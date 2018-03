Las boticas rurales también innovan Fermín Jaraíz, en su farmacia de Guijo de Granadilla, junto a Susana Jiménez, auxiliar. :: hoy Premian a un farmacéutico extremeño que enseña a sus pacientes a usar aplicaciones sanitarias para el móvil ANTONIO ARMERO CÁCERES. Domingo, 25 marzo 2018, 09:09

El pasado día 15, en Madrid, un farmacéutico rural extremeño le demostró a un grupo de colegas suyos llegados de distintos puntos de España que desde un pueblo de 548 habitantes se puede innovar igual o mejor que desde cualquier otro sitio. Fermín Jaraíz, el farmacéutico de Guijo de Granadilla (a 32 kilómetros de Plasencia), lo hizo durante la intervención en la que desgranó las claves de la iniciativa a la que ha dedicado muchas horas durante el último medio año de su vida. Ese proyecto se llama 'Servicio de asesoramiento e indicación de App-Salud en la oficina de farmacia', y ha sido uno de los tres ganadores en la octava edición de los Premios Cinfa a la Innovación en la Farmacia Comunitaria.

«La tecnología ha aparecido en nuestras vidas como un huracán, y creo que en esta época, en la que las farmacias ya no son simplemente dispensaderos de medicamentos, es necesario adaptarse y aprovechar todos los recursos a nuestro alcance». La reflexión del boticario galardonado se puede ilustrar en su caso con varios ejemplos prácticos, el último de ellos el sistema que ha ideado. Jaraíz se dio cuenta de que entre la multitud de aplicaciones sanitarias para usar en el teléfono móvil, hay muchas que no merecen la pena, pero otras cuantas que sí resultan útiles. «La mayoría -apunta él- no tienen ningún tipo de homologación, solo unas pocas cuentan con algún aval que garantiza su fiabilidad».

Lo que él ha hecho ha sido seleccionar las que tienen algún tipo de certificación de calidad, escudriñarlas, aprender a sacarles todo el partido y trasladar esa información a algunos de sus pacientes. Cuando en su farmacia entra alguien a quien él cree que le puede resultar útil alguna de estas aplicaciones para el móvil, le invita a pasar a la rebotica. Allí, Jaraíz le explica, habitualmente a través de una tableta tipo iPad, las utilidades de esa herramienta digital, y previo consentimiento informado, le enseña cómo usarla en su teléfono.

EN PRIMERA PERSONAFermín Jaraíz Farmacéutico «Creo que prestar un servicio de asesoramiento de este tipo concede un valor especial a la figura del farmacéutico»

«Por poner algún ejemplo -ilustra él-, hay madres a la que hemos instalado la aplicación que les permite saber cuánta cantidad de ciertos medicamentos, muy usados cuando los niños son pequeños, tienen que darles a sus hijos, en función de su peso». «Otra habitual -continúa- es la app que proporciona información útil a quienes son alérgicos al glúten, o la que propone ejercicios para personas con alzhéimer, o la que permita controlar la posología o la que mejora el seguimiento de los tratamientos gracias a que al paciente le suena una alarma en el móvil que le especifica qué medicamento tiene que tomarse en ese momento, para que no se le olvide».

Son rutinas que ayudan a mejorar el día a día de algunos de los vecinos a los que Fermín Jaraíz atiende en Guijo de Granadilla. «Todo el trabajo que hacemos sigue las directrices de un protocolo que he elaborado previamente, y que está basado en las guías de buenas prácticas en farmacia comunitaria». Además, para hacer la criba de aplicaciones, para separar las útiles y rigurosas de las que no lo son, el boticario extremeño se ha valido de publicaciones científicas e institucionales, además de otras herramientas, entre ellas el trabajo que en esta materia han desarrollado los sistemas públicos sanitarios de Andalucía y Cataluña.

Una vez hecha la selección de aplicaciones, las ha ordenado en una biblioteca propia, y las ha dividido en las siguientes categorías: información, educación sanitaria, nutrición, ayuda al diagnóstico, seguimiento de los tratamientos, registro y monitorización de resultados y por último, gestión y utilidades de salud. En este último apartado está, por ejemplo, la aplicación del Servicio Extremeño de Salud que permite tener un control de las citas médicas, detalla Jaraíz, que recogió su galardón durante Infarma 2018, la feria internacional de Farmacia celebrada en Madrid.

El premio consiste en 2.500 euros y la posibilidad de imprimir un resumen del proyecto en formato póster para presentarlo en el congreso científico que el galardonado elija. «Creo que el hecho de que en nuestras oficinas prestemos un servicio de asesoramiento de este tipo -concluye Fermín Jaraíz- concede un valor especial a la figura del farmacéutico».