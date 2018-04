«Nada es blanco o negro, siempre hay razones para defender todo» La final entre los dos equipos se celebró en el auditorio principal de Feval. :: e. domeque Un tema complejo como la experimentación animal es el que tuvieron que defender más de 120 estudiantes en el I Torneo de Debate ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 13 abril 2018, 08:03

«La experimentación animal es la manzana podrida en el cesto de la ciencia». Es la frase con la que el joven Antonio Sáez cerró ayer su intervención en defensa de la prohibición de esta práctica en la Unión Europea. No era un debate en el Parlamento, pero quien cerrara los ojos en ese momento podría pensar que se encontraba en Bruselas escuchando a un representante político defender su postura. Sin embargo, Antonio aún no ha cumplido 18 años y estudia en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz.

Este estudiante pacense y su compañera Elena Meléndez se plantaron, tras una intensa jornada de argumentación, en la final del I Torneo de Debate Preuniversitario Gas Extremadura, organizado por el Aula de Debate de la Universidad de Extremadura. Las instalaciones de Feval respiraban ambiente de discusión, en el buen sentido de la palabra, desde primeras horas del día. No obstante, un total de 120 estudiantes extremeños se daban cita en esta primera edición.

Pero para valorar el éxito de esta iniciativa, más que en las cifras, habría que fijarse en los discursos que allí se escuchaban. El protocolo de Kioto, la tecnología molecular, Euroescepticismo o los presupuestos de la Unión Europea eran temas que salían a relucir en las distintas eliminatorias. O términos como la queratotomía radial, que por lo general no relacionaríamos con las conversaciones típicas de las aulas en los centros educativos.

«La grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que trata a sus animales», relataba en su exposición Belén Mendoza, representante del equipo BEM, del colegio Claret, y que también tenía que defender su postura sobre la experimentación animal.

No era una temática sencilla, a lo que se añadía la dificultad de no saber si tendría que mostrarse a favor o en contra hasta minutos antes de comenzar el debate. Para ello se habían preparado en las últimas semanas, elaborando informes y buscando información sobre una y otra postura. «Nos vemos obligados a investigar y te das cuenta de que en realidad ningún tema es blanco o negro en esta vida, siempre hay razones para defender prácticamente cualquier cosa», comenta Elena. Pero, lo importante no era tanto la competición, como la experiencia de poder compartir un espacio de debate.

«La experiencia ha sido enorme y lo hemos pasado tremendamente bien, no sólo eso, pues a pesar de lo nerviosos que íbamos ante el otro equipo, lo hemos pasado aún mejor, porque el nivel de dificultad ha subido, pero el nivel de diversión también» relataba Enrique Galán, minutos antes de proclamarse ganador en la categoría de mejor orador.

Tal era la altura del debate, las convincentes maneras y argumentos esgrimidos, que hasta el propio Felipe González, director del Instituto de la Juventud, observaba sorprendido desde los asientos del auditorio cómo los jóvenes eran capaces de rebatir una y otra vez las posiciones del contrario. Tanto, que al finalizar el debate no había un claro ganador.

Finalmente, fue el equipo de 'Los del Moñino', formado por Antonio y Elena, el ganador de esta primera edición. Los estudiantes con mejor desempeño optan a representar a España en un evento internacional en Atenas donde tendrán la oportunidad de debatir y formarse con los seleccionados de otros 16 países.