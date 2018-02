De Cáceres Nui a los Goya

Cada vez que veo actuar en directo a los cómicos de Muchachada Nui, me hago las siguientes preguntas: ¿no me río porque el humorista es malo o no me río porque estoy mayor?, ¿no me río porque me falta sutileza para el humor inteligente o no me río porque ese humor no es inteligente?, ¿no me río porque me he quedado anclado en la empanadilla de Martes y 13 y soy incapaz de entender gags sobre ojetes bruñidos, tapas de wáter calenticas y olores que desprende el cojín de la abuela o no me río porque esas referencias ni tienen gracia ni son humor?

Esos tres gags fueron algunos de los que Joaquín Reyes hizo sobre el escenario del Gran Teatro hace un par de años. Yo estaba allí, en aquel momento Cáceres Nui, con el teatro completamente lleno y los espectadores haciéndose selfies para inmortalizar la experiencia. Había pagado 18 euros para reírme y pasé 90 minutos serio como un palo. O mejor, aburrido, que es como estaban los asistentes a la reciente gala de los Goya: sonreían por educación, pero o bien se aburrían o bien quedaba claro en sus caras, caso de Maribel Verdú, que no habían entendido nada, quizás porque no había nada que entender en golpes de humor tan sutiles como: «Goya rima con...» o: «Handia es una película de ciencia ficción porque al final hay un vasco que folla».

Decía Chesterton que divertido no es lo contrario de serio, sino lo contrario de aburrido. Y en los Goya, las sonrisas eran forzadas para no parecer serios, pero solo se sustanció lo divertido con Santiago Segura, Carlos Boyero, Julita Salmerón o las dos musas inspirando a los directores. La verdad es que vi la gala por costumbre y porque me gusta dudar y cuestionarme si no entiendo a la Muchachada Nui por mayor o por normal. Siempre es divertido plantear este tema en el desayuno del domingo y debatir con tu pareja sobre si el humor es una cuestión generacional o si el humor no tiene edad.

Que conste que los de Muchachada Nui, cuando hacían el programa en La 2, me divertían un poco. Recuerdo que los veía con mi hijo, que se partía de risa. Reconozco que quizás yo exageraba mi júbilo para conectar con el chaval y establecer una complicidad imposible. Pero eso sucedía cuando la Muchachada actuaba en su entorno, con su guion, con red y no en directo ante el público, que es donde se ve de verdad si hay humor e inteligencia o si solo hay voluntad.

Así que tras mi nefasta experiencia en el Gran Teatro con Joaquín Reyes, decidí hacer caso a Pascal y preferí verlos en casa. No es que Pascal dijera nada sobre lo «chanante» y lo «nui», pero dejó escrito que la infelicidad proviene siempre de no saber quedarse en la propia habitación. Aunque a veces, ni en el saloncito doméstico estás a salvo de acomplejarte y dudar sobre tu decrepitud.

Eché de menos a Dani Rovira, que ya es echar de menos. Pero creo que el actor malagueño sabía darle ritmo a la gala, dominaba el escenario y tenía al público en vilo, atento, sabiendo que en cualquier momento podía suceder algo inesperado. Con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, en las butacas se palpaba una desasosegante sensación de vergüenza ajena y de miedo solidario a que se despeñaran más aún tras calificar de guay, en un micro abierto por error, el horrible comienzo, tras sus silencios arrítmicos, tras vomitar sobre El Langui...

En la ceremonia de entrega de los Goya, aprietan tantos corsés que pocos presentadores salen indemnes de la gala. Pero mi experiencia viéndolos en la tele y en el Gran Teatro, donde no había corsés, ha sido parecida. Recuerdo que, tras la actuación en Cáceres, mi hijo reconoció que su ídolo había estado flojo y que, para haber triunfado de verdad, debería haber cantado más veces la canción del hijo puta. Igual eso es lo que les faltó el sábado para que, definitivamente, muchos nos reafirmáramos en nuestra sospecha de que no somos viejos serios, sino gente normal que se aburre con las tonterías.