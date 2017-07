De caciques y trenes

Paso el mes de agosto en Vilagarcía de Arousa, alojado en un piso junto a la estación de ferrocarril porque allí me muevo en tren: cada hora pasa un convoy en dirección A Coruña o en dirección Vigo. Circulan a 200 por hora y por 4 euros voy en 14 minutos a Pontevedra o en 20 a Santiago de Compostela. Cuando vivía allí, esos mismos trayectos duraban media hora y 45 minutos, pero el precio era semejante.

¿Por qué en Galicia tienen trenes tan estupendos y aquí no? Se pueden esgrimir muchas justificaciones, pero a mí no se me va de la cabeza que las obras en la vía y los trenes vertiginosos llegaron siendo ministros de Fomento José Blanco, que vivía en Lugo, y Ana Pastor, que vivía en Pontevedra.

Pasan los años, incluso los siglos, pero las cacicadas ferroviarias siguen vigentes: o tienes un buen padrino o las mejoras en los trenes se eternizan. Me viene a la memoria el caso de Segismundo Moret, ilustre político y empresario del siglo XIX capaz de conseguir que en cuatro años el tren llegara a sus minas de Cáceres para poder transportar los fosfatos cacereños hasta el puerto de Lisboa. Con Moret, hace mucho tiempo que tendríamos AVE.

Este poderoso caballero también influyó en el trazado del ferrocarril Madrid-Badajoz a través de Ciudad Real. En un primer proyecto de 1846, la línea férrea iría de Ciudad Real a Almorchón por Almadén, pero las obras se demoraban, pasaban los años y el trazado no se construía hasta que el señor Moret consiguió que la línea se desviara cerca de Almadén, dejando esta ciudad minera a 12 kilómetros y pasando por la finca y el palacio de don Segismundo Moret, a la sazón diputado por Almadén, ciudad a la que marginó, quizás porque, al contrario que los fosfatos de Cáceres, las minas de mercurio no eran suyas. Junto a la carretera general de Almadén a Peñarroya, se puede visitar el palacio de Moret, ya abandonado, con la vía férrea al lado y embarcaderos particulares para el ganado. Moret diseñó el trazado del tren a Cáceres para cargar sus fosfatos y a Badajoz para cargar sus ovejas.

Otro influyente político consiguió que el trazado Madrid-Lisboa fuera por su pueblo y no por el trazado más corto y razonable. Me refiero a don Cipriano Segundo Montesino, duque de la Victoria, ingeniero nacido en Valencia de Alcántara en 1817, diputado en Cortes, director general de Obras Públicas y director de varias compañías de ferrocarriles españoles.

Se proyectaba en Madrid una línea ferroviaria que uniría Madrid con Lisboa por la provincia de Cáceres, pasando por Coria, Ceclavín y Zarza la Mayor y entrando en Portugal por Monfortiño, pero don Cipriano envió al ministro de Fomento en 1874 una carta de seis folios, incluyendo planos donde demostraba que el mejor trazado entre Palazuelo-Empalme (Malpartida de Plasencia) y Lisboa era a través de Valencia de Alcántara, Abrantes y Entroncamento. Tras enconadas polémicas en la prensa, ese fue el trazado aprobado.

Existe una divertida historia o quizás leyenda sobre el fallido ferrocarril Talavera de la Reina-Villanueva de la Serena, cuya construcción coincidió con una época en la que el dictador Miguel Primo de Rivera tenía una novia villanovense, que vivía en una casa situada junto al ayuntamiento. Primo de Rivera venía a verla en coche y nos ha dejado la duda de si el tren que proyectó tenía una raíz romántico-caciquil porque lo cierto es que se acabó el amor entre el dictador y la moza villanovense y se abandonó el ferrocarril.

En uno de sus viajes amorosos, Primo de Rivera, que había nacido en Jerez de la Frontera en 1870, se acercó a Ribera del Fresno, que en esa época era un pueblo muy importante donde pasaba los veranos mucha aristocracia española. En Ribera, entusiasmados y ladinos, cantaron a Primo de Rivera esta intencionada copla: «Bienvenido don Miguel al pueblo que lo vio nacer». Pero el dictador no picó y no construyó ningún tren a 'su' pueblo.