólo el grupo de Ciudadanos oyó con atención sus planteamientos. ¿Tampoco nuestra clase política está convencida de que esto es un problema?

-Nuestra asociación fue a esas reuniones con la idea de que los políticos sabían que era un problema pero que no eran conscientes de su magnitud. Nuestro primer objetivo era, por tanto, hacer que tomaran conciencia de la dimensión del mismo y, a partir de ahí, que le pusieran remedio. A nuestro favor juega que España dispone de una legislación que es muy protectora del paciente y de los establecimientos que pueden impartir actividades sanitarias. Con ese arsenal, pretendíamos simplemente recordarles la legislación y decirles que debían instar a que se cumpliera. Pero cuál fue nuestra sorpresa que nos encontramos incluso con representantes de la Comisión de Sanidad que estaban concienciados a perseguir el curanderismo, pero no concebían cómo atacábamos la homeopatía, que está reconocida, nos decían, por algunos colegios profesionales y cuyos productos se dispensan en las farmacias. Ponían en duda lo que les decíamos de que la homeopatía no tiene ninguna validez científica.

-¿Para los grupos políticos, entonces, las únicas terapias pseudocientíficas son el curanderismo?

-Sí, sobre el curanderismo lo tenían claro. Pero no se explicaban cómo les decíamos nosotros que la homeopatía, la acupuntura o las terapias naturales no tenían validez científica. La impresión que me dio es que los políticos, quitando en este caso a Ciudadanos, cuyos representantes coincidieron con nosotros plenamente y piden a los médicos que denuncien a los embaucadores, no se posicionan con claridad contra las terapias falsas por miedo a la opinión pública. Porque creen que van a perder votos. Lo que nos pidieron es que creáramos la suficiente masa crítica de gente consciente de que estas terapias son un timo para, después, sumarse ellos al carro.

-Sin embargo, días después de esas reuniones el PP se ha movido y ha presentado una Proposición No de Ley para que se vigilen esas prácticas. Es un avance, ¿no?

-Sí, en la medida en que antes no había nada. Pero no es nada nuevo, porque sus primeros dos puntos se reduce a recordar la legislación que ya tenemos. Y en el tercero, el PP deriva la responsabilidad a las comunidades autónomas cuando esto es un problema de salud nacional. Creo que lo ha hecho el PP simplemente por quedar bien.

-Mencionaba antes que los partidos políticos no se posicionan contra las terapias sin aval científico por temor a la opinión pública. Quizás no les falte razón porque hay encuestas que indican que más de la mitad de los españoles creen en la efectividad de, por ejemplo, la homeopatía.

-A mí esa encuesta me parece lógica. ¿Cómo los ciudadanos corrientes no van a creer en que esos tratamientos funcionan cuando están en las farmacias y cuando nos han estado bombardeando con la frase: 'consulte a su farmacéutico; confíe en su farmacéutico'. Cuando un farmacéutico vende un producto inmediatamente está revestido con la pátina de la efectividad. Lo hace, además, en un establecimiento privado pero de interés público y enfocado a la preservación de la salud. Con ese contexto, dígame si no es lo más fácil pensar que la homeopatía cura. Lo difícil es lo contrario.

-¿Qué tendría que hacer el farmacéutico?

-Explicar que no tiene indicación terapéutica, es decir, que no le va a tratar nada, y explicarle los motivos y advertirle al consumidor que se está gastando el dinero tontamente. Con esa información previa que el consumidor decida.

-¿Habría que prohibir a las farmacias la venta de productos homeopáticos?

-Prohibir, no. Creo en la libertad del consumidor de hacerse con lo que crea conveniente para su persona. Lo que había que prohibir es la publicidad engañosa, máxime en temas de salud, ya que generan falsas expectativas en el consumidor o paciente. En ese sentido había que avisar, con reclamos bien visibles en el envase, de que lo que está comprando no es un medicamento. Porque no lo es. Tampoco es una terapia natural. Aquí se juega con las palabras y con el pretendido prestigio de las palabras 'terapia' y 'natural', cuando la realidad natural es que te pique una serpiente venenosa y te mueras.

-¿Se refiere a reclamos como los de las cajetillas de tabaco?

-Sí, esa es la idea, porque advierte al consumidor de que lo puede tomar porque no le va a hacer daño pero, al mismo tiempo, le informa de que no cura y de que por ello no lo puede sustituir por un tratamiento valorado clínicamente cuya probabilidad de éxito está contrastada. Esto sería muy positivo para quitarnos de la cabeza de que no todo lo que se vende en la farmacia es un medicamento.

-Los defensores de la homeopatía se sienten víctimas de una campaña de desprestigio impulsada por las farmacéuticas porque, dicen, les quita cuota de mercado.

-Es falso. Yo no tendría ningún problema en que los productos homeopáticos se vendieran en la farmacia llamándoseles medicamentos si se les exigiese el mismo canon de calidad y eficacia que cualquier otro medicamento convencional. Me da igual quien lo fabrique. Lo que no puede ser es que para los productos homeopáticos exista una legislación que sólo se les exija no ser tóxicos, mientras que a los medicamentos convencionales se les exijan ensayos pre-clínicos de eficacia y seguridad en sistemas biológicos de los animales y después ensayos clínicos en pacientes. Yo no tendría ningún inconveniente que se llamara terapias a los productos homeopáticos si tuvieran efecto terapéutico alguno. Por otro lado, la empresa Boiron, que es la principal fabricante de productos homeopáticos, es una multinacional, no una tienda de barrio.

-En los últimos días ha habido pronunciamientos de articulistas con amplia audiencia defendiendo la homeopatía, como Rosa Montero, o comunicadores directamente difundiendo el bulo de que las vacunas producen autismo, como Javier Cárdenas. ¿Qué le parece?

-Es muy grave. Hacen mucho daño. Con que una de estas personas, con la audiencia que tienen, ponga en duda la eficacia de las vacunas, nos hace retroceder muchísimo al resto de profesionales que tratamos de transmitir el conocimiento en el punto en el que está. Creo que un periodista debe transmitir información veraz y que un medio de comunicación no debería permitir, aunque sea en una columna de opinión, que se difundan datos que claramente se contraponen al estado de la técnica. Si lo permite un medio, es una irresponsabilidad de ese medio.

-¿Quiere decir que la columna de Rosa Montero no debería haberse publicado?

-No, si el periódico hubiera tenido conocimiento previo del contenido de esa columna. De hecho, esa columna se publicó en 'El País' y después el periódico ha pedido disculpas. Pero hay que evitar que se difundan esos contenidos porque desinforman a la población y es justo lo opuesto a la misión de todo medio de comunicación.

-¿Cree, entonces, que deberían censurarse artículos como los de Montero?

-No hablo de censura. Es muy diferente. De lo que hablo es de ser consecuente con la responsabilidad que asumes por ocupar el puesto que ocupas en la sociedad. La obligación de un medio de comunicación es informar, no malinformar. La Constitución dice que los medios de comunicación tienen la obligación de dar información veraz. En 1994 los medios de comunicación permitieron al doctor Hammer que dijese que la enfermedad no existe, sino que es una manifestación física de un conflicto emocional sin resolver. Hammer hizo que mucha gente abandonase sus tratamientos de cáncer y empeorase su estado de salud. Los medios de comunicación fueron responsables en difundir esa opinión sin ningún fundamento científico.