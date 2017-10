Extremadura cumplirá «paulatinamente» con el objetivo de déficit, asegura Blanco-Morales EFE Viernes, 27 octubre 2017, 15:17

La consejera de Hacienda y Presupuestos, Pilar Blanco-Morales, ha asegurado hoy que la Junta de Extremadura cumplirá con el objetivo de déficit fijado para 2018, pero lo hará como siempre ha defendido «paulatinamente» y sin recortes en los servicios públicos esenciales.

Blanco-Morales se ha referido así, en una rueda de prensa en Mérida sobre el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) conocido ayer en el que se advierte de que es improbable que cumpla con el objetivo de déficit en el ejercicio 2018.

Según la consejera, en su informe la AIRef reconoce el esfuerzo de consolidación fiscal hecho por Extremadura y ha insistido en que se irá haciendo «paulatinamente, porque cumplimos con deuda, cumplimos con pago a proveedores y seguiremos cumpliendo» y en la necesidad que adecuar estos objetivos a la situación socieconómica de cada territorio.

No obstante, también ha destacado que el informe pone de manifiesto que la inestabilidad de la situación en España por el desafío secesionista de Cataluña «puede hacer saltar por los aires» las previsiones económicas «y Extremadura no va a ser diferente, no somos una isla en España».

En cuanto a otro informe conocido ayer que sitúa a Extremadura como comunidad con peor competitividad fiscal, ha indicado que esta es una cuestión que no depende en su mayor parte de la Junta, sino del Gobierno central.

En este sentido, ha exigido al Gobierno que defienda en Bruselas un tratamiento fiscal diferente para atraer inversiones, porque la región necesita medidas fiscales especiales.

Ha reiterado que solo con que el Gobierno cumpliera con el Protocolo de Inversiones Extraordinarias, la deuda histórica o el porcentaje de inversiones que fija el Estatuto de Autonomía, se cumpliría con los objetivos de déficit.