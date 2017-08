La bolsa del SES para celadores puede llegar a alcanzar los 15.000 inscritos Aspirantes a trabajar de celador en centros dependientes del SES consultan una lista. :: / HOY En septiembre se abrirán también las de pinche y trabajadores sociales en una convocatoria en la que no es necesario haberse presentado antes a oposiciones CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 11 agosto 2017, 23:57

La Administración regional abrirá en un mes las tres categorías profesionales de las bolsas de trabajo que quedan por convocarse. Una de ellas, la de celadores, suele contar con un alto número de aspirantes. Las previsiones tanto de la Junta como de los propios sindicatos indican que podrían rondar la cifra de los 15.000 inscritos. La Junta matiza que se trata de una estimación de aspirantes sobre la que hay mayor grado de incertidumbre que en otras bolsas porque en esta ocasión la convocatoria es abierta. No hay precedentes en estas bolsas de empleo, que permiten trabajar de forma temporal a las personas que son seleccionadas.

Hasta ahora las bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud se formaban a partir de personas que se habían presentado previamente a oposiciones. Ahora, por primera vez, se trata de una convocatoria abierta en la que no se exige ese requisito. «Es de suponer que al no haber esa limitación mucha gente se pueda animar aunque eso no se puede saber anticipadamente. De todas formas estamos hablando de bolsas de trabajo, no de oposiciones. Veremos si la expectación previa que se ha levantado se confirma», concluye Emilia Montero, presidenta del sector sanitario de CSI-F.

«Las de enfermero ya han salido pero ahora quedan bolsas tradicionalmente con elevado número de aspirantes», agrega Damián Cumbres, secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse.

Como informó HOY a finales de junio, hay un total de 5.103 aspirantes admitidos en la bolsa general de Enfermería según el listado definitivo que ha publicado el SES mientras que otros 3.512 han sido excluidos de la misma.

Proceso de selección Requisitos. De forma general, nacionalidad española, ser mayor de 16 años y estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria correspondiente. Por áreas. Las bolsas de trabajo se organizarán dentro de cada área de salud por niveles asistenciales. El aspirante podrá optar por el nivel de atención primaria, por el de atención especializada, o por ambos niveles. Criterios de baremación. La puntuación máxima será de 100 puntos, que se otorgarán según varios apartados. Entre ellos, la experiencia profesional, con un máximo de 55 puntos (los servicios prestados se valorarán por mes trabajado). La formación tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Y la fase de oposición, 35. Listado único de admitidos. Con las solicitudes y los méritos, se publicará el listado de admitidos en las bolsas con la puntuación que corresponda de acuerdo con la valoración de sus méritos. El listado se expondrá en los tablones de anuncios de los servicios centrales del SES, en las gerencias de área y en la página web de empleo público del SES.

Entonces también se supo que la Administración sanitaria había admitido más de 21.600 solicitudes en las categorías que desde febrero había abierto.

Hay que recordar que las solicitudes no se corresponden con el número de personas inscritas porque puede que un mismo aspirante se registre en bolsas distintas. Por categorías, hay 7.998 solicitudes en la lista de administrativo; 7.638 en la de auxiliar administrativo; 3.376 en el grupo de Gestión de Función Administrativa (licenciados) y 2.082 en la lista del grupo Técnico de Función Administrativa (diplomados).

Una de las últimas en conocerse, el 19 de julio, es la lista de admitidos de veterinarios en los equipos de atención Primaria. Son 300 personas las que forman parte de esta bolsa.

Cuatro años después

A mediados de 2015 solo había bolsas de trabajo operativas en cinco categorías, mientras que ahora las hay en prácticamente todas las categorías profesionales existentes en el Servicio Extremeño de Salud. Son unas 90 diferentes, destaca la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Su titular, José María Vergeles, ha enfatizado que «ahora, a lo largo del mes de septiembre, terminaremos de abrir las convocatorias de bolsas pendientes. Algo que nos encontramos sin hacer desde hace dos años».

El 17 de enero de 2013 se llegó a un pacto para sacar estas bolsas de empleo temporal pero han pasado cuatro años y quedan categorías por sacar. Una carencia que en el plazo de un mes se va a solventar.

Las que están pendientes de convocar son las de celadores, pinches y trabajadores sociales, que se publicarán finalmente a lo largo del mes de septiembre cumpliendo el compromiso adquirido en la mesa sectorial de Sanidad, ha informado el Ejecutivo extremeño a este periódico.

Tal y como establece el pacto que rige las bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud podrán presentarse todos los aspirantes que cumplan los requisitos. «Una vez admitidos habrá que ver cuándo empieza a funcionar la bolsa. Confiamos en que no se demore en exceso por las personas que están esperando una llamada para cubrir sustituciones y vacantes», indica la representante del sector sanitario de CSI-F Extremadura.