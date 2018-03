¡Qué buen día... para las ovejas!, exclaman muchos extremeños cada mañana al subir la persiana de su alcoba y contemplar el panorama. Al principio, solo exclamaban: «¡Qué buen día!». Tras una semana lloviendo, matizaron la exclamación: «¡Vaya, otro buen día!». Después de casi un mes lloviendo sin parar, ya tiran de ironía y precisan que lo de buen día es solo para el ganado, pero que empezamos a estar un poco hartos de tanta lluvia. Y no es tanto por mojarnos ni por la desazón que nos produce ser tan torpes en el manejo callejero del paraguas, sino, y sobre todo, porque la lluvia nos pone mustios.

El clima marca. No lo duden. Se puede criticar el determinismo ambiental y traer a colación casos de gallegos muy simpáticos, asturianos con euforia perpetua y andaluces siempre mustios. ¡Claro que sí! De todo hay. Pero no me cabe la menor duda de que el sol anima y la lluvia apaga.

Durante mi primer curso en Galicia, 1981-82, empezó a llover en enero y no paraba. Le comenté a unos ancianos mi extrañeza en febrero, cuando ya llevaba un mes jarreando, y ellos precisaron: «Esto acaba de empezar, no dejará de llover hasta la luna de junio». Me pareció demencia senil, pero era sabiduría y experiencia: efectivamente, no dejó de llover hasta la luna llena de junio.

La situación actual en Extremadura no tiene nada que ver por mucho que llueva y llueva y no deje de llover. Aquí sabemos que un día de estos saldrá el sol y adiós agua. Al fin y al cabo, nos han dicho que el cambio climático es más de calor y de sequía que de lluvia y humedad, así que todo el agua que venga es bienvenida porque sabemos que no faltará el sol a su cita, si no, ya veríamos.

A la lluvia perpetua no se acostumbra nadie. La lluvia que no cesa te apaga, te abruma, te deprime, facilita tu ansiedad y complica tu armonía. En Galicia, los periodistas jóvenes me confesaban que no les gustaba su trabajo, que estaban desanimados y yo, experto ya en lluvias y desasosiegos, les pedía que esperaran a que abriera. Y oye, mano de santo, salía el sol y volvía a entusiasmarles escribir crónicas, noticias y reportajes.

El misterio de la felicidad es la serenidad, te lo dice cualquier sabio, desde Epicuro hasta hoy. Para Epicuro, y también para Schopenhauer, incluso para Azorín, la felicidad anidaba en la serenidad, en la mente tranquila, en lo que dieron en llamar ataraxia. Es decir, lo importante no es tener, sino ser, incluso estar o, mejor, cómo se está. Lo trascendental no sería lo que ves, paladeas, tocas, oyes o hueles, sino tu estado mental mientras sientes, mientras piensas. Y en ese punto, la lluvia ayuda a estar en armonía con uno mismo si los chaparrones caen durante un tiempo prudencial.

Un par de tardes sentado tras la ventana con un tazón de cacao caliente en la mano, mientras las gotas de lluvia rebotan en los cristales produce equilibrio y bienestar íntimo e inspira a Bécquer y a cualquiera. Pero cuando llevas más de dos tardes con la taza de cacao en la mano viendo llover, pues eso, que empiezas a estar harto y sí, vale, piensas en las ovejas y en los pantanos y te resignas y hasta te alegras racionalmente. Pero notas punzadas en el estómago y la ansiedad, que ya no recordabas, vuelve por sus fueros, y no lo entiendes, pero te agobias por cuestiones que antes no te preocupaban. En fin, la lluvia y su carga poética.

Dicen los expertos que de lo que te provoca ansiedad no se puede huir, que hay que enfrentarse a ello y superarlo y que conviene respirar hondo y expirar largo en fases de cuatro por cuatro segundos durante cuatro minutos, y también hay que reparar en el entorno y en las sensaciones y relajar los músculos. Así que al tercer día de lluvia, dejaremos la taza de cacao, saldremos a la calle a enfrentarnos con la lluvia, respiraremos hondo y evitaremos comernos el coco, que en Galicia se decía barrenar. No barrenemos, solidaricémonos con las ovejas y tranquilos, antes de que llegue junio, escampará.