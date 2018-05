De caganer a caganer

Rajoy está en plena crisis de parpadeos incontrolados, uiss, uisss, uissss, que nadie le moleste. Acaba de conocer el ideario separatista de un tal Quim Torra, elegido directamente por Puigdemont para que le añoremos, porque «otro vendrá que bueno te hará», y aún no ha digerido el sopapo. Asentado en la duda, hasta la extenuación, estos juegos imaginativos del fugitivo le producen apretones de urgencia y lo confunden. Como la noche al Dinio.

¿Mantener el 155 con un energúmeno, investido como 'molt honorable', que dice que «los españoles son carroñeros, víboras, hienas con una tara en el ADN…». Creo que sería un error estratégico, de parvulario, porque el designado es la mejor arma contra el separatismo. A mí me ha hecho gracia y si de verdad cree lo que dice puedo llegar a la carcajada. Yo le pondría altavoces y reeditaría sus ocurrencias en todos los idiomas de la Unión Europea, porque ese sería nuestro mejor embajador y la manera más eficaz de señalar a los propios catalanes el barril de pólvora sobre el que están sentados. Queda claro que si Puigdemont quiere poco a España, aún quiere menos a Cataluña, pero para mí mientras más 'Quintorra', mejor. ¡Viva 'Quintorra'!

Ellos confían en la ira colectiva contra estas sandeces y, amparados en la displicencia con que nos miran en la UE, no bajarán de la tontuna ni con aceite hirviendo. No agradecen que Rajoy aplicara un 155 con vaselina, les dejara la TV3 a su servicio, ratificara a la mayoría de los altos cargos, soltara a Montoro para que le hiciera una peineta al juez Llarena, nombrara mayor de los mossos a otro que tal y no recurriera ante el Constitucional por el trágala del voto delegado de los fugados. No aceptan ninguno de sus gestos y encima, ahora, le ponen a un 'Quintorra', que suena a vino peleón y que dice que él está allí para guardarle el asiento al otro... Vamos, como si cuando entró la Pantoja en la cárcel, los conciertos los hubiera dado Paquirrín.

Visto lo visto, Puigdemont dirige el PDdC, JuntsXCat, ERC y la CUP juntando en un extraño cóctel el pujolismo derechoide, ratero y burgués, con republicanos, antisistema, anticapitalistas, anarquistas, la extrema izquierda… Un espeté de cartílagos, leche, sal, vinagre, ricino y un pellizco generoso de lo del 'caganer'. Y ahora, en la cocina, un borrico secundario, especialista en algaradas y coces, ventosidades y eructos. De caganer a caganer, mucho mejor este 'Quintorra' que el huido.

¿Y Cataluña? En los planes del nuevo 'honorable' no está descender a minucias y los problemas de los catalanes que lo resuelvan los catalanes, que él con servir de alfombra ya tiene bastante. Lo suyo es el lío, la confrontación, el 'guerracivilismo', el alboroto callejero…y si lo tomamos en serio ya tienen más argumentos en Alemania, Bélgica, Suiza, Escocia…

¿Y Europa? Hasta ahora mucho bla, bla, pero los prófugos siguen cachondeándose de España con el visto bueno de nuestros amigos europeos, que comenzarán a entender lo que se cuece en España cuando el elegido se desperece. Antes desde Bélgica y ahora desde Alemania, Puigdemont escribe la ruta que ha de seguir el Gobierno español y amenaza con convocar elecciones en otoño, haciéndolas coincidir con el juicio contra los imputados separatistas, porque la confrontación y el victimismo son sus mejores armas, pero con el 'Quintorra' se le ha ido la mano.

¿Y España? El Atlético de Madrid logró su tercera liga europea y el Real Madrid va a por su 12+1 copa de Europa. ¡Pupa!